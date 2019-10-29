Sau tin đồn mang thai, H’Hen Niê bất ngờ khoe nhẫn kim cương ở ngón áp út khiến dân mạng ‘đoán già đoán non’

Hậu trường 29/10/2019 16:25

Đăng ảnh chụp bàn tay với nhẫn kim cương ở ngón áp út lên trang cá nhân, Hoa hậu H’Hen Niê bị nghi đang ngầm thông báo “tin vui” đến người hâm mộ.

Từ sau khi tuyên bố đã có bạn trai, Hoa hậu H’Hen Niê liên tục phải đối diện với những tin đồn về chuyện tình cảm. Thậm chí, khoảng thời gian người đẹp dừng đồng hành cùng Miss Universe Việt Nam 2019, nhiều người đặt nghi vấn cô mang thai với bạn trai nên phải về quê để tránh thị phi. Tuy nhiên, H’Hen Niê đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn thất thiệt này.

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H’Hen Niê phủ nhận việc mang thai - Ảnh: Internet

Mới đây, H’Hen Niê lại tiếp tục thu hút sự chú ý khi bất ngờ đăng tải bức ảnh khoe nhẫn kim cương đeo ở ngón tay áp út lên Instagram. Đây là lần đầu tiên nàng hậu đeo nhẫn ở vị trí đặc biệt này. Chính vì vậy, nhiều người cho rằng H’Hen Niê đang chuẩn bị lên xe hoa.

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Bức ảnh gây chú ý của H’Hen Niê - Ảnh: Instagram

Dù đã hẹn hò một thời gian nhưng H’Hen Niê vẫn chưa chính thức công khai bạn trai trước công chúng. Dẫu vậy, cư dân mạng vẫn tìm ra một số bằng chứng cho thấy người yêu của cô là bạn thân của rapper Đen Vâu. Theo đó, anh chàng hiện đang là nhiếp ảnh gia và đạo diễn.

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Nhiều người đồn đoán người yêu của nàng hậu là bạn thân của rapper Đen Vâu - Ảnh: Internet

Hiện tại, người hâm mộ đang rất mong chờ cô sẽ sớm công khai danh tính bạn trai cũng như thông báo “tin vui” trong một ngày không xa.

Hoa hậu H'Hen Niê gây 'sốt' với hình ảnh mang dép lào, mặc đồ bộ cùng mẹ làm việc nhà nông

Hoa hậu H'Hen Niê gây 'sốt' với hình ảnh mang dép lào, mặc đồ bộ cùng mẹ làm việc nhà nông

Hành động của Hoa hậu H'Hen Niê ở nhà khiến nhiều dân mạng thích thú. Cô không ngại khó, ngại khổ khi phụ mẹ làm công việc đồng áng.

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Từ khóa:   H'Hen Niê Miss Universe Việt Nam 2019 rapper Đen Vâu

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