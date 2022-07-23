Sau thời gian 'tránh bão' dư luận, bà xã Hồng Đăng xuất hiện với diện mạo gây lo lắng!

Thời gian qua, dư luận không khỏi xôn xao bàn tán trước những thông tin ồn ào của diễn viên Hồng Đăng. Ngay sau ồn ào, nam diễn viên và bã xã Anh Đào đều có động thái khoá trang Facebook cá nhân hay khoá bình luận để tránh bão "dư luận".

Ngay sau ồn ào nổ ra, trang Facebook của Hồng Đăng và bà xã đều có động thái "đóng cửa" tránh bão - Ảnh: Internet

Sau nhiều ngày ở ẩn, mới đây nhất, trên trang cá nhân của bà xã Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới, cập nhật về tình trạng hiện tại của bản thân. Cụ thể, Anh Đào đăng tải hình ảnh chính diện của bản thân kèm dòng trạng thái chia sẻ: “11h đêm... Sướng nhất cảm giác được về nhà tắm rửa sạch sẽ sau 1 ngày dài lao động hăng say. Cho da măm măm rồi, giờ lên giường ngủ 1 giấc thật ngon, mai có sức phục vụ các khách yêu tiếp nào”.