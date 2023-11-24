Puka hé lộ thái độ bất ngờ của mẹ ruột trong ngày lễ xuất giá của con gái, chỉ 1 câu thể hiện rõ mối quan hệ với chàng rể mới!

Sau khi hoàn thành loạt đám cưới gây "chấn động" cõi mạng, Puka bắt đầu trở nên cởi mở hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống đời tư tới đông đảo khán giả.

Những ngày đầu tháng 11 vừa qua, cả showbiz Việt chấn động với siêu đám cưới của cặp đôi Puka - Gin Tuấn Kiệt. Không chỉ vậy, lễ cưới còn quy tụ "một nửa" dàn sao Vbiz quẩy hết mình từ Cam Ranh về TP.HCM cho đến quê nhà cô dâu tại Đồng Tháp. Sau gần 1 tháng làm nàng dâu mới, trên trang cá nhân, Puka chia sẻ nhiều hơn về lễ cưới cũng như hình ảnh chưa được hé lộ trước đó. Cụ thể, mới đây nhất, nữ diễn viên đã chia sẻ loạt ảnh cùng bố mẹ trong lễ xuất giá tại Đồng Tháp.

Sau gần 1 tháng làm nàng dâu mới, trên trang cá nhân, Puka chia sẻ nhiều hơn về lễ cưới cũng như hình ảnh chưa được hé lộ trước đó Đáng chú ý, người đẹp chia sẻ về thái độ bất ngờ của mẹ ruột khi con gái đi lấy chồng. Puka cho biết: "Ở miền Tây quê em đêm lạy xuất giá cô dâu với mẹ khóc dữ lắm! Mà sao hai mẹ con em cứ cười miết thôi. Chắc tại mẹ yên tâm không có lo gì hết". Ở dưới phần bình luận, nhiều khán giả lần nữa gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi trẻ. Người đẹp chia sẻ về thái độ bất ngờ của mẹ ruột khi con gái đi lấy chồng. Puka cho biết: "Ở miền Tây quê em đêm lạy xuất giá cô dâu với mẹ khóc dữ lắm! Mà sao hai mẹ con em cứ cười miết thôi" Có thể thấy, mỗi bữa tiệc cưới, vợ chồng nữ diễn viên đầu tư khủng về không gian và những bộ trang phục cưới được may đo riêng. Sính lễ của đàng trai Gin Tuấn Kiệt mang sang hỏi cưới nhà gái cũng khiến hội chị em ngưỡng mộ, liên tục xin vía.

Có thể thấy, mỗi bữa tiệc cưới, vợ chồng nữ diễn viên đầu tư khủng về không gian và những bộ trang phục cưới được may đo riêng Bởi chỉ riêng trong ngày 16/11, nhà trai chuẩn bị công phu với 14 mâm tráp gồm cặp rồng phượng, trà, bánh, heo quay, trái cây, trầu cau, rượu,... trang trí chủ đạo bằng hoa sen. Đặc biệt, phía nhà trai tiết lộ Gin Tuấn Kiệt chuẩn bị 500 triệu tiền mặt và 20 cây vàng (khoảng 1,2-1,4 tỷ đồng) để hỏi cưới Puka. Trước đó, trong lễ ăn hỏi vào ngày 1/11, mẹ chồng đã tặng con dâu Puka bộ trang sức làm từ hơn 1000 nghìn viên kim cương trị giá hơn 2 tỷ đồng. Nhiều người nói vui rằng Puka chính là cô dâu 'đắt giá' nhất showbiz Việt. Nhiều người nói vui rằng Puka chính là cô dâu 'đắt giá' nhất showbiz Việt Cặp đôi cho biết chi phí dành cho lễ cưới khá lớn, chưa thể tính toán chi phí được nhưng chắc chắn không lời, thậm chí là "lỗ nặng". Puka thẳng thắn chia sẻ: "Trước đám cưới, các bạn bè thân hay đùa là chắc đám cưới mày sẽ lời lắm đây. Tôi đáp lại chỉ huề vốn là mừng rồi. Đám cưới đời người chỉ một lần, vợ chồng tôi dồn hết tâm sức để bữa tiệc được chỉn chu nhất có thể, còn vấn đề lời lỗ thú thật cả hai không quan tâm lắm. Cặp đôi cho biết chi phí dành cho lễ cưới khá lớn, chưa thể tính toán chi phí được nhưng chắc chắn không lời, thậm chí là "lỗ nặng" Theo như tính toán sơ hiện tại thì là lỗ nhiều (cười). Tiền mừng cưới thì sẽ dùng vào việc chi trả cho các khoản tổ chức cho đám cưới. Mà thú thật là lỗ nhiều, phải bù vào đó (cười lớn). Cái lời ở đây là những tình cảm mà khán giả, người thân đã dành cho mình, điều đó rất trân quý".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/puka-he-lo-thai-o-bat-ngo-cua-me-ruot-trong-ngay-le-xuat-gia-cua-con-gai-chi-1-cau-the-hien-ro-moi-quan-he-voi-chang-re-moi-632906.html