Đây là lần đầu tiên Hoài Lâm chính thức dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh.
Mới đây,
Hoài Lâm khiến khán giả bất ngờ khi cùng bạn gái bước ra từ xế hộp tiền tỷ tại một quán ăn. Tại đây, anh và bạn gái đã trò chuyện vui vẻ với bố nuôi Hoài Linh cùng cặp đôi diễn viên hài Thu Trang và Tiến Luật.
Hoài Lâm xuất hiện bên cạnh xế hộp tiền tỉ của mình - Ảnh: internet
Hoài Lâm và bạn gái cùng diện đồ đôi khi ra mắt bố nuôi Hoài Linh - Ảnh: Internet
Cặp đôi đã có cuộc trò chuyện thân mật với
vợ chồng diễn viên hài Thu Trang và Tiến Luật - Ảnh: Internet
Đây là lần đầu tiên Hoài Lâm chính thức đưa bạn gái 9X ra mắt bố nuôi. Được biết, trước đó Hoài Linh chưa ủng hộ chuyện tình cảm con trai nuôi và bạn gái - Ảnh: Internet
Hoài Linh mặc áo bà ba đơn giản và vui vẻ trò chuyện cùng Hoài Lâm và bạn gái - Ảnh: Internet
Diện mạo xinh đẹp của bạn gái Hoài Lâm - Ảnh: internet
Trước đó, dù chưa được Hoài Linh đồng ý chuyện tình cảm nhưng cặp đôi vẫn rất tình cảm khi bên nhau - Ảnh: Internet
Bạn gái Hoài Lâm tên Lư Hoàng Bảo Ngọc, cháu nội của NSƯT Bảo Quốc - Ảnh: Internet
Chuyện tình giữa Hoài Lâm và Hoàng Ngọc, cháu nội NSƯT Bảo Quốc, tuy gặp nhiều sự phản đối từ dư luận lẫn chính gia đình bạn gái nhưng nhờ sức mạnh tình yêu mà cả hai đã vượt qua tất cả.
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