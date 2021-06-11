Sôi sục clip con gái nuôi ‘tố’ Phi Nhung: 'Mẹ không trả tiền đi hát cho anh Cường'

Hậu trường 11/06/2021 15:04

Trong một clip cũ được cư dân mạng "đào" lại, Phi Nhung được cho là đã bị cô con gái nuôi cho rằng nữ ca sĩ không trả tiền cho Hồ Văn Cường sau mỗi lần đi hát.

Ở thời điểm hiện tại, Phi Nhung đang là cái tên sáng nhất trên mạng xã hội. Cô không chỉ bị nữ đại gia Phương Hằng réo tên, ca sĩ Duy Mạnh tố cô xúi anh chửi bậy, ỉm tiền từ thiện mà còn lùm xùm lợi dụng trẻ em, ca sĩ Hồ Văn Cường con trai nuôi của cô. 

Sự việc liên quan đến Hồ Văn Cường càng nóng hơn hết khi mới đây sau khi anh tung đoạn clip xin lỗi lên trang cá nhân, nhiều khán giả đã ập vào cho rằng “giả trân”, như đang coi “diễn tuồng”. Nhiều tin đồn còn cho rằng sau bao năm đi hát ba mẹ anh chàng vẫn làm ô sin, giữ xe. 

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Phi Nhung từng cho rằng Hồ Văn Cường mắc bệnh ngôi sao và không chịu giúp đỡ các anh em trong nhà - Ảnh: Internet

Trước sự việc trên cư dân mạng đã tinh ý “đào” lại một clip Phi Nhung tố con trai nuôi Hồ Văn Cường ở bẩn, mắc bệnh ngôi sao và không chịu giúp đỡ anh em trong nhà. Tuy nhiên, trong đoạn clip lúc quay cảnh Hồ Văn Cường đang dọn dẹp căn phòng bừa bộn thì khá bất ngờ khi người con gái nuôi của cô lanh miệng nói: Cô bắt anh đi hát suốt ngày không có thời gian làm việc. Vừa nghe con gái nuôi nói xong nữ ca sĩ đã đáp lại rằng: “Anh Cường đi hát có tiền mà con”. Thế nhưng, cô bé đã lắc đầu và đáp lại rằng "mẹ không có trả tiền cho anh Cường", Phi Nhung hỏi lại con: "Bằng chứng đâu mà con nói mẹ không trả tiền cho anh nè".

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Khi nghe con gái nói 'mẹ không có trả tiền cho anh Cường', Phi Nhung đã đáp lại rằng: 'Bằng chứng đâu mà con nói mẹ không trả cho anh?' - Ảnh: Chụp màn hình
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Phi Nhung từng 'tố' con nuôi Hồ Văn Cường sống bừa bộn - Ảnh: Chụp màn hình

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Trong clip nam ca sĩ khá ngoan ngoãn và chỉ chăm chăm dọn dẹp - Ảnh: Chụp màn hình

Xuất hiện trong clip, khá thương cho Hồ Văn Cường khi cậu ca sĩ trẻ chỉ im lặng lo dọn dẹp. Nhiều khán giả “cà khịa” Phi Nhung rằng, giữa lúc lùm xùm, dính phốt nhiều như sao trên trời thế này thì nên xóa hết những clip cũ, để dân mạng tìm lại được thì chỉ khiến dân tình thêm xôn xao.

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Cư dân mạng để lại bình luận khá 'xóc xỉa' sau khi xem clip - Ảnh: Internet

Một số khác cho rằng Phi Nhung khá chủ quan và đinh ninh sự nghiệp sẽ không bao giờ dính “phốt” nên chẳng cần thiết quan tâm đến những clip đó. Hiện tại, nhiều cư dân mạng cho rằng có thể đây chỉ là câu nói bâng quơ của trẻ nhỏ, trước khi biết ai đúng ai sai thì khán giả không nên chủ quan “ném đá” một ai đó.

Hi vọng thời gian tới Phi Nhung sẽ lên tiếng giải thích mọi việc tường tận rõ ràng để lấy lại niềm tin và sự cảm mến từ người hâm mộ.

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Sáng nay Hồ Văn Cường đã tung clip giải thích lùm xùm vừa qua giữa anh và ca sĩ Phi Nhung, tuy nhiên đoạn video trên đang gây tranh cãi khắp các diễn đàn.

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