Sau scandal gạ tình, Phạm Anh Khoa giờ đây đã là chồng đảm, ở nhà chăm con, nấu cơm cho vợ

Đầu năm 2018, Phạm Anh Khoa bị vũ công Phạm Lịch tố gạ tình khi cả hai cùng tham gia trong một show truyền hình thực tế. Trước áp lực từ dư luận, nam ca sĩ đã chính thức gửi lời xin lỗi đến công chúng. Thời điểm đó, Thùy Trang – bà xã của anh đã chọn cách sát cánh bên chồng vượt qua sóng gió thay vì để hôn nhân kết thúc.

Thùy Trang luôn bên cạnh Phạm Anh Khoa lúc khó khăn nhất - Ảnh: Internet

Từ sau scandal này, Phạm Anh Khoa trở nên kín tiếng hơn trong công việc lẫn đời tư. Anh ít tham gia các chương trình âm nhạc, sự kiện giải trí... Trong khi đó, Thùy Trang lại thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc bên gia đình lên trang cá nhân.