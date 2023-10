Sơn Tùng M-TP có động thái NÓNG liên quan đến 'số phận' của ca khúc There's no one at all, CĐM đồng loạt 'giãy nảy': 'Nói cái gì vậy'?

Bài đăng xin lỗi của Sơn Tùng vào tối ngày 29/4 - Ảnh chụp màn hình

Được biết, MV của Sơn Tùng chỉ bị ngừng phát hành ở Việt Nam, khi truy cập từ nước ngoài vẫn có thể xem được. Lý do dẫn đén việc phải cho bay màu MV ca nhạc này ở việc cảnh cuối trong MV của Sơn Tùng ghi lại cảnh nam ca sĩ đứng trên lầu cao, khuôn mặt bình thản, mỉm cười nhẹ kèm theo hàng nước mắt lăn dài. Kế đó, nhân vật của Sơn Tùng thả người rơi tự do (hay nói cách khác là tự tử). Mặc dù chỉ vỏn vẹn chưa đến 5s nhưng cũng khiến không ít netizen phản đối.

Phân cảnh gây tranh cãi trong MV của Sơn Tùng - Ảnh chụp màn hình

Đến chiều nay (30/4), trên trang cá nhân, nam ca sĩ đã chính thức lộ diện và ra thông báo mới liên quan trực tiếp đến MV vừa bay màu. Theo đó, Sơn Tùng đã quay một clip nói chuyện với fan hâm mộ bằng tiếng Anh. "Hello everybody, this is Son Tung M-TP. I finally release my first English song "There's No One At All" and it's now ready to exist on all platforms, so make sure to check out and follow me. Thank you. See you." (Tạm dịch: Xin chào mọi người, tôi là Sơn Tùng M-TP. Cuối cùng thì tôi cũng đã phát hành bài hát tiếng Anh đầu tiên của mình "There's No One At All" và bây giờ nó đã sẵn sàng trên tất cả các nền tảng nghe nhạc, vì vậy hãy nhớ xem và theo dõi tôi. Cảm ơn bạn. Hẹn gặp lại).