Soobin Hoàng Sơn bị chỉ trích vì cư xử 'không đáng mặt đàn ông' trong chuyện tình cảm

Hậu trường 19/07/2017 16:47

Tóc Tiên đã hủy kết bạn với Hiền Hồ và ám chỉ việc hẹn hò của cô học trò là một màn kịch. Trong khi đó, Soobin Hoàng Sơn bị chỉ trích với cách cư xử "không đáng mặt đàn ông".

Những ngày gần đây, cư dân mạng dậy sóng vì đoạn clip hẹn hò thân mật giữa Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ, học trò của HLV Tóc Tiên trong chương trình Giọng hát Việt 2017.

Trước sự "ném đá" dữ dội từ cộng đồng fan của giọng ca Phía sau một cô gái, Hiền Hồ đã lên tiếng xác nhận mình là người con gái trong clip và xin lỗi người hâm mộ, tuy nhiên cô từ chối tiết lộ danh tính chàng trai đi cùng.

Soobin Hoàng Sơn bị chỉ trích vì cư xử 'không đáng mặt đàn ông' trong chuyện tình cảm - Ảnh 1
Hình ảnh hẹn hò của Soobin Hoàng Sơn và Hiền Hồ bị công khai khiến dư luận "dậy sóng" - Ảnh: Internet

Mới đây, HLV của Hiền Hồ là nữ ca sĩ Tóc Tiên đã bất ngờ hủy kết bạn với cô học trò của mình trên Facebook. Cư dân mạng còn phát hiện Tóc Tiên giờ chỉ còn "follow" Soobin Hoàng Sơn chứ không hề theo dõi Hiền Hồ trên Instagram như trước.

Soobin Hoàng Sơn bị chỉ trích vì cư xử 'không đáng mặt đàn ông' trong chuyện tình cảm - Ảnh 2
Tóc Tiên đã "unfriend" cô học trò xinh đẹp của mình trên Facebook- Ảnh: FBNV

Ngoài ra, trên trang Instagram của mình, Tóc Tiên còn viết dòng trạng thái được cho là ám chỉ scandal của cô học trò là có dàn dựng. Cụ thể, nữ ca sĩ viết: "Đàn ông phải mạnh mẽ và chí khí, nhưng đôi khi cũng thấy thương mấy bạn đàn ông thật: vì nghĩa khí ấy mà không thể kéo màn một vở kịch được dàn dựng bài bản tới mức "người biết chuyện" phải vờ như không biết".

Soobin Hoàng Sơn bị chỉ trích vì cư xử 'không đáng mặt đàn ông' trong chuyện tình cảm - Ảnh 3
Dòng trạng thái đầy ẩn ý và cư dân mạng cho rằng Tóc Tiên đang nhắc đến việc hẹn hò của Hiền Hồ và Soobin Hoàng Sơn - Ảnh: Internet

Trước hành động và dòng trạng thái của Tóc Tiên, cư dân mạng suy đoán rằng nữ ca sĩ đang không hài lòng với việc Hiền Hồ lấy chuyện tình cảm cá nhân để đánh bóng tên tuổi.

Sau khi nhiều ngày im lặng và quanh co chuyện tình cảm, tối qua, Soobin Hoàng Sơn đã chính thức lên tiếng thừa nhận việc có thời gian tìm hiểu và quan hệ tình cảm với Hiền Hồ. Tuy nhiên, cả hai quyết định không công khai mối quan hệ để không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của đôi bên và sẽ thông báo cho người hâm mộ biết khi tình cảm chín muồi.

Soobin Hoàng Sơn bị chỉ trích vì cư xử 'không đáng mặt đàn ông' trong chuyện tình cảm - Ảnh 4
Dòng tâm trạng của giọng ca Phía sau một cô gái khiến dư luận một lần nữa thất vọng và "dậy sóng" - Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ còn cho biết việc luôn giữ im lặng sau khi lộ hình ảnh tình tứ ở rạp chiếu phim là để bảo vệ cho Hiền Hồ, cũng như không muốn cuộc sống tình cảm riêng tư của cả hai bị dư luận bàn tán. Đồng thời, giọng ca Phía sau một cô gái cũng gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thừa nhận ngay từ đầu.

"Soobin xin lỗi tất cả mọi người vì đã không thừa nhận ngay từ đầu, xuất phát từ việc muốn bảo vệ Hiền trước áp lực dư luận, cũng như không muốn những người liên quan bị tổn thương", Soobin Hoàng Sơn chia sẻ.

Tuy nhiên, nam ca sĩ lại một lần nữa khiến dư luận thất vọng khi vừa thừa nhận yêu đã vội vàng tuyên bố chia tay.

Soobin Hoàng Sơn chia sẻ: "Thế nhưng, sau một thời gian tìm hiểu, cả hai đã nhìn nhận lại mối quan hệ và quyết định nên giữ quan hệ bạn bè, sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc. Bản thân Soobin và Hiền đều rất buồn trước quyết định này và hy vọng mọi công kích nhắm đến Hiền sẽ được dừng lại để cô ấy có thể tập trung cho công việc của mình".

Ngay sau khi đăng tải dòng tâm trạng, nam ca sĩ bị cư dân mạng "ném đá" không thương tiếc vì cho rằng cách cư xử của Soobin Hoàng Sơn "không đáng mặt đàn ông" khi không bảo vệ bạn gái trước dư luận và lại vội vã chia tay.

Nhiều bình luận có nội dung như:" Vì sợ mất fan mà vùi dập một đứa con gái...", "Làm người ai làm thế, dám yêu mà không dám nhận búa rìu". 

Soobin Hoàng Sơn bị chỉ trích vì cư xử 'không đáng mặt đàn ông' trong chuyện tình cảm - Ảnh 5
Nhiều cư dân mạng thất vọng trước cách ứng xử của Soobin Hoàng Sơn vì "danh tiếng mà phủi tay" người yêu ngay - Ảnh: Facebook

Soobin Hoàng Sơn bị chỉ trích vì cư xử 'không đáng mặt đàn ông' trong chuyện tình cảm - Ảnh 6
Nhiều bình luận cho rằng: "Soobin là đàn ông mà, dám làm phải dám nhận dám công khai chứ" - Ảnh: Facebook

Tuy vậy, cũng có không ít ý kiến bảo vệ nam ca sĩ và cho rằng cặp đôi đã chia tay trước khi xảy ra ồn ào. Đồng thời, fan của Soobin Hoàng Sơn còn suy đoán nam ca sĩ đã bị bạn gái cũ "gài" để được nổi tiếng, bởi Hiền Hồ luôn là người chủ động ôm ấp, thân mật trong đoạn clip hẹn hò.

Cộng đồng fan Soobin Hoàng Sơn tức giận và yêu cầu Hiền Hồ 'trả người yêu'

Cộng đồng fan Soobin Hoàng Sơn tức giận và yêu cầu Hiền Hồ 'trả người yêu'

Sau khi được lan truyền trên mạng xã hội, những bức ảnh hẹn hò được cho là Soobin Hoàng Sơn và bạn gái tin đồn Hiền Hồ đã khiến không ít người hâm mộ nam ca sĩ giận dữ.

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