Không biết là câu chuyện của Xuân Lan và Hương Giang được bắt đầu từ đâu, vào lúc nào nhưng người đẹp chuyển giới lại lặng người hỏi đàn chị: "Sao chị mất lòng tin với cuộc đời đến thế?".

Mới đây, trên trang cá nhân, cựu người mẫu Xuân Lan đã chia sẻ bức ảnh đen trắng của mình, kèm một cuộc trò chuyện với đàn em thân thiết Hương Giang được chính cô thuật lại.

Trước câu hỏi của Hương Giang, Xuân Lan đã tự mở lại thước phim chiếu chậm trong đầu.

Cựu người mẫu trả lời một cách đầy tâm sự, đau thương: "Bởi ký ức của chị toàn những vết thương đâm từ phía sau, từ những người chị đã từng yêu thương nhất! Nhưng, cho dù chị không còn lòng tin nữa, chị vẫn không dừng cho và nhận yêu thương!".

Mặc dù cuộc trò chuyện được nghệ sĩ Xuân Lan đăng tải không đầu không cuối, chỉ vỏn vẹn là một màn trò chuyện đối đáp của 2 người đẹp, song lại nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm từ phía cư dân mạng.

Có thể thấy, đằng sau một Xuân Lan bản lĩnh, kiên cường, cá tính, thành công và hạnh phúc viên mãn ở hiện tại là một quá khứ biến động, với nhiều vết thương lòng, ký ức không mấy vui vẻ.

Dù chưa biết những vết thương đó là gì, khiến chị phải ra sao nhưng cũng ít nhiều gây ảnh hưởng tới cách nhìn nhận cuộc sống cũng như quan điểm sống của cựu người mẫu ở hiện tại.

Xuân Lan là một trong những người mẫu kỳ cựu của showbiz Việt. - Ảnh: FBNV

Được biết, Xuân Lan sinh năm 1978, là một trong những người mẫu kỳ cựu nổi tiếng của showbiz Việt. Mặc dù công thành danh toại, có được sự nghiệp vững chắc nhưng chân dài cũng gặp phải khá nhiều sóng gió đời tư.

Trước khi cô có tổ ấm hạnh phúc, viên mãn bên đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm như bây giờ, thì phần lớn công chúng biết tới Xuân Lan là một sao nữ gặp trắc trở trong tình trường, chuyện tình cảm của cô không được suôn sẻ.

Xuân Lan đã từng trải qua một cuộc hôn nhân dang dở cùng một vài mối tình đứt gánh giữa đường, không đi đến được cái kết đẹp và để lại nhiều đau thương, đặc biệt là mối quan hệ với cha đẻ của con gái ruột.

Xuân Lan là một sao nữ gặp trắc trở trong tình trường. - Ảnh: FBNV

Về khía cạnh sự nghiệp, sau khi chính thức tuyên bố giải nghệ vào năm 2008, Xuân Lan dành thời gian tập trung vào công việc đào tạo những người mẫu và thử sức với vai trò đạo diễn cho các chương trình thời trang, tổ chức các fashion show.

Cho tới gần đây, cựu người mẫu Xuân Lan mới nhận được nhiều sự chú ý, quan tâm của người hâm mộ khi ngồi ghế nóng trong show truyền hình thực tế The Next Gentleman - Quý Ông Hoàn Mỹ.