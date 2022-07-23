Sau thời gian 'tránh bão' dư luận, bà xã Hồng Đăng xuất hiện với diện mạo gây lo lắng!

Động thái mới của bà xã Hồng Đăng trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi lo lắng.
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- Vừa mở lại facebook cá nhân, vợ Hồng Đăng bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái ẩn ý "vừa đi vừa khóc"
Thời gian qua, dư luận không khỏi xôn xao bàn tán trước những thông tin ồn ào của diễn viên Hồng Đăng. Ngay sau ồn ào, nam diễn viên và bã xã Anh Đào đều có động thái khoá trang Facebook cá nhân hay khoá bình luận để tránh bão "dư luận".
Sau nhiều ngày ở ẩn, mới đây nhất, trên trang cá nhân của bà xã Hồng Đăng bất ngờ có động thái mới, cập nhật về tình trạng hiện tại của bản thân. Cụ thể, Anh Đào đăng tải hình ảnh chính diện của bản thân kèm dòng trạng thái chia sẻ: “11h đêm... Sướng nhất cảm giác được về nhà tắm rửa sạch sẽ sau 1 ngày dài lao động hăng say. Cho da măm măm rồi, giờ lên giường ngủ 1 giấc thật ngon, mai có sức phục vụ các khách yêu tiếp nào”.
Tuy nhiên, nhìn qua hình ảnh vừa đăng tải, cư dân mạng dễ dàng nhận ra bà xã Hồng Đăng gầy đi trông thấy. Dưới phần bình luận, nhiều fan đã gửi lời yêu thương, động viên Anh Đào cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này. Đồng thời, Anh Đào cũng cho biết do tinh thần không vui nên đã tụt đi 4kg. Dù không chia sẻ rõ chuyện không vui là gì nhưng khán giả ngầm hiểu cô đang phải chịu không ít ảnh hưởng sau ồn ào không đáng có của ông xã.
Trong lần trở lại mạng xã hội này, anh Đào cũng cởi mở bình luận, thể hiện sự mạnh mẽ và tâm trạng đã ổn hơn cho mọi người yên tâm. Trước đó, bà xã Hồng Đăng cũng cập nhật trạng thái gây chú ý: “Sẽ có những đoạn đường mà bạn phải vừa đi vừa khóc... Đừng nản lòng, hãy cố gắng lên...!”. Tuy nhiên, sau đó không lâu, cô đã nhanh chóng xoá vội dòng chia sẻ này.