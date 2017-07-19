Trước sự "ném đá" dữ dội từ cộng đồng fan của giọng ca Phía sau một cô gái, Hiền Hồ đã lên tiếng xác nhận mình là người con gái trong clip và xin lỗi người hâm mộ, tuy nhiên cô từ chối tiết lộ danh tính chàng trai đi cùng.

Những ngày gần đây, cư dân mạng dậy sóng vì đoạn clip hẹn hò thân mật giữa Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ, học trò của HLV Tóc Tiên trong chương trình Giọng hát Việt 2017.

Mới đây, HLV của Hiền Hồ là nữ ca sĩ Tóc Tiên đã bất ngờ hủy kết bạn với cô học trò của mình trên Facebook. Cư dân mạng còn phát hiện Tóc Tiên giờ chỉ còn "follow" Soobin Hoàng Sơn chứ không hề theo dõi Hiền Hồ trên Instagram như trước.

Ngoài ra, trên trang Instagram của mình, Tóc Tiên còn viết dòng trạng thái được cho là ám chỉ scandal của cô học trò là có dàn dựng. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Đàn ông phải mạnh mẽ và chí khí, nhưng đôi khi cũng thấy thương mấy bạn đàn ông thật: vì nghĩa khí ấy mà không thể kéo màn một vở kịch được dàn dựng bài bản tới mức "người biết chuyện" phải vờ như không biết".

Trước hành động và dòng trạng thái của Tóc Tiên, cư dân mạng suy đoán rằng nữ ca sĩ đang không hài lòng với việc Hiền Hồ lấy chuyện tình cảm cá nhân để đánh bóng tên tuổi.

Sau khi nhiều ngày im lặng và quanh co chuyện tình cảm, tối qua, Soobin Hoàng Sơn đã chính thức lên tiếng thừa nhận việc có thời gian tìm hiểu và quan hệ tình cảm với Hiền Hồ. Tuy nhiên, cả hai quyết định không công khai mối quan hệ để không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của đôi bên và sẽ thông báo cho người hâm mộ biết khi tình cảm chín muồi.

Nam ca sĩ còn cho biết việc luôn giữ im lặng sau khi lộ hình ảnh tình tứ ở rạp chiếu phim là để bảo vệ cho Hiền Hồ, cũng như không muốn cuộc sống tình cảm riêng tư của cả hai bị dư luận bàn tán. Đồng thời, giọng ca Phía sau một cô gái cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thừa nhận ngay từ đầu.

"Soobin xin lỗi tất cả mọi người vì đã không thừa nhận ngay từ đầu, xuất phát từ việc muốn bảo vệ Hiền trước áp lực dư luận, cũng như không muốn những người liên quan bị tổn thương", Soobin Hoàng Sơn chia sẻ.

Tuy nhiên, nam ca sĩ lại một lần nữa khiến dư luận thất vọng khi vừa thừa nhận yêu đã vội vàng tuyên bố chia tay.

Soobin Hoàng Sơn chia sẻ: "Thế nhưng, sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đã nhìn nhận lại mối quan hệ và quyết định nên giữ quan hệ bạn bè, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc. Bản thân Soobin và Hiền đều rất buồn trước quyết định này và hy vọng mọi công kích nhắm đến Hiền sẽ được dừng lại để cô ấy có thể tập trung cho công việc của mình".

Ngay sau khi đăng tải dòng tâm trạng, nam ca sĩ bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc vì cho rằng cách cư xử của Soobin Hoàng Sơn "không đáng mặt đàn ông" khi không bảo vệ bạn gái trước dư luận và lại vội vã chia tay.

Nhiều bình luận có nội dung như:" Vì sợ mất fan mà vùi dập một đứa con gái...", "Làm người ai làm thế, dám yêu mà không dám nhận búa rìu".

Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến bảo vệ nam ca sĩ và cho rằng cặp đôi đã chia tay trước khi xảy ra ồn ào. Đồng thời, fan của Soobin Hoàng Sơn còn suy đoán nam ca sĩ đã bị bạn gái cũ "gài" để được nổi tiếng, bởi Hiền Hồ luôn là người chủ động ôm ấp, thân mật trong đoạn clip hẹn hò.