Đây là lần đầu tiên Hoài Lâm chính thức dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh.

Mới đây, Hoài Lâm khiến khán giả bất ngờ khi cùng bạn gái bước ra từ xế hộp tiền tỷ tại một quán ăn. Tại đây, anh và bạn gái đã trò chuyện vui vẻ với bố nuôi Hoài Linh cùng cặp đôi diễn viên hài Thu Trang và Tiến Luật.

Thái độ bất ngờ của gia đình NSƯT Bảo Quốc khi ngồi cùng bàn với Hoài Lâm Chuyện tình giữa Hoài Lâm và Hoàng Ngọc, cháu nội NSƯT Bảo Quốc, tuy gặp nhiều sự phản đối từ dư luận lẫn chính gia đình bạn gái nhưng nhờ sức mạnh tình yêu mà cả hai đã vượt qua tất cả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dan-ban-gai-9x-ra-mat-bo-nuoi-hoai-linh-hoai-lam-khien-khan-gia-soc-vi-hanh-dong-cua-minh-224128.html