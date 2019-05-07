Lý Phương Châu tình tứ bên bạn trai đã là gì, Linh Chi còn được Lâm Vinh Hải vào bếp nấu ăn cho đây này

Sau khi chia tay Lâm Vinh Hải, Lý Phương Châu đang vô cùng hạnh phúc bên tình mới. Thậm chí, cô từng tiết lộ không chỉ được bạn trai quan tâm mà còn nhận được sự quý mến từ gia đình anh. Nhiều người hâm mộ cảm thấy mừng thay cho Phương Châu vì sau đổ vỡ, cô đã tìm được bến đỗ mới.

Lý Phương Châu hạnh phúc bên bạn trai Hiền Sến - Ảnh: Internet

Trong khi đó, cặp đôi Linh Chi và Lâm Vinh Hải vẫn bị xem là cái gai trong mắt của nhiều người. Nhất cử nhất động của cả hai đều nhận về cái nhìn không mấy thiện cảm từ công chúng. Linh Chi bị coi là “con giáp thứ 13” phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, còn Lâm Vinh Hải bị cho là người đàn ông thiếu trách nhiệm khi ngay cả tiền trợ cấp cho con cũng kỳ kèo “bớt một thêm hai”.