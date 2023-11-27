Puka thừa nhận một điều khi vướng tin đồn mang thai con đầu lòng sau đám cưới

Trước những đồn đoán, mới đây, Puka đã chính thức lên tiếng.

Những ngày đầu tháng 11 vừa qua, cả showbiz Việt chấn động với siêu đám cưới của cặp đôi Puka - Gin Tuấn Kiệt. Không chỉ vậy, lễ cưới còn quy tụ "một nửa" dàn sao Vbiz quẩy hết mình từ Cam Ranh về TP.HCM cho đến quê nhà cô dâu tại Đồng Tháp. Sau gần 1 tháng làm nàng dâu mới, trên trang cá nhân, Puka cởi mở chia sẻ nhiều hơn về những việc xoay quanh lễ cưới bạc tỷ của mình. Đồng thời, cặp đôi cũng nhanh chóng trở lại với công việc nghệ thuật, thoải mái tình tứ khi xuất hiện cùng nhau ở các sự kiện giải trí.

Sau gần 1 tháng làm nàng dâu mới, trên trang cá nhân, Puka cởi mở chia sẻ nhiều hơn về những việc xoay quanh lễ cưới bạc tỷ của mình Vừa qua, khi cặp đôi đến dự lễ cưới diễn viên Phương Lan, Puka bất ngờ bị "soi" loạt dấu hiệu đang mang thai con đầu lòng. Thậm chí, nhiều sao Việt cũng trêu chọc bà xã Gin Tuấn Kiệt khiến netizen đặt thắc mắc. Trước những nghi vấn này, mới đây, Puka đã chính thức lên tiếng khẳng định bản thân vẫn chưa mang thai bởi nếu có, cô sẽ không nhận lời tham gia chương trình thực tế vì khó thể vận động. "Mọi người thấy tôi chơi rồi đó, mọi người nghĩ tôi có thai không. Tôi chơi lăn xả, không nể nang 'cái thai'... Mọi người ghẹo đó" - Puka hài hước chia sẻ.

Puka để lộ vòng 2 lùm xùm khi tham dự tiệc cưới của diễn viên Phương Lan khiến cô vướng tin đồn mang thai con đầu lòng Không những thế, Puka cũng khẳng định việc cô sẽ không giấu kín nếu như đã mang thai. Nữ diễn viên quê Đồng Tháp trải lòng: "Mà tôi đã có chồng rồi, có thai thì nhận thôi chứ có gì đâu. Tôi cũng mong sẽ sớm có con vì cũng lớn tuổi rồi". Những chia sẻ của Puka nhận được nhiều sự quan tâm. Số đông khán giả cũng gửi lời chức cô và ông xã Gin Tuấn Kiệt sẽ sớm đón "tin vui" sau khi về chung nhà. Trước những nghi vấn này, mới đây, Puka đã chính thức lên tiếng khẳng định bản thân vẫn chưa mang thai. Nữ diễn viên quê Đồng Tháp trải lòng: "Mà tôi đã có chồng rồi, có thai thì nhận thôi chứ có gì đâu. Tôi cũng mong sẽ sớm có con vì cũng lớn tuổi rồi" Mỗi bữa tiệc cưới của vợ chồng nữ diễn viên gây ấn tượng về độ đầu tư khủng cho không gian và những bộ trang phục cưới được may đo riêng. Sính lễ của đàng trai Gin Tuấn Kiệt mang sang hỏi cưới nhà gái cũng khiến hội chị em ngưỡng mộ, liên tục xin vía. Mỗi bữa tiệc cưới của vợ chồng nữ diễn viên gây ấn tượng về độ đầu tư khủng cho không gian và những bộ trang phục cưới được may đo riêng Bởi chỉ riêng trong ngày 16/11, nhà trai chuẩn bị công phu với 14 mâm tráp gồm cặp rồng phượng, trà, bánh, heo quay, trái cây, trầu cau, rượu,... trang trí chủ đạo bằng hoa sen. Đặc biệt, phía nhà trai tiết lộ Gin Tuấn Kiệt chuẩn bị 500 triệu tiền mặt và 20 cây vàng (khoảng 1,2-1,4 tỷ đồng) để hỏi cưới Puka. Trước đó, trong lễ ăn hỏi vào ngày 1/11, mẹ chồng đã tặng con dâu Puka bộ trang sức làm từ hơn 1000 nghìn viên kim cương trị giá hơn 2 tỷ đồng. Nhiều người nói vui rằng Puka chính là cô dâu 'đắt giá' nhất showbiz Việt.

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