Sau scandal gạ tình, Phạm Anh Khoa giờ đây đã là chồng đảm, ở nhà chăm con, nấu cơm cho vợ

Hậu trường 08/05/2019 16:10

Những chia sẻ mới đây của Thùy Trang về Phạm Anh Khoa cho thấy cuộc sống của gia đình cô hiện đang rất hạnh phúc.

Đầu năm 2018, Phạm Anh Khoa bị vũ công Phạm Lịch tố gạ tình khi cả hai cùng tham gia trong một show truyền hình thực tế. Trước áp lực từ dư luận, nam ca sĩ đã chính thức gửi lời xin lỗi đến công chúng. Thời điểm đó, Thùy Trang – bà xã của anh đã chọn cách sát cánh bên chồng vượt qua sóng gió thay vì để hôn nhân kết thúc.

Sau scandal gạ tình, Phạm Anh Khoa giờ đây đã là chồng đảm, ở nhà chăm con, nấu cơm cho vợ - Ảnh 1
Thùy Trang luôn bên cạnh Phạm Anh Khoa lúc khó khăn nhất - Ảnh: Internet

Từ sau scandal này, Phạm Anh Khoa trở nên kín tiếng hơn trong công việc lẫn đời tư. Anh ít tham gia các chương trình âm nhạc, sự kiện giải trí... Trong khi đó, Thùy Trang lại thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình lên trang cá nhân.

Mới đây, Thùy Trang hạnh phúc đăng tải hình ảnh của Phạm Anh Khoa và các con lên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: “Chắc phải năng ra ngoài gặp gỡ bạn bè buổi tối quá. Về nhà nhìn cảnh chồng hiền con ngoan, thấy buồn ghê, thì ra không có mình, nhà cửa trật tự hơn thì phải”.

Sau scandal gạ tình, Phạm Anh Khoa giờ đây đã là chồng đảm, ở nhà chăm con, nấu cơm cho vợ - Ảnh 2
Bài đăng của Thùy Trang trên trang cá nhân - Ảnh: FBNV

Cụ thể, trong khi Thùy Trang bận rộn hẹn hò cùng bạn bè đến tối muộn thì Phạm Anh Khoa ở nhà đã tự tay nấu cơm, chăm lo con cái chu đáo.

Sau scandal gạ tình, Phạm Anh Khoa giờ đây đã là chồng đảm, ở nhà chăm con, nấu cơm cho vợ - Ảnh 3
Nam ca sĩ chăm chỉ học cách nấu ăn từ vợ - Ảnh: FBNV

Sau scandal gạ tình, Phạm Anh Khoa giờ đây đã là chồng đảm, ở nhà chăm con, nấu cơm cho vợ - Ảnh 4Sau scandal gạ tình, Phạm Anh Khoa giờ đây đã là chồng đảm, ở nhà chăm con, nấu cơm cho vợ - Ảnh 5

Sau scandal gạ tình, Phạm Anh Khoa giờ đây đã là chồng đảm, ở nhà chăm con, nấu cơm cho vợ - Ảnh 6
Sau khi hoàn thành việc nhà, nam diễn viên chơi game để thư giãn - Ảnh: FBNV

Dù chỉ là những hình ảnh thường ngày nhưng có thể thấy gia đình nhỏ của Phạm Anh Khoa đang rất hạnh phúc. Nhiều người cho rằng chính tình yêu chân thành và sự hy sinh của Thùy Trang đã biến Phạm Anh Khoa từ một chàng rocker nổi loạn trở thành một người chồng, người cha mẫu mực.

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