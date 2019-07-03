Cách đây không lâu, Hoa hậu Trúc Diễm bị vướng vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ khi để lộ gương mặt khác lạ. Ngay sau đó, người đẹp đã phải lên tiếng giải thích rằng cô đang điều trị bệnh tuyến giáp nên gương mặt bị biến dạng. Trúc Diễm cho biết: “Căn bệnh này khiến sức khỏe tôi giảm sút, mắt bị lồi hơn, mặt bị sưng”.

Căn bệnh tuyến giáp khiến gương mặt của Hoa hậu Trúc Diễm bị biến dạng - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian dài đấu tranh với căn bệnh tuyến giáp, mới đây Trúc Diễm đã cùng hội bạn thân đi du lịch Hàn Quốc để lấy lại tinh thần. Trên trang cá nhân, những hình ảnh trong chuyến du lịch của Trúc Diễm bất ngờ gây chú ý khi nhan sắc của cô trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn trước rất nhiều.