Sau thời gian mặt biến dạng vì bệnh tuyến giáp, Hoa hậu Trúc Diễm bất ngờ lấy lại phong độ nhan sắc

Hậu trường 03/07/2019 16:54

Trên trang cá nhân, loạt ảnh mới nhất được Hoa hậu Trúc Diễm chia sẻ khiến nhiều người bất ngờ khi cô đã lấy lại được nhan sắc xinh đẹp trước đây.

Cách đây không lâu, Hoa hậu Trúc Diễm bị vướng vào tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ khi để lộ gương mặt khác lạ. Ngay sau đó, người đẹp đã phải lên tiếng giải thích rằng cô đang điều trị bệnh tuyến giáp nên gương mặt bị biến dạng. Trúc Diễm cho biết: “Căn bệnh này khiến sức khỏe tôi giảm sút, mắt bị lồi hơn, mặt bị sưng”.

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Căn bệnh tuyến giáp khiến gương mặt của Hoa hậu Trúc Diễm bị biến dạng - Ảnh: Internet

Sau khoảng thời gian dài đấu tranh với căn bệnh tuyến giáp, mới đây Trúc Diễm đã cùng hội bạn thân đi du lịch Hàn Quốc để lấy lại tinh thần. Trên trang cá nhân, những hình ảnh trong chuyến du lịch của Trúc Diễm bất ngờ gây chú ý khi nhan sắc của cô trở nên xinh đẹp, rạng rỡ hơn trước rất nhiều.

Bên cạnh đó, Trúc Diễm cho biết sức khoẻ của mình đang tiến triển tốt, căn bệnh cũng dần được cải thiện hơn.

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Người đẹp đã lấy lại được phong độ nhan sắc - Ảnh: Internet
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Dân mạng đổ gục trước vẻ đẹp ngọt ngào của cô - Ảnh: Internet

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Đang trong quá trình điều trị bệnh nhưng Trúc Diễm vẫn rất lạc quan và vui vẻ - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Hoa hậu Trúc Diễm, bạn bè và người hâm mộ dành nhiều lời khen cho nhan sắc của cô, đồng thời mong cô mau chóng khỏi bệnh.

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Trúc Diễm luôn có ông xã bên cạnh động viên - Ảnh: Internet

Hiện tại, Trúc Diễm vẫn kiên trì điều trị bệnh tuyến giáp để có thể sớm làm mẹ sau 4 năm kết hôn. Được biết, ông xã Việt kiều và gia đình anh không gây áp lực với Trúc Diễm về chuyện sinh con. Bên cạnh đó, ông xã luôn động viên, chia sẻ giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.

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