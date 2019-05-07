Lý Phương Châu tình tứ bên bạn trai đã là gì, Linh Chi còn được Lâm Vinh Hải vào bếp nấu ăn cho đây này

Hậu trường 07/05/2019 17:17

Bất chấp việc bị chỉ trích, Linh Chi vẫn thoải mái khoe khoảnh khắc được Lâm Vinh Hải yêu chiều hết mực trên trang cá nhân.

Sau khi chia tay Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu đang vô cùng hạnh phúc bên tình mới. Thậm chí, cô từng tiết lộ không chỉ được bạn trai quan tâm mà còn nhận được sự quý mến từ gia đình anh. Nhiều người hâm mộ cảm thấy mừng thay cho Phương Châu vì sau đổ vỡ, cô đã tìm được bến đỗ mới.

Lý Phương Châu tình tứ bên bạn trai đã là gì, Linh Chi còn được Lâm Vinh Hải vào bếp nấu ăn cho đây này - Ảnh 1
Lý Phương Châu hạnh phúc bên bạn trai Hiền Sến - Ảnh: Internet

Trong khi đó, cặp đôi Linh Chi và Lâm Vinh Hải vẫn bị xem là cái gai trong mắt của nhiều người. Nhất cử nhất động của cả hai đều nhận về cái nhìn không mấy thiện cảm từ công chúng. Linh Chi bị coi là “con giáp thứ 13” phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, còn Lâm Vinh Hải bị cho là người đàn ông thiếu trách nhiệm khi ngay cả tiền trợ cấp cho con cũng kỳ kèo “bớt một thêm hai”.

Lý Phương Châu tình tứ bên bạn trai đã là gì, Linh Chi còn được Lâm Vinh Hải vào bếp nấu ăn cho đây này - Ảnh 2
Mối quan hệ của cả hai nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng - Ảnh: Instagram NV

Mới đây, Linh Chi bất ngờ đăng tải lên Instagram khoảnh khắc được hôn phu vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình kèm dòng chia sẻ đầy hạnh phúc: "Đam mê của ảnh là sửa soạn, chăm chút, lo từng bữa ăn cho vợ".

Lý Phương Châu tình tứ bên bạn trai đã là gì, Linh Chi còn được Lâm Vinh Hải vào bếp nấu ăn cho đây này - Ảnh 3
Linh Chi hạnh phúc khi được Lâm Vinh Hải nấu cho bữa sáng - Ảnh: Instagram NV

Trước đó, người đẹp đã từng nhiều lần khoe được Lâm Vinh Hải yêu thương, chiều chuộng mỗi ngày như tặng cô những món quà đắt tiền hay chẳng ngại ngần lau nhà, bóp chân cho cô… Thậm chí, Linh Chi còn tiết lộ Lâm Vinh Hải dọa sẽ "triệt sản" vì không muốn Linh Chi sinh con bởi sức khỏe của cô không tốt, rất dễ gặp nguy hiểm.

Lý Phương Châu tình tứ bên bạn trai đã là gì, Linh Chi còn được Lâm Vinh Hải vào bếp nấu ăn cho đây này - Ảnh 4
Cô từng không ít lần khoe được vị hôn phu yêu chiều - Ảnh: Instagram NV

Cặp đôi từng dự định kết hôn vào tháng 10/2018 nhưng buộc phải hoãn vì thầy bói phán nếu kết hôn sẽ lâm vào cảnh thay vợ đổi chồng. Theo đó, cả hai sẽ tổ chức đám cưới khi chọn được ngày lành, tháng tốt.

Linh Chi khẳng định Lâm Vinh Hải đúng là người đàn ông cô cần gặp nhờ điều này!

Linh Chi khẳng định Lâm Vinh Hải đúng là người đàn ông cô cần gặp nhờ điều này!

Người đẹp Linh Chi vui vẻ diện đồ đôi khi đi chơi cùng chồng sắp cưới Lâm Vinh Hải. Linh Chi tiết lộ Lâm Vinh Hải đã luôn nhẫn nại với cô đặc biệt ở những thời điểm quan trọng.

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