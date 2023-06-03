Siêu mẫu Xuân Lan kết hôn với ông xã 'đạo diễn' chỉ sau 2 tháng gặp nhau nhờ đĩa khoai lang luộc

Hậu trường 03/06/2023 14:24

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, siêu mẫu Xuân Lan đã tiết lộ mối cơ duyên đến với ông xã 'đạo diễn' là nhờ đĩa khoai lang luộc của cô.

Mới đây, trong một chương trình truyền hình, siêu mẫu Xuân Lan và chồng - đạo diễn Ngọc Lâm đã chia sẻ về hành trình 3 năm 4 tháng bên nhau. Nhớ lại ngày quen nhau, ông xã Xuân Lan cho biết hai người từng làm việc cùng ở nhiều chương trình nhưng chưa bao giờ giáp mặt. Một người ở khu vực làm ánh sáng, người kia trên sân khấu.

Siêu mẫu Xuân Lan kết hôn với ông xã 'đạo diễn' chỉ sau 2 tháng gặp nhau nhờ đĩa khoai lang luộc - Ảnh 1
Siêu mẫu Xuân Lan và chồng - đạo diễn Ngọc Lâm đã bên nhau được 3 năm 4 tháng

 

Cho tới khi cả hai tham gia casting phim Thanh Sói, đĩa khoai lang luộc của Xuân Lan là món ăn đưa họ đến với nhau. Theo đó, Xuân Lan gọt xong đĩa khoai để trên bàn, một lúc sau quay lại không còn miếng nào trong khi Ngọc Lâm ngồi kế bên và giải thích: "Do cái đĩa ở trước mặt nên nghĩ chắc là của mình". Vì tò mò, Xuân Lan tìm Facebook Ngọc Lâm để kết bạn. Hai người đùa với nhau vài câu qua tin nhắn. Vài hôm sau, khi siêu mẫu làm việc ở Hà Nội, chàng bay ra gặp nàng. Hai tháng sau, họ làm đám cưới trong sự bất ngờ của nhiều người.

Siêu mẫu Xuân Lan kết hôn với ông xã 'đạo diễn' chỉ sau 2 tháng gặp nhau nhờ đĩa khoai lang luộc - Ảnh 2
 Đĩa khoai lang luộc của Xuân Lan trong buổi casting phim Thanh Sói là món ăn đưa họ đến với nhau

 

Ngọc Lâm và Xuân Lan đến với nhau khi cả hai đều đã từng trải qua nhiều mối tình. Với Ngọc Lâm, những người nào anh thương yêu đều để lại dấu ấn trong trái tim, còn Xuân Lan chia sẻ mình là người rất lãng mạn khi đón nhận những mối tình và nếu kết thúc sẽ sẵn sàng đón nhận câu chuyện tình yêu mới như con đường trải hoa hồng phía trước.

Siêu mẫu Xuân Lan kết hôn với ông xã 'đạo diễn' chỉ sau 2 tháng gặp nhau nhờ đĩa khoai lang luộc - Ảnh 3
Ngọc Lâm và Xuân Lan đến với nhau khi cả hai đều đã từng trải qua nhiều mối tình

 

Ngọc Lâm cho biết Xuân Lan chưa từng là gu của anh. Trước khi quen nhau, anh không biết nhiều về công việc cũng như sự nổi tiếng của cô. Đến khi lấy nhau rồi, mỗi khi hai vợ chồng cùng nhau ra phố, anh vẫn ngạc nhiên hỏi: "Vợ à, sao mọi người lại biết em vậy?". Nam đạo diễn từng không tin vào hôn nhân. Tới khi gặp Xuân Lan và con gái cô, anh mới nhận ra giá trị của gia đình bởi người mẫu không chỉ quan tâm đến chồng mà cả gia đình anh.

Siêu mẫu Xuân Lan kết hôn với ông xã 'đạo diễn' chỉ sau 2 tháng gặp nhau nhờ đĩa khoai lang luộc - Ảnh 4
Khi hai người mới quen nhau, Xuân Lan không có ý định kết hôn lần nữa nhưng Ngọc Lâm chủ động xin gặp con gái riêng của cô khiến cô cảm nhận anh thực sự quan tâm đến con mình

 

Khi hai người mới quen nhau, Xuân Lan không có ý định kết hôn lần nữa nhưng Ngọc Lâm chủ động xin gặp bé Thỏ - con gái riêng của Xuân Lan. Ngày đầu tiên đưa con gái đến nhà bạn trai, thấy anh chuẩn bị cho con quà và nhìn nụ cười hạnh phúc của con, cô cảm nhận anh thực sự quan tâm đến con mình.

Siêu mẫu Xuân Lan kết hôn với ông xã 'đạo diễn' chỉ sau 2 tháng gặp nhau nhờ đĩa khoai lang luộc - Ảnh 5
Bé Thỏ cũng hay nói với mẹ rằng bé hạnh phúc khi có bố Lâm

 

Sau hai tháng quen nhau, anh ngỏ ý mong muốn trở thành người đàn ông của gia đình và một đám cưới nhanh chóng diễn ra. "Thỏ giờ là con của tôi", Ngọc Lâm nói. Bé Thỏ cũng hay nói với mẹ rằng bé hạnh phúc khi có bố Lâm.

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