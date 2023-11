Thái độ của Puka ra sao khi nhận được lời xin lỗi từ người tung tin đồn thất thiệt về lễ cưới tại Đồng Tháp?

Sau chuỗi đám cưới chấn động showbiz Việt, ngày 19/11, trên trang cá nhân, Puka bất ngờ đăng tải bài viết dài chia sẻ về ồn ào sau đám cưới

Việc thông sai này làm ảnh hưởng lớn đến gia đình cô: “Để gia đình tôi bị chửi hay gì? Để tui bị nói này nói kia hay gì? Trong khi bà con cô bác hàng xóm tôi đi ăn cưới vui vẻ rồi về, có nhiều nhà đi 5 đến 10 người một thiệp nha. Và gia đình cũng đã chuẩn bị trước số lượng bàn ghế đồ ăn để đón tiếp chu đáo”.

Sau bài đăng bức xúc của Puka trên trang cá nhân, người được cho là tung tin đồn thất thiệt về đám cưới Puka đã gửi mail và tin nhắn để nhận sai, giải thích về sự việc. Theo đó, nhân vật K.H xin lỗi vì hành động mất kiểm soát, không kiểm chứng của mình đã làm ảnh hưởng đến gia đình Puka: "Do phát ngôn của em, do em chưa kiểm soát được lời nói của mình. Em không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa thế kia, nó làm ảnh hưởng đến chị và gia đình. Em khẳng định chưa bao giờ có ý định câu like, câu view, mọi chuyện xuất phát từ sự yêu mến chị. Nếu gì sai cho em xin lỗi chân thành nhất, mong chị lượng thứ bỏ qua cho em".