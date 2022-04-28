HOT: Một sao nam đình đám Vbiz bị netizen 'bắt tại trận' đi khách sạn tìm 'CỦA LẠ' trước hôn lễ, CĐM đồng loạt bật chế độ HÓNG?

Hậu trường 28/04/2022 09:22

Mới đây, trên MXH bất ngờ xôn xao lời đồn về một sao nam Vbiz bị CĐM 'tóm dính' đi khách sạn tìm 'của lạ' trước thềm hôn lễ. Thông tin về nhân vật này hiện vẫn đang khiến dân tình bàn tán không ngừng.

Mới đây nhất, trên MXH bất ngờ xôn xao thông tin một sao nam Vbiz đã bị bắt gặp vào "nghỉ mát" ở một khách sạn tại quận 1, TP.HCM ngay giữa trưa. Đáng chú ý hơn khi nguồn tin này còn cho hay nhân vật chính sắp sửa kết hôn nhưng vẫn ham "của lạ".

sao nam Vbiz 1
Bài đăng làm rộ lên nghi vấn lớn - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức danh tính của sao nam này bị CĐM chia sẻ và đồn đoán nhiệt tình. Bên dưới các bài đăng về nội dung này trên các diễn đàn mạng, nhiều netizen đồng loạt để lại bình luận "hóng" và chờ đợi "mỹ nam" này được đưa ra ánh sáng.

sao nam Vbiz 2
sao nam Vbiz 3
Cư dân mạng bắt đầu hóng biến - Ảnh chụp màn hình

Cũng theo các bài viết trên MXH, vợ của anh chàng "bí ẩn" này cũng là một sao nữ nổi tiếng, được rất nhiều khán giả yêu mến.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính thực của sao nam này, song trên các diễn đàn mạng đã nổ ra cuộc tranh cãi vô cùng lớn. Không ít cái tên đã được netizen đưa ra và hoài nghi không ngừng. Bởi mới đây, showbiz Việt vừa đón hàng loạt đám cưới cổ tích của không ít cặp đôi đình đám.

Vbiz chuẩn bị có thêm một cặp "chốt đơn" ngày về chung một nhà?

Vbiz chuẩn bị có thêm một cặp "chốt đơn" ngày về chung một nhà?

Chia sẻ dòng trạng thái úp mở, dân tình nghi ngờ đám cưới của cặp đôi Vbiz này đang đến rất gần.

Xem thêm
Từ khóa:   sao nam Vbiz sao nam ngoại tình đám cưới sao Việt

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?