'Soái ca' Hoài Lâm khiến fan nữ 'rụng tim' trước câu nói đầy ngôn tình dành cho bạn gái

Hậu trường 03/09/2017 09:43

Mới đây, Hoài Lâm lại tiếp tục đốn tim fan nữ vì câu nói ngôn tình mà anh dành cho bạn gái, hot girl Bảo Ngọc.

Hoài Lâm ngày càng thoải mái trong việc thể hiện tình cảm với bạn gái, nhất là sau khi nam ca sĩ công khai trạng thái đã kết hôn trên trang cá nhân. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của mình trên Facebook khiến khán giả phải ganh tỵ.

Mới đây, con trai nuôi Hoài Linh lại tiếp tục đăng dòng trạng thái ngôn tình, ngọt ngào dành cho bạn gái. Bài viết của anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ.

Hoài Lâm gửi đến Bảo Ngọc những lời ngọt ngào: “Ước mơ của anh có thể thay đổi nhưng sẽ luôn có em ở đó”, khiến hàng triệu khán giả nữ 'phát hờn'.

'Soái ca' Hoài Lâm khiến fan nữ 'rụng tim' trước câu nói đầy ngôn tình dành cho bạn gái - Ảnh 1
Dòng trạng thái của Hoài Lâm nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ - Ảnh: Facebook

Trước đó quan hệ tình cảm giữa Hoài Lâm và bạn gái Bảo Ngọc không được người thân, bạn bè và khán giả ủng hộ. Tuy nhiên, sau đó hai bên gia đình đã thay đổi suy nghĩ và tác hợp cho cặp đôi.

'Soái ca' Hoài Lâm khiến fan nữ 'rụng tim' trước câu nói đầy ngôn tình dành cho bạn gái - Ảnh 2
Trước đó, Hoài Lâm cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào của mình và bạn gái trên Facebook - Ảnh: Internet

'Soái ca' Hoài Lâm khiến fan nữ 'rụng tim' trước câu nói đầy ngôn tình dành cho bạn gái - Ảnh 3
Khoảnh khắc hạnh phúc của của hai khiến nhiều khán giả phải ganh tỵ - Ảnh: Internet

'Soái ca' Hoài Lâm khiến fan nữ 'rụng tim' trước câu nói đầy ngôn tình dành cho bạn gái - Ảnh 4
Bạn gái Hoài Lâm, Bảo Ngọc là cháu nội của nghệ sĩ Bảo Quốc - Ảnh: Internet

'Soái ca' Hoài Lâm khiến fan nữ 'rụng tim' trước câu nói đầy ngôn tình dành cho bạn gái - Ảnh 5
Tháng 11/2016, nam ca sĩ công khai tình cảm của mình sau 5 năm hẹn hò. Hoài Lâm nhận được khá nhiều lời chúc phúc, song bên cạnh đó cũng không ít khán giả thất vọng khi thần tượng có bạn gái. Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cả hai cũng được hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

Dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh, Hoài Lâm khiến khán giả sốc vì hành động của mình

Dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh, Hoài Lâm khiến khán giả sốc vì hành động của mình

Đây là lần đầu tiên Hoài Lâm chính thức dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh.

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Từ khóa:   Hoài Lâm Bảo Ngọc lư hoàng bảo ngọc

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