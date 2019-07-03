Bận trăm công nghìn việc, ông xã doanh nhân của Hoa hậu Đặng Thu Thảo vẫn làm điều ngọt ngào này cho con gái rượu

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc ông xã Trung Tín đích thân sửa đồ chơi cho con gái yêu khiến nhiều người thích thú.

Vốn là người kín tiếng trong chuyện đời tư, Hoa hậu Đặng Thu Thảo hiếm khi chia sẻ hình ảnh của chồng con lên mạng xã hội. Chính vì vậy, người hâm mộ vô cùng tò mò về cuộc sống hôn nhân của cô và ông xã doanh nhân Trung Tín.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo chỉ thỉnh thoảng khoe vài bức ảnh của mình và ông xã trong những dịp đặc biệt - Ảnh: Internet

Tuy nhiên mới đây, Đặng Thu Thảo đã gây bất ngờ khi chia sẻ khoảnh khắc siêu ngọt ngào của ông xã dành cho con gái lên phần story của Instagram cá nhân. Cụ thể, "thần tiên tỉ tỉ" đã chụp lại hình ảnh ông xã cặm cụi sửa đồ chơi cho cô con gái nhỏ Sophie vì sợ con mải chơi sẽ bị trầy xước. Cô viết: “Ba của người ta lo người ta bị đau, nên sửa đồ chơi lại cho người ta”.

Bài đăng trên Instagram của Đặng Thu Thảo - Ảnh: Internet

Trong ảnh, Trung Tín diện áo sơ mi và quần tây, chứng tỏ anh vừa đi làm về. Khoảnh khắc này khiến nhiều người cảm thấy thích thú vì ông xã Đặng Thu Thảo dù là doanh nhân giàu có nhưng cũng giống như những ông bố khác, luôn chiều chuộng con gái hết mực.

Ông xã Đặng Thu Thảo vẫn dành thời gian chăm sóc và quan tâm con gái nhỏ dù bận rộn - Ảnh: Internet

Chỉ với hành động đơn giản dành cho con gái, Trung Tín đã trở thành “ông bố bỉm sữa” đáng ngưỡng mộ trong mắt cư dân mạng.

Tháng 10/2017, Hoa hậu Đặng Thu Thảo và bạn trai Trung Tín tổ chức hôn lễ sau 3 năm hẹn hò. Tháng 3/2018, Thu Thảo hạ sinh con gái đầu lòng Sophie trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình, bạn bè và người hâm mộ. Hiện tại, công chúa nhỏ nhà Thu Thảo – Trung Tín đã được hơn 1 tuổi.

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