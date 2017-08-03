Dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh, Hoài Lâm khiến khán giả sốc vì hành động của mình

Hậu trường 03/08/2017 11:57

Đây là lần đầu tiên Hoài Lâm chính thức dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh.

Mới đây, Hoài Lâm khiến khán giả bất ngờ khi cùng bạn gái bước ra từ xế hộp tiền tỷ tại một quán ăn. Tại đây, anh và bạn gái đã trò chuyện vui vẻ với bố nuôi Hoài Linh cùng cặp đôi diễn viên hài Thu Trang và Tiến Luật.

Dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh, Hoài Lâm khiến khán giả sốc vì hành động của mình - Ảnh 1
Hoài Lâm xuất hiện bên cạnh xế hộp tiền tỉ của mình - Ảnh: internet

Dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh, Hoài Lâm khiến khán giả sốc vì hành động của mình - Ảnh 2
Hoài Lâm và bạn gái cùng diện đồ đôi khi ra mắt bố nuôi Hoài Linh - Ảnh: Internet

Dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh, Hoài Lâm khiến khán giả sốc vì hành động của mình - Ảnh 3
Cặp đôi đã có cuộc trò chuyện thân mật với vợ chồng diễn viên hài Thu Trang và Tiến Luật - Ảnh: Internet

Dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh, Hoài Lâm khiến khán giả sốc vì hành động của mình - Ảnh 4
Đây là lần đầu tiên Hoài Lâm chính thức đưa bạn gái 9X ra mắt bố nuôi. Được biết, trước đó Hoài Linh chưa ủng hộ chuyện tình cảm con trai nuôi và bạn gái - Ảnh: Internet

Dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh, Hoài Lâm khiến khán giả sốc vì hành động của mình - Ảnh 5
Hoài Linh mặc áo bà ba đơn giản và vui vẻ trò chuyện cùng Hoài Lâm và bạn gái - Ảnh: Internet

Dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh, Hoài Lâm khiến khán giả sốc vì hành động của mình - Ảnh 6
Diện mạo xinh đẹp của bạn gái Hoài Lâm - Ảnh: internet

Dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh, Hoài Lâm khiến khán giả sốc vì hành động của mình - Ảnh 7
Trước đó, dù chưa được Hoài Linh đồng ý chuyện tình cảm nhưng cặp đôi vẫn rất tình cảm khi bên nhau - Ảnh: Internet

Dẫn bạn gái 9X ra mắt bố nuôi Hoài Linh, Hoài Lâm khiến khán giả sốc vì hành động của mình - Ảnh 8
Bạn gái Hoài Lâm tên Lư Hoàng Bảo Ngọc, cháu nội của NSƯT Bảo Quốc - Ảnh: Internet

Thái độ bất ngờ của gia đình NSƯT Bảo Quốc khi ngồi cùng bàn với Hoài Lâm

Thái độ bất ngờ của gia đình NSƯT Bảo Quốc khi ngồi cùng bàn với Hoài Lâm

Chuyện tình giữa Hoài Lâm và Hoàng Ngọc, cháu nội NSƯT Bảo Quốc, tuy gặp nhiều sự phản đối từ dư luận lẫn chính gia đình bạn gái nhưng nhờ sức mạnh tình yêu mà cả hai đã vượt qua tất cả.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoài Lâm Hoài Lâm và bạn gái Hoài Linh lư hoàng bảo ngọc

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Bị gấu tấn công, bé trai sống sót khó tin khi điện thoại phát nổ trong túi quần

Video 2 giờ 2 phút trước
Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Sập trần thạch cao tại siêu thị, ít nhất 38 người bị thương

Video 3 giờ 2 phút trước
Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Giăng lưới đánh cá, người dân phát hiện rắn hổ mang khủng bên trong

Video 4 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 32 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 1 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 7 giờ 2 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42