Hoài Lâm ngày càng thoải mái trong việc thể hiện tình cảm với bạn gái, nhất là sau khi nam ca sĩ công khai trạng thái đã kết hôn trên trang cá nhân. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc của mình trên Facebook khiến khán giả phải ganh tỵ.

Mới đây, con trai nuôi Hoài Linh lại tiếp tục đăng dòng trạng thái ngôn tình, ngọt ngào dành cho bạn gái. Bài viết của anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ.