Tập luyện ngày đêm cho Táo Quân 2018, Xuân Bắc làm thơ 'kể khổ' trên trang cá nhân

Mới đây, trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ hài Xuân Bắc đã đăng tải những hình ảnh mới nhất về quá trình tập luyện ráo riết của các diễn viên tham gia Táo Quân 2018. Kèm theo đó, nam nghệ sĩ đã làm một bài thơ "kể khổ" khá hài hước để nói lên sự chăm chỉ và những khó khăn của họ.

Dù đã 2 giờ sáng nhưng các diễn viên trong Táo Quân 2018 vẫn phải tập luyện - Ảnh: FBNV

Xuân Bắc viết: "Người hay trâu bò. Lò dò tập đêm. Bóng tối rất êm. Nhưng buồn ngủ lắm. Kịch bản cực 'khắm'. Có quá nhiều trang. Mình rất hoang mang. Biết bao giờ thuộc!".