Tập luyện ngày đêm cho Táo Quân 2018, Xuân Bắc làm thơ 'kể khổ' trên trang cá nhân

Để mang lại tiết mục hoành tráng và chất lượng nhất dành cho khán giả, các diễn viên tham gia "Táo Quân 2018" đang tích cực luyện tập không kể ngày đêm.
Mới đây, trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ hài Xuân Bắc đã đăng tải những hình ảnh mới nhất về quá trình tập luyện ráo riết của các diễn viên tham gia Táo Quân 2018. Kèm theo đó, nam nghệ sĩ đã làm một bài thơ "kể khổ" khá hài hước để nói lên sự chăm chỉ và những khó khăn của họ.
Xuân Bắc viết: "Người hay trâu bò. Lò dò tập đêm. Bóng tối rất êm. Nhưng buồn ngủ lắm. Kịch bản cực 'khắm'. Có quá nhiều trang. Mình rất hoang mang. Biết bao giờ thuộc!".
Ngay sau khi đăng tải, bài thơ của Xuân Bắc đã nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Những khán giả thấu hiểu được sự vất vả cũng như hy sinh của các diễn viên để tạo nên một chương trình chất lượng đã dành nhiều lời động viên, chia sẻ ở phần bình luận.
Một khán giả chia sẻ: "Mong đón đứa con tinh thần của mọi người quá anh Bắc ơi! Chúc các anh chị em nhiều sức khỏe và luôn tràn đầy tâm huyết nhé".
"Lại những con người cũ, những con người làm nên hương vị không thể thiếu trong đêm giao thừa. Chúc các anh chị mạnh khỏe để mang lại cho khán giả một bữa ăn tinh thần đêm giao thừa hoàn hảo", người hâm mộ để lại lời động viên.