Thái độ bất ngờ của gia đình NSƯT Bảo Quốc khi ngồi cùng bàn với Hoài Lâm

Hậu trường 25/07/2017 10:55

Chuyện tình giữa Hoài Lâm và Hoàng Ngọc, cháu nội NSƯT Bảo Quốc, tuy gặp nhiều sự phản đối từ dư luận lẫn chính gia đình bạn gái nhưng nhờ sức mạnh tình yêu mà cả hai đã vượt qua tất cả.

Đầu tháng 12/2016, ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ công khai mối quan hệ tình cảm với Hoàng Ngọc, cháu nội của NSƯT Bảo Quốc. Theo tiết lộ của giọng ca Có Khi, anh và bạn gái sinh năm 1996 đã có 5 năm tìm hiểu và yêu nhau trước khi quyết định công khai mối quan hệ với mọi người.

Thái độ bất ngờ của gia đình NSƯT Bảo Quốc khi ngồi cùng bàn với Hoài Lâm - Ảnh 1
Năm ngoái, khi Hoài Lâm công khai thông tin bạn gái, là cháu nội của NSƯT Bảo Quốc, đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh: Internet 

Sau khi chia sẻ chuyện tình cảm, cặp đôi gặp nhiều sự chỉ trích từ dư luận vì cho rằng nam ca sĩ dùng chuyện tình cảm để tạo dựng tên tuổi. Để chứng minh tình yêu của cả hai là thuần khiết, không vụ lợi, Hoài Lâm và bạn gái thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ trên trang cá nhân.

Thái độ bất ngờ của gia đình NSƯT Bảo Quốc khi ngồi cùng bàn với Hoài Lâm - Ảnh 2
Sau khi công khai tình cảm, Hoài Lâm không ngần ngại thể hiện tình cảm với bạn gái trước dư luận - Ảnh: Internet

Thái độ bất ngờ của gia đình NSƯT Bảo Quốc khi ngồi cùng bàn với Hoài Lâm - Ảnh 3
Cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau với hình ảnh tay trong tay tại các sự kiện - Ảnh: Internet

Thậm chí, Hoài Lâm còn từng đến gia đình bạn gái để ngỏ lời xin kết hôn sau khi đã suy nghĩ chín chắn và mong muốn trở thành chỗ dựa cả đời cho cháu gái NSƯT Bảo Quốc. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã bị gia đình bạn gái phản đối và không cho phép. NSƯT Bảo Quốc không cấm cản tình cảm của cả hai nhưng ông chưa muốn cháu gái lên xe hoa khi tuổi đời chỉ hơn 20.

Thái độ bất ngờ của gia đình NSƯT Bảo Quốc khi ngồi cùng bàn với Hoài Lâm - Ảnh 4
Con trai nuôi Hoài Linh còn từng đến nhà bạn gái để xin rước nàng về dinh khi đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng nhưng bị gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc phản đối - Ảnh: Internet

Ngoài ra, diễn viên hài Gia Bảo, anh trai của Hoàng Ngọc, cũng chia sẻ: "Đây là chuyện trọng đại, tôi muốn các em phải chín chắn thêm chút nữa. Trước đây, gia đình không hạnh phúc nên anh em tôi bị thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm. Vì thế, tôi không muốn gia đình nhỏ của mình và em gái bị xào xáo. Tôi không phản đối nhưng khuyên mẹ và em cứ bình tĩnh vì cả hai đứa còn quá nhỏ để nói đến chuyện cưới xin", theo Zing.

Thái độ bất ngờ của gia đình NSƯT Bảo Quốc khi ngồi cùng bàn với Hoài Lâm - Ảnh 5
Anh trai của Hoàng Ngọc, diễn viên Gia Bảo, tuy không phản đối tình cảm của cả hai nhưng không đồng ý việc kết hôn khi còn quá trẻ - Ảnh: Internet

Sau một thời gian ổn định sự nghiệp và có chỗ đứng trong làng giải trí, gia đình NSƯT Bảo Quốc đã ngầm chấp nhận Hoài Lâm là một thành viên trong gia đình. Mới đây, hình ảnh Hoài Lâm thân thiết và vui vẻ cùng các thành viên trong gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc tại Mỹ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. 

Thái độ bất ngờ của gia đình NSƯT Bảo Quốc khi ngồi cùng bàn với Hoài Lâm - Ảnh 6
Hoài Lâm ăn mặc đơn giản và trông khá lãng tử với mái tóc dài khi ngồi cùng bàn với người nhà bạn gái - Ảnh: Internet

Thái độ bất ngờ của gia đình NSƯT Bảo Quốc khi ngồi cùng bàn với Hoài Lâm - Ảnh 7
Tết năm nay, Hoài Lâm đã đến nhà bạn gái chúc Tết và mọi người có thể dễ dàng nhìn thấy cặp nhẫn đính hôn trên tay cả hai - Ảnh: Internet

Trải qua nhiều khó khăn và thử thách, giờ đây Hoài Lâm và Hoàng Ngọc đã có được kết quả tốt đẹp khi được công chúng yêu mến và gia đình hai bên chấp nhận.

Hoài Lâm sinh năm 1995, được biết đến nhiều trong tư cách là con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh. Năm 2014, anh giành giải quán quân tại chương trình Gương mặt thân quen và nhanh chóng trở thành ca sĩ được chú ý. Nam ca sĩ quen thuộc với khán giả với dòng nhạc trữ tình quê hương. Tuy nhiên, hiện nay Hoài Lâm đang đổi mới phong cách với những ca khúc phá cách hơn để không làm khán giả nhàm chán.

Tình cảm giữa Hoài Lâm và cháu nội NSƯT Bảo Quốc khiến nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ vì tình yêu bền vững của cả hai. Đây là một điều vô cùng quý giá trong giới showbiz đầy thị phi và tình yêu, trong rất nhiều trường hợp, hiện chỉ là "công cụ" để đánh bóng tên tuổi.

Hoài Lâm khoe ảnh quấn quýt cực tình cảm bên người yêu 5 năm

Hoài Lâm khoe ảnh quấn quýt cực tình cảm bên người yêu 5 năm

Cách đây ít giờ, Hoài Lâm chia sẻ hình ảnh tình cảm bên bạn gái - Lư Bảo Hoàng Ngọc. Trong hình, nam ca sĩ choàng tay ôm chặt bạn gái từ phía sau.

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