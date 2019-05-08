Tối 7/5, thông tin nghệ sĩ Hồng Tơ bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến hành vi đánh bạc khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố và bắt tạm giam nghệ sĩ Hồng Tơ (tên thật là Cao Văn Tơ, 56 tuổi) về hành vi đánh bạc. Nghệ sĩ Hồng Tơ từng nổi danh là 'con sâu cờ bạc' trong showbiz - Ảnh: Internet Chuyện Hồng Tơ mê cờ bạc, những người đồng nghiệp thân thiết của anh trong giới nghệ sĩ đều biết. Thậm chí, nam diễn viên từng lâm vào tình cảnh nợ nần chồng chất vì thua cá độ bóng đá. Với số nợ lên đến hàng trăm cây vàng, Hồng Tơ phải vay mượn cả xã hội đen. Không có tiền đóng lãi, anh bị giang hồ truy sát đến mức phải trốn chui trốn nhủi trong toilet.

Nam diễn viên từng bị giang hồ truy sát vì nợ nần - Ảnh: Internet Bạn bè đồng nghiệp đều nhiều lần khuyên can Hồng Tơ nên tránh xa bài bạc, tu chí làm ăn nhưng thói hư đã ngấm vào máu, nam diễn viên chẳng những không từ bỏ mà còn ngày càng lún sâu. Khi hay tin người đồng nghiệp thân thiết bị bắt, Tấn Beo cho biết anh vô cùng bàng hoàng. Trước đây, Tấn Beo đã nhiều lần khuyên can Hồng Tơ, thậm chí nặng lời với đàn anh của mình nhưng tất cả chỉ như “nước đổ lá khoai”.

“Tôi thấy ảnh có cơ ngơi, có vợ con ổn định, gia đình hạnh phúc, ảnh đi hát với sân khấu ca nhạc riêng thì mừng lắm. Nhưng thấy ảnh ngựa quen đường cũ tôi giận lắm. Chỉ biết trách ảnh không trở lại con đường lương thiện, chứng nào tật nấy” – Tấn Beo chia sẻ trên Thanh niên. Tấn Beo từng khuyên can Hồng Tơ nhưng không được - Ảnh: Internet Không chỉ Tấn Beo, nhiều người đồng nghiệp thân thiết khi hay tin về Hồng Tơ đều cảm thấy thất vọng. Nghệ sĩ Phú Quý buồn rầu: “Tôi không ngờ, Hồng Tơ lại hư thế. Hồng Tơ là thế hệ đàn em sau tôi nhiều. Giờ nghe tin em út mình như thế, tôi rất buồn. Tôi buồn vì Hồng Tơ không tỉnh táo mà chí thú làm ăn, cờ bạc để làm gì, lại đi vào con đường đó nữa”. Nghệ sĩ Phú Quý tỏ ra buồn bã, thất vọng vì Hồng Tơ - Ảnh: Internet Trong khi đó, đạo diễn Lê Quốc Nam (cha của anh nhận Hồng Tơ là con nuôi) giờ đây chỉ còn biết: “Cầu trời cho ảnh mức án nhẹ thôi”. Hiện tại, nghệ sĩ Hồng Tơ đang bị tạm giam tại Chí Hòa để phục vụ công tác điều tra.

Nghệ sĩ Hồng Tơ bị bắt vì đánh bạc Cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam nghệ sĩ Hồng Tơ vì liên quan đến hành vi đánh bạc.

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