Đầu tháng 12/2016, ca sĩ Hoài Lâm bất ngờ công khai mối quan hệ tình cảm với Hoàng Ngọc, cháu nội của NSƯT Bảo Quốc. Theo tiết lộ của giọng ca Có Khi, anh và bạn gái sinh năm 1996 đã có 5 năm tìm hiểu và yêu nhau trước khi quyết định công khai mối quan hệ với mọi người.

Sau khi chia sẻ chuyện tình cảm, cặp đôi gặp nhiều sự chỉ trích từ dư luận vì cho rằng nam ca sĩ dùng chuyện tình cảm để tạo dựng tên tuổi. Để chứng minh tình yêu của cả hai là thuần khiết, không vụ lợi, Hoài Lâm và bạn gái thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ trên trang cá nhân.

Thậm chí, Hoài Lâm còn từng đến gia đình bạn gái để ngỏ lời xin kết hôn sau khi đã suy nghĩ chín chắn và mong muốn trở thành chỗ dựa cả đời cho cháu gái NSƯT Bảo Quốc. Tuy nhiên, nam ca sĩ đã bị gia đình bạn gái phản đối và không cho phép. NSƯT Bảo Quốc không cấm cản tình cảm của cả hai nhưng ông chưa muốn cháu gái lên xe hoa khi tuổi đời chỉ hơn 20.

Ngoài ra, diễn viên hài Gia Bảo, anh trai của Hoàng Ngọc, cũng chia sẻ: "Đây là chuyện trọng đại, tôi muốn các em phải chín chắn thêm chút nữa. Trước đây, gia đình không hạnh phúc nên anh em tôi bị thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm. Vì thế, tôi không muốn gia đình nhỏ của mình và em gái bị xào xáo. Tôi không phản đối nhưng khuyên mẹ và em cứ bình tĩnh vì cả hai đứa còn quá nhỏ để nói đến chuyện cưới xin", theo Zing.

Sau một thời gian ổn định sự nghiệp và có chỗ đứng trong làng giải trí, gia đình NSƯT Bảo Quốc đã ngầm chấp nhận Hoài Lâm là một thành viên trong gia đình. Mới đây, hình ảnh Hoài Lâm thân thiết và vui vẻ cùng các thành viên trong gia đình nghệ sĩ Bảo Quốc tại Mỹ được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trải qua nhiều khó khăn và thử thách, giờ đây Hoài Lâm và Hoàng Ngọc đã có được kết quả tốt đẹp khi được công chúng yêu mến và gia đình hai bên chấp nhận.

Hoài Lâm sinh năm 1995, được biết đến nhiều trong tư cách là con nuôi nghệ sĩ Hoài Linh. Năm 2014, anh giành giải quán quân tại chương trình Gương mặt thân quen và nhanh chóng trở thành ca sĩ được chú ý. Nam ca sĩ quen thuộc với khán giả với dòng nhạc trữ tình quê hương. Tuy nhiên, hiện nay Hoài Lâm đang đổi mới phong cách với những ca khúc phá cách hơn để không làm khán giả nhàm chán.

Tình cảm giữa Hoài Lâm và cháu nội NSƯT Bảo Quốc khiến nhiều người hâm mộ ngưỡng mộ vì tình yêu bền vững của cả hai. Đây là một điều vô cùng quý giá trong giới showbiz đầy thị phi và tình yêu, trong rất nhiều trường hợp, hiện chỉ là "công cụ" để đánh bóng tên tuổi.