HOT: Một sao nam đình đám Vbiz bị netizen 'bắt tại trận' đi khách sạn tìm 'CỦA LẠ' trước hôn lễ, CĐM đồng loạt bật chế độ HÓNG?

Mới đây, trên MXH bất ngờ xôn xao lời đồn về một sao nam Vbiz bị CĐM 'tóm dính' đi khách sạn tìm 'của lạ' trước thềm hôn lễ. Thông tin về nhân vật này hiện vẫn đang khiến dân tình bàn tán không ngừng.

Mới đây nhất, trên MXH bất ngờ xôn xao thông tin một sao nam Vbiz đã bị bắt gặp vào "nghỉ mát" ở một khách sạn tại quận 1, TP.HCM ngay giữa trưa. Đáng chú ý hơn khi nguồn tin này còn cho hay nhân vật chính sắp sửa kết hôn nhưng vẫn ham "của lạ".

Bài đăng làm rộ lên nghi vấn lớn - Ảnh chụp màn hình

Ngay lập tức danh tính của sao nam này bị CĐM chia sẻ và đồn đoán nhiệt tình. Bên dưới các bài đăng về nội dung này trên các diễn đàn mạng, nhiều netizen đồng loạt để lại bình luận "hóng" và chờ đợi "mỹ nam" này được đưa ra ánh sáng.

Cư dân mạng bắt đầu hóng biến - Ảnh chụp màn hình

Cũng theo các bài viết trên MXH, vợ của anh chàng "bí ẩn" này cũng là một sao nữ nổi tiếng, được rất nhiều khán giả yêu mến.

Hiện vẫn chưa rõ danh tính thực của sao nam này, song trên các diễn đàn mạng đã nổ ra cuộc tranh cãi vô cùng lớn. Không ít cái tên đã được netizen đưa ra và hoài nghi không ngừng. Bởi mới đây, showbiz Việt vừa đón hàng loạt đám cưới cổ tích của không ít cặp đôi đình đám.

Vbiz chuẩn bị có thêm một cặp "chốt đơn" ngày về chung một nhà? Chia sẻ dòng trạng thái úp mở, dân tình nghi ngờ đám cưới của cặp đôi Vbiz này đang đến rất gần.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hot-mot-sao-nam-dinh-dam-vbiz-bi-netizen-bat-tai-tran-di-khach-san-tim-cua-la-truoc-hon-le-cdm-dong-loat-bat-che-do-hong-465056.html