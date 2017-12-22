Tập luyện ngày đêm cho Táo Quân 2018, Xuân Bắc làm thơ 'kể khổ' trên trang cá nhân

Hậu trường 22/12/2017 10:42

Để mang lại tiết mục hoành tráng và chất lượng nhất dành cho khán giả, các diễn viên tham gia "Táo Quân 2018" đang tích cực luyện tập không kể ngày đêm.

Mới đây, trên Facebook cá nhân, nghệ sĩ hài Xuân Bắc đã đăng tải những hình ảnh mới nhất về quá trình tập luyện ráo riết của các diễn viên tham gia Táo Quân 2018. Kèm theo đó, nam nghệ sĩ đã làm một bài thơ "kể khổ" khá hài hước để nói lên sự chăm chỉ và những khó khăn của họ.

Tập luyện ngày đêm cho Táo Quân 2018, Xuân Bắc làm thơ 'kể khổ' trên trang cá nhân - Ảnh 1
Dù đã 2 giờ sáng nhưng các diễn viên trong Táo Quân 2018 vẫn phải tập luyện - Ảnh: FBNV

Xuân Bắc viết: "Người hay trâu bò. Lò dò tập đêm. Bóng tối rất êm. Nhưng buồn ngủ lắm. Kịch bản cực 'khắm'. Có quá nhiều trang. Mình rất hoang mang. Biết bao giờ thuộc!".

Tập luyện ngày đêm cho Táo Quân 2018, Xuân Bắc làm thơ 'kể khổ' trên trang cá nhân - Ảnh 2
Các nghệ sĩ đang chăm chỉ đọc kịch bản - Ảnh: FBNV
Tập luyện ngày đêm cho Táo Quân 2018, Xuân Bắc làm thơ 'kể khổ' trên trang cá nhân - Ảnh 3
Quang Thắng, Xuân Bắc và Công Lý có vẻ khá phờ phạc - Ảnh: FBNV
Tập luyện ngày đêm cho Táo Quân 2018, Xuân Bắc làm thơ 'kể khổ' trên trang cá nhân - Ảnh 4
Nghệ sĩ Vân Dung vẫn cười tươi khi chụp hình trong lúc buồn ngủ - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài thơ của Xuân Bắc đã nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng. Những khán giả thấu hiểu được sự vất vả cũng như hy sinh của các diễn viên để tạo nên một chương trình chất lượng đã dành nhiều lời động viên, chia sẻ ở phần bình luận.

Một khán giả chia sẻ: "Mong đón đứa con tinh thần của mọi người quá anh Bắc ơi! Chúc các anh chị em nhiều sức khỏe và luôn tràn đầy tâm huyết nhé".

"Lại những con người cũ, những con người làm nên hương vị không thể thiếu trong đêm giao thừa. Chúc các anh chị mạnh khỏe để mang lại cho khán giả một bữa ăn tinh thần đêm giao thừa hoàn hảo", người hâm mộ để lại lời động viên.

Tập luyện ngày đêm cho Táo Quân 2018, Xuân Bắc làm thơ 'kể khổ' trên trang cá nhân - Ảnh 5
Những khán giả yêu thích Táo Quân gửi lời cảm ơn và động viên các nghệ sĩ - Ảnh: FBNV
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Từ khóa:   táo quân 2018 Xuân Bắc nghệ sĩ Xuân Bắc

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