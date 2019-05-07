Lý Phương Châu tình tứ bên bạn trai đã là gì, Linh Chi còn được Lâm Vinh Hải vào bếp nấu ăn cho đây này

Bất chấp việc bị chỉ trích, Linh Chi vẫn thoải mái khoe khoảnh khắc được Lâm Vinh Hải yêu chiều hết mực trên trang cá nhân.
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Sau khi chia tay Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu đang vô cùng hạnh phúc bên tình mới. Thậm chí, cô từng tiết lộ không chỉ được bạn trai quan tâm mà còn nhận được sự quý mến từ gia đình anh. Nhiều người hâm mộ cảm thấy mừng thay cho Phương Châu vì sau đổ vỡ, cô đã tìm được bến đỗ mới.
Trong khi đó, cặp đôi Linh Chi và Lâm Vinh Hải vẫn bị xem là cái gai trong mắt của nhiều người. Nhất cử nhất động của cả hai đều nhận về cái nhìn không mấy thiện cảm từ công chúng. Linh Chi bị coi là “con giáp thứ 13” phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, còn Lâm Vinh Hải bị cho là người đàn ông thiếu trách nhiệm khi ngay cả tiền trợ cấp cho con cũng kỳ kèo “bớt một thêm hai”.
Mới đây, Linh Chi bất ngờ đăng tải lên Instagram khoảnh khắc được hôn phu vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho mình kèm dòng chia sẻ đầy hạnh phúc: "Đam mê của ảnh là sửa soạn, chăm chút, lo từng bữa ăn cho vợ".
Trước đó, người đẹp đã từng nhiều lần khoe được Lâm Vinh Hải yêu thương, chiều chuộng mỗi ngày như tặng cô những món quà đắt tiền hay chẳng ngại ngần lau nhà, bóp chân cho cô… Thậm chí, Linh Chi còn tiết lộ Lâm Vinh Hải dọa sẽ "triệt sản" vì không muốn Linh Chi sinh con bởi sức khỏe của cô không tốt, rất dễ gặp nguy hiểm.
Cặp đôi từng dự định kết hôn vào tháng 10/2018 nhưng buộc phải hoãn vì thầy bói phán nếu kết hôn sẽ lâm vào cảnh thay vợ đổi chồng. Theo đó, cả hai sẽ tổ chức đám cưới khi chọn được ngày lành, tháng tốt.