Sơn Tùng M-TP có động thái NÓNG liên quan đến 'số phận' của ca khúc There's no one at all, CĐM đồng loạt 'giãy nảy': 'Nói cái gì vậy'?

Hậu trường 30/04/2022 16:07

Trên trang cá nhân, Sơn Tùng M-TP vừa có động thái mới nhất liên quan đến ca khúc gây tranh cãi - There's No One At All.

Sau làn sóng chỉ trích từ dư luận, tối ngày 29/4, Sơn Tùng M-TP đã công khai xin lỗi công chúng và tạm ngưng phát hành MV 'There’s no one at all'.

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Tạo hình của nam ca sĩ trong MV There's no one at all - Ảnh: Internet

Đây được xem là lần đầu tiên nam ca sĩ gốc Thái Bình lên tiếng phân trần về ồn ào cá nhân. Trước đó, khi dính lùm xùm trà xanh - chủ tịch, giọng ca sinh năm 1994 chỉ giữ im lặng, ngoài ra không có bất kỳ phản hồi nào. 

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Bài đăng xin lỗi của Sơn Tùng vào tối ngày 29/4 - Ảnh chụp màn hình

Được biết, MV của Sơn Tùng chỉ bị ngừng phát hành ở Việt Nam, khi truy cập từ nước ngoài vẫn có thể xem được. Lý do dẫn đén việc phải cho bay màu MV ca nhạc này ở việc cảnh cuối trong MV của Sơn Tùng ghi lại cảnh nam ca sĩ đứng trên lầu cao, khuôn mặt bình thản, mỉm cười nhẹ kèm theo hàng nước mắt lăn dài. Kế đó, nhân vật của Sơn Tùng thả người rơi tự do (hay nói cách khác là tự tử). Mặc dù chỉ vỏn vẹn chưa đến 5s nhưng cũng khiến không ít netizen phản đối.

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Phân cảnh gây tranh cãi trong MV của Sơn Tùng - Ảnh chụp màn hình

Đến chiều nay (30/4), trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã chính thức lộ diện và ra thông báo mới liên quan trực tiếp đến MV vừa bay màu. Theo đó, Sơn Tùng đã quay một clip nói chuyện với fan hâm mộ bằng tiếng Anh. "Hello everybody, this is Son Tung M-TP. I finally release my first English song "There's No One At All" and it's now ready to exist on all platforms, so make sure to check out and follow me. Thank you. See you." (Tạm dịch: Xin chào mọi người, tôi là Sơn Tùng M-TP. Cuối cùng thì tôi cũng đã phát hành bài hát tiếng Anh đầu tiên của mình "There's No One At All" và bây giờ nó đã sẵn sàng trên tất cả các nền tảng nghe nhạc, vì vậy hãy nhớ xem và theo dõi tôi. Cảm ơn bạn. Hẹn gặp lại).

Theo đó, Sơn Tùng cho hay ca khúc tiếng Anh nói trên sẽ được phát hành trên các nền tảng nghe nhạc thay vì MV như trước. Động thái này ngay lập tức nhận được rất nhiều sự ủng hộ của fan hâm mộ. Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã để lại chời chúc và hy vọng sản phẩm âm nhạc lần này tiếp tục gây được tiếng vang.

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Netizen chúc mừng Sơn Tùng nhưng bất ngờ nhắc đến Hoài Linh - Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, việc Sơn Tùng thông báo với fan bằng tiếng Anh cũng khiến một số người không vừa lòng. Không ít netizen bày tỏ thái độ "chẳng hiểu Sơn Tùng đang nói gì" và cho rằng nam ca sĩ quá "sính ngoại" khi phần đông fan của anh là người Việt Nam.

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Một số ý kiến cho rằng Sơn Tùng nên nói tiếng Việt, thay vì khoe khả năng bắn tiếng Anh như trong clip - Ảnh chụp màn hình

Trước đó, tối 28/4, Sơn Tùng M-TP khẳng định There is no one at all chính là bước ngoặt đánh dấu chặng đường mới của mình với một tình yêu thuần khiết dành cho âm nhạc. Đây cũng là ca khúc trở lại đầy mạnh mẽ sau ồn ào trà xanh - chủ tịch. Tuy nhiên kết quả lại không như mong đợi.

Ca khúc mới ra mắt chưa kịp xô đổ những 'kỷ lục' trong âm nhạc, Sơn Tùng M-TP lại phải đối diện với cảnh bị gỡ bỏ video chỉ vì điều này

Ca khúc mới ra mắt chưa kịp xô đổ những 'kỷ lục' trong âm nhạc, Sơn Tùng M-TP lại phải đối diện với cảnh bị gỡ bỏ video chỉ vì điều này

Mới đây, MV mới của ca sĩ Sơn Tùng M -TP vừa ra mắt vào tối ngày 28/4 đã thu hút rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ và nhận về hàng loạt mỹ từ khen ngợi, nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu MV ''There's no one at all'' đang đối diện với việc sắp sửa bị bay màu.

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Từ khóa:   Sơn Tùng M-TP There's no one at all Sơn Tùng

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