Mới đây, Hoài Lâm lại tiếp tục đốn tim fan nữ vì câu nói ngôn tình mà anh dành cho bạn gái, hot girl Bảo Ngọc.
Hoài Lâm ngày càng thoải mái trong việc thể hiện tình cảm với bạn gái, nhất là sau khi nam ca sĩ công khai trạng thái đã kết hôn trên trang cá nhân. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của mình trên Facebook khiến khán giả phải ganh tỵ.
Mới đây, con trai nuôi Hoài Linh lại tiếp tục đăng dòng trạng thái ngôn tình, ngọt ngào dành cho bạn gái. Bài viết của anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ.
Hoài Lâm gửi đến Bảo Ngọc những lời ngọt ngào: “Ước mơ của anh có thể thay đổi nhưng sẽ luôn có em ở đó”, khiến hàng triệu khán giả nữ 'phát hờn'.
Trước đó quan hệ tình cảm giữa Hoài Lâm và bạn gái Bảo Ngọc không được người thân, bạn bè và khán giả ủng hộ. Tuy nhiên, sau đó hai bên gia đình đã thay đổi suy nghĩ và tác hợp cho cặp đôi.