Sau siêu đám cưới, Puka - Gin Tuấn Kiệt tay trong tay đi hưởng tuần trăng mật tại Hàn Quốc, còn có thêm nhân vật đặc biệt!

Loạt ảnh trong tuần trăng mật của Puka và Gin Tuấn Kiệt đang gây chú ý.

Sau chuỗi đám cưới hoành tráng, mới đây, trên trang cá nhân, Puka và Gin Tuấn Kiệt khoe chuyến trăng mật tại xứ sở kim chi. Suốt 4 năm kín bưng chuyện hẹn hò, giờ đây vợ chồng Gin Tuấn Kiệt thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc thân mật, ngọt ngào bên đối phương. Sau chuỗi đám cưới hoành tráng, mới đây, trên trang cá nhân, Puka và Gin Tuấn Kiệt khoe chuyến trăng mật tại xứ sở kim chi Puka đã xả kho loạt ảnh mới tay trong tay với ông xã Gin Tuấn Kiệt tại Hàn Quốc. Biểu cảm rạng rỡ, hạnh phúc của đôi vợ chồng son thu hút nhiều sự quan tâm. Cả 2 diện đồ đôi cùng tông màu, rong ruổi trên các con đường đẹp.

Biểu cảm rạng rỡ, hạnh phúc của đôi vợ chồng son thu hút nhiều sự quan tâm Đặc biệt, chuyến du lịch của đôi vợ chồng còn có thêm một nhân vật đặc biệt chính là Duy Khánh. Nam diễn viên có mối quan hệ cực thân thiết với vợ chồng Puka - Gin Tuấn Kiệt, đây cũng là người không sót bất kì buổi tiệc vui nào của cặp đôi từ lúc cầu hôn đến các đám cưới của bạn thân. Cả 2 diện đồ đôi cùng tông màu, rong ruổi trên các con đường đẹp Chia sẻ cuộc sống sau khi làm nàng dâu mới, Puka cho biết: "Thật ra cuộc sống hôn nhân của hai đứa cũng chỉ mới bắt đầu thôi nên bây giờ nói về sự thay đổi chắc cũng hơi lờ mờ. Tuy nhiên Puka nghĩ sự khác nhau giữa lúc quen với khi kết hôn là trách nhiệm. Lúc mà yêu chưa cưới thì sao cũng được, giận nhau có thể làm này làm kia xong bỏ nhà đi hoặc là không quen thì chia tay. Nhưng mà khi cưới nhau rồi thì hai từ 'trách nhiệm' nó sẽ rất nặng và mình phải quan trọng điều đó. Những gì mình đang nói nó cũng sẽ là lý thuyết, còn trên thực hành thì Puka nghĩ hai đứa sẽ cố gắng để cũng sẽ vượt qua được những cái khó khăn ở phía trước".

Đặc biệt, chuyến du lịch của đôi vợ chồng còn có thêm một nhân vật đặc biệt chính là Duy Khánh Chuỗi đám cưới của Puka - Gin Tuấn Kiệt khiến nhiều người ngưỡng mộ về độ đầu tư khủng cho không gian và những bộ trang phục cưới được may đo riêng. Sính lễ của đàng trai Gin Tuấn Kiệt mang sang hỏi cưới nhà gái làm hội chị em ngưỡng mộ không kém, liên tục xin vía. Suốt 4 năm kín bưng chuyện hẹn hò, giờ đây vợ chồng Gin Tuấn Kiệt thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc thân mật, ngọt ngào bên đối phương Theo đó, chỉ riêng trong ngày 16/11, nhà trai chuẩn bị công phu với 14 mâm tráp gồm cặp rồng phượng, trà, bánh, heo quay, trái cây, trầu cau, rượu,... trang trí chủ đạo bằng hoa sen. Đặc biệt, phía nhà trai tiết lộ Gin Tuấn Kiệt chuẩn bị 500 triệu tiền mặt và 20 cây vàng (khoảng 1,2-1,4 tỷ đồng) để hỏi cưới Puka. Trước đó, trong lễ ăn hỏi vào ngày 1/11, mẹ chồng đã tặng con dâu Puka bộ trang sức làm từ hơn 1000 nghìn viên kim cương trị giá hơn 2 tỷ đồng. Nhiều người nói vui rằng Puka chính là cô dâu 'đắt giá' nhất showbiz Việt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-sieu-dam-cuoi-puka-gin-tuan-kiet-tay-trong-tay-di-huong-tuan-trang-mat-tai-han-quoc-con-co-them-nhan-vat-dac-biet-635921.html