Sự thật 'giật mình' chuyện Hoài Linh chèn ép Xuân Bắc tại Ơn giời cậu đây rồi

Hậu trường 10/01/2018 11:49

Trước thông tin chèn ép Xuân Bắc tại chương trình Ơn giời cậu đây rồi, quản lý của danh hài Hoài Linh đã lên tiếng nói rõ sự việc.

Xuân Bắc là nghệ sĩ hài nổi tiếng được rất nhiều khán giả yêu thích. Với cách nói chuyện gần gũi, hóm hỉnh, Xuân Bắc đảm nhận rất thành công vai trò người dẫn dắt chương trình Ơn giời cậu đây rồi suốt 4 mùa vừa qua.

Sự thật 'giật mình' chuyện Hoài Linh chèn ép Xuân Bắc tại Ơn giời cậu đây rồi - Ảnh 1

Từng rất thành công khi dẫn dắt Ơn giời cậu đây rồi, Xuân Bắc gây xôn xao khi bất ngờ rời khỏi vai trò MC của chương trình này - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những ngày gần đây, dư luận xôn xao khi nghệ sĩ đa tài này không xuất hiện với vai trò MC của chương trình này nữa. Trước sự vắng bóng đột ngột của anh, nhiều khán giả phỏng đoán có thể nội bộ chương trình có mâu thuẫn. Thậm chí nhiều người còn hoài nghi chương trình bị danh hài Hoài Linh thao túng và chèn ép Xuân Bắc.

Sự thật 'giật mình' chuyện Hoài Linh chèn ép Xuân Bắc tại Ơn giời cậu đây rồi - Ảnh 2

Một số cư dân mạng hoài nghi danh hài Hoài Linh đã thao túng nhà sản xuất và chèn ép Xuân Bắc - Ảnh: Ngoisao.vn

Trước làn sóng dư luận không tốt, quản lý của Hoài Linh đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên. Người này cho biết, Hoài Linh không bao giờ làm chuyện thao túng để nhà sản xuất chèn ép Xuân Bắc rời khỏi vị trí MC Ơn giời cậu đây rồi. Có thể vì lí do cá nhân hay bận việc đột xuất mà nam nghệ sĩ không xuất hiện trong tập 6 của chương trình.

Bên cạnh đó, đại diện nhà sản xuất chương trình cũng bác bỏ chuyện mâu thuẫn hay chèn ép giữa các nghệ sĩ khi tham gia Ơn giời cậu đây rồi.

Sự thật 'giật mình' chuyện Hoài Linh chèn ép Xuân Bắc tại Ơn giời cậu đây rồi - Ảnh 3

Hiện tại Trấn Thành đang thay thế Xuân Bắc làm MC của Ơn giời cậu đây rồi - Ảnh: Internet

Vì sao VTV lại để Trấn Thành thay Xuân Bắc dẫn Ơn giời cậu đây rồi?

Vì sao VTV lại để Trấn Thành thay Xuân Bắc dẫn Ơn giời cậu đây rồi?

Ở tập 6 Ơn giời cậu đây rồi, Trấn Thành bất ngờ thay Xuân Bắc làm host khiến khán giả bất ngờ.

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