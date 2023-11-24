Puka hé lộ thái độ bất ngờ của mẹ ruột trong ngày lễ xuất giá của con gái, chỉ 1 câu thể hiện rõ mối quan hệ với chàng rể mới!

Hậu trường 24/11/2023 08:56

Sau khi hoàn thành loạt đám cưới gây "chấn động" cõi mạng, Puka bắt đầu trở nên cởi mở hơn trong việc chia sẻ về cuộc sống đời tư tới đông đảo khán giả.

Những ngày đầu tháng 11 vừa qua, cả showbiz Việt chấn động với siêu đám cưới của cặp đôi Puka - Gin Tuấn Kiệt. Không chỉ vậy, lễ cưới còn quy tụ "một nửa" dàn sao Vbiz quẩy hết mình từ Cam Ranh về TP.HCM cho đến quê nhà cô dâu tại Đồng Tháp.

Sau gần 1 tháng làm nàng dâu mới, trên trang cá nhân, Puka chia sẻ nhiều hơn về lễ cưới cũng như hình ảnh chưa được hé lộ trước đó. Cụ thể, mới đây nhất, nữ diễn viên đã chia sẻ loạt ảnh cùng bố mẹ trong lễ xuất giá tại Đồng Tháp.

Puka hé lộ thái độ bất ngờ của mẹ ruột trong ngày lễ xuất giá của con gái, chỉ 1 câu thể hiện rõ mối quan hệ với chàng rể mới! - Ảnh 1
Sau gần 1 tháng làm nàng dâu mới, trên trang cá nhân, Puka chia sẻ nhiều hơn về lễ cưới cũng như hình ảnh chưa được hé lộ trước đó

Đáng chú ý, người đẹp chia sẻ về thái độ bất ngờ của mẹ ruột khi con gái đi lấy chồng. Puka cho biết: "Ở miền Tây quê em đêm lạy xuất giá cô dâu với mẹ khóc dữ lắm! Mà sao hai mẹ con em cứ cười miết thôi. Chắc tại mẹ yên tâm không có lo gì hết". Ở dưới phần bình luận, nhiều khán giả lần nữa gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến cặp đôi trẻ.

Puka hé lộ thái độ bất ngờ của mẹ ruột trong ngày lễ xuất giá của con gái, chỉ 1 câu thể hiện rõ mối quan hệ với chàng rể mới! - Ảnh 2
Puka hé lộ thái độ bất ngờ của mẹ ruột trong ngày lễ xuất giá của con gái, chỉ 1 câu thể hiện rõ mối quan hệ với chàng rể mới! - Ảnh 3
Người đẹp chia sẻ về thái độ bất ngờ của mẹ ruột khi con gái đi lấy chồng. Puka cho biết: "Ở miền Tây quê em đêm lạy xuất giá cô dâu với mẹ khóc dữ lắm! Mà sao hai mẹ con em cứ cười miết thôi"

Có thể thấy, mỗi bữa tiệc cưới, vợ chồng nữ diễn viên đầu tư khủng về không gian và những bộ trang phục cưới được may đo riêng. Sính lễ của đàng trai Gin Tuấn Kiệt mang sang hỏi cưới nhà gái cũng khiến hội chị em ngưỡng mộ, liên tục xin vía.

Puka hé lộ thái độ bất ngờ của mẹ ruột trong ngày lễ xuất giá của con gái, chỉ 1 câu thể hiện rõ mối quan hệ với chàng rể mới! - Ảnh 4
Có thể thấy, mỗi bữa tiệc cưới, vợ chồng nữ diễn viên đầu tư khủng về không gian và những bộ trang phục cưới được may đo riêng

Bởi chỉ riêng trong ngày 16/11, nhà trai chuẩn bị công phu với 14 mâm tráp gồm cặp rồng phượng, trà, bánh, heo quay, trái cây, trầu cau, rượu,... trang trí chủ đạo bằng hoa sen. Đặc biệt, phía nhà trai tiết lộ Gin Tuấn Kiệt chuẩn bị 500 triệu tiền mặt và 20 cây vàng (khoảng 1,2-1,4 tỷ đồng) để hỏi cưới Puka. Trước đó, trong lễ ăn hỏi vào ngày 1/11, mẹ chồng đã tặng con dâu Puka bộ trang sức làm từ hơn 1000 nghìn viên kim cương trị giá hơn 2 tỷ đồng. Nhiều người nói vui rằng Puka chính là cô dâu 'đắt giá' nhất showbiz Việt. 

Puka hé lộ thái độ bất ngờ của mẹ ruột trong ngày lễ xuất giá của con gái, chỉ 1 câu thể hiện rõ mối quan hệ với chàng rể mới! - Ảnh 5
Nhiều người nói vui rằng Puka chính là cô dâu 'đắt giá' nhất showbiz Việt

Cặp đôi cho biết chi phí dành cho lễ cưới khá lớn, chưa thể tính toán chi phí được nhưng chắc chắn không lời, thậm chí là "lỗ nặng". Puka thẳng thắn chia sẻ: "Trước đám cưới, các bạn bè thân hay đùa là chắc đám cưới mày sẽ lời lắm đây. Tôi đáp lại chỉ huề vốn là mừng rồi. Đám cưới đời người chỉ một lần, vợ chồng tôi dồn hết tâm sức để bữa tiệc được chỉn chu nhất có thể, còn vấn đề lời lỗ thú thật cả hai không quan tâm lắm.

Puka hé lộ thái độ bất ngờ của mẹ ruột trong ngày lễ xuất giá của con gái, chỉ 1 câu thể hiện rõ mối quan hệ với chàng rể mới! - Ảnh 6
Cặp đôi cho biết chi phí dành cho lễ cưới khá lớn, chưa thể tính toán chi phí được nhưng chắc chắn không lời, thậm chí là "lỗ nặng"

Theo như tính toán sơ hiện tại thì là lỗ nhiều (cười). Tiền mừng cưới thì sẽ dùng vào việc chi trả cho các khoản tổ chức cho đám cưới. Mà thú thật là lỗ nhiều, phải bù vào đó (cười lớn). Cái lời ở đây là những tình cảm mà khán giả, người thân đã dành cho mình, điều đó rất trân quý".

 

 

'Lấy vía' thành công từ Puka, Minh Tú sắp thành 'gái có chồng', tự mình cầu hôn bạn trai, tung video lãng mạn khiến cả cõi mạng bất ngờ

'Lấy vía' thành công từ Puka, Minh Tú sắp thành 'gái có chồng', tự mình cầu hôn bạn trai, tung video lãng mạn khiến cả cõi mạng bất ngờ

Sáng nay, siêu mẫu Minh Tú bất ngờ thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo khán giả khi chia sẻ khoảnh khắc cầu hôn bạn trai trên trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   Gin Tuấn Kiệt hôn Puka mẹ ruột Puka đám cưới Puka - Gin Tuấn Kiệt

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 53 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 23 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 38 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ