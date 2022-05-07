Sáng sớm, Xuân Lan đã 'đăng đàn' cạnh khóe 'đáp trả' ai đó 'Trên lưng chúng ta toàn những vết sẹo không sạch sẽ. Dạy đời nhau làm cái gì?'

Hậu trường 07/05/2022 16:24

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cạnh khóe ai đó.

Xuân Lan là một người mẫu thế hệ vàng của làng thời trang Việt nổi đình nổi đám với gương mặt cá tính và xuất hiện trên nhiều trang bìa nổi tiếng. Đặc biệt là mối quan hệ đầy ồn ào với Hà Anh trong thời gian qua.

Cụ thể trong một chương trình có 3 giám khảo Xuân Lan – Hà Anh – Hương Giang, Xuân Lan - Hà Anh tiếp tục "khẩu chiến" dữ dội trên sóng truyền hình. Xuân Lan nhận xét Hương Giang thông minh và có chiến lược, trong khi cô nàng lại khá mâu thuẫn với Hà Anh.

Sáng sớm, Xuân Lan đã 'đăng đàn' cạnh khóe 'đáp trả' ai đó 'Trên lưng chúng ta toàn những vết sẹo không sạch sẽ. Dạy đời nhau làm cái gì?' - Ảnh 1
Hà Anh - Hương Giang - Xuân Lan - Ảnh: Internet

 

Mới đây trên trang cá nhân, siêu mẫu Xuân Lan bất ngờ đăng tải dòng trạng thái cạnh khóe ai đó: "Trên lưng chúng ta toàn những vết sẹo không sạch sẽ. Dạy đời nhau làm cái gì?".

Sáng sớm, Xuân Lan đã 'đăng đàn' cạnh khóe 'đáp trả' ai đó 'Trên lưng chúng ta toàn những vết sẹo không sạch sẽ. Dạy đời nhau làm cái gì?' - Ảnh 2
Xuân Lan - Ảnh: Internet

 

Dù không biết nữ siêu mẫu đang nói đích danh người đang nhắc đến là ai, tuy nhiên câu nói này khiến dân tình vẫn phải liên tưởng đến siêu mẫu Hà Anh, vì trước đó trong một chương trình, chính Xuân Lan cũng từng phát ngôn câu này dành cho Hà Anh.

Sáng sớm, Xuân Lan đã 'đăng đàn' cạnh khóe 'đáp trả' ai đó 'Trên lưng chúng ta toàn những vết sẹo không sạch sẽ. Dạy đời nhau làm cái gì?' - Ảnh 3
Hà Anh - Ảnh: Internet

 

Bên dưới bài đăng, khi một cư dân mạng đưa lời khuyên Xuân Lan nên cùng chồng, con sang nước ngoài hoạt động nghệ thuật vì ở Vbiz có quá nhiều thị phi, nữ siêu mẫu thẳng thắn cho biết vẫn đang vui và có thể phát triển sự nghiệp ở Việt Nam nên không cần phải đi đâu.

Sáng sớm, Xuân Lan đã 'đăng đàn' cạnh khóe 'đáp trả' ai đó 'Trên lưng chúng ta toàn những vết sẹo không sạch sẽ. Dạy đời nhau làm cái gì?' - Ảnh 4
Xuân Lan và Hà Anh xảy ra mâu thuẫn - Ảnh: Internet

 

Cả hai liên tục đấu tố nhau trên mạng xã hội lẫn các chương trình truyền hình khiến khán giả không khỏi tò mò. Khi nhiên khi được về mối quan hệ giữa cô và Hà Anh, đặc biệt là việc liên tục có những phát ngôn đả kích nhau. Xuân Lan cho biết: "Thật ra tôi không ghét gì cô ấy, tất cả những màn đấu khẩu qua lại chỉ làm tăng sức hút cho chương trình. Tôi còn cả một học viện với nhiều học sinh đằng sau và cả hình ảnh bản thân nên không thể tự làm xấu mình bằng những điều ngu ngơ được".

 

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Trước câu hỏi của Hương Giang, Xuân Lan một lần nữa tự mở lại thước phim chiếu chậm trong đầu.

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Từ khóa:   xuân lan hà anh hương giang

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