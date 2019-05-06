Nắng Sài Gòn cũng không nóng bằng bộ ảnh khoe trọn vòng 3 này của Phương Oanh ‘Quỳnh Búp Bê’

Hậu trường 06/05/2019 15:47

Hậu dao kéo, người đẹp Phương Oanh từng gây sốt với vai diễn trong phim “Quỳnh Búp Bê” khoe loạt ảnh diện bikini cực gợi cảm.

Thành công sau bộ phim “Quỳnh Búp Bê”, Phương Oanh trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm và dần quen mặt với khán giả truyền hình. Nữ diễn viên xinh đẹp từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi công khai thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc.

Nắng Sài Gòn cũng không nóng bằng bộ ảnh khoe trọn vòng 3 này của Phương Oanh ‘Quỳnh Búp Bê’ - Ảnh 1
Phương Oanh là một trong số những người đẹp hiếm hoi của Vbiz dám thừa nhận đụng 'dao kéo' - Ảnh: FBNV

Từng bị chê bai về gương mặt đơ cứng, thiếu tự nhiên nhưng giờ đây Phương Oanh ngày càng xinh đẹp. Mới đây, chân dài này lại tiếp tục gây sốt khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh diện bikini vô cùng gợi cảm.

Nắng Sài Gòn cũng không nóng bằng bộ ảnh khoe trọn vòng 3 này của Phương Oanh ‘Quỳnh Búp Bê’ - Ảnh 2
Loạt ảnh nóng bỏng của nữ diễn viên - Ảnh: FBNV

Với gương mặt xinh đẹp và số đo 3 vòng siêu chuẩn, nữ diễn viên khiến ai nấy đều phải trầm trồ khi chiêm ngưỡng loạt ảnh bikini này. Không chỉ “đốt mắt” người xem với những bức ảnh đã qua chỉnh sửa, hình ảnh hậu trường được chia sẻ từ góc chụp phía sau khoe trọn vòng 3 của Phương Oanh cũng làm cánh mày râu phải "đứng ngồi không yên".

Nắng Sài Gòn cũng không nóng bằng bộ ảnh khoe trọn vòng 3 này của Phương Oanh ‘Quỳnh Búp Bê’ - Ảnh 3Nắng Sài Gòn cũng không nóng bằng bộ ảnh khoe trọn vòng 3 này của Phương Oanh ‘Quỳnh Búp Bê’ - Ảnh 4Nắng Sài Gòn cũng không nóng bằng bộ ảnh khoe trọn vòng 3 này của Phương Oanh ‘Quỳnh Búp Bê’ - Ảnh 5

Nắng Sài Gòn cũng không nóng bằng bộ ảnh khoe trọn vòng 3 này của Phương Oanh ‘Quỳnh Búp Bê’ - Ảnh 6
Thân hình chuẩn từng centimet của Phương Oanh - Ảnh: FBNV
Nắng Sài Gòn cũng không nóng bằng bộ ảnh khoe trọn vòng 3 này của Phương Oanh ‘Quỳnh Búp Bê’ - Ảnh 7
Ảnh hậu trường cũng nóng bỏng không kém - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Phương Oanh, rất nhiều bạn bè và người hâm mộ đã để lại bình luận kèm những lời khen "có cánh" dành cho cô nàng. Tuy nhiên bên cạnh đó, phong cách ăn mặc của nữ diễn viên cũng nhận về những ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Ngay lập tức, Phương Oanh đã thẳng thắn đáp trả những bình luận này, khiến antifan phải “câm nín”.

Nắng Sài Gòn cũng không nóng bằng bộ ảnh khoe trọn vòng 3 này của Phương Oanh ‘Quỳnh Búp Bê’ - Ảnh 8
Nữ diễn viên thẳng thắn đáp trả cư dân mạng - Ảnh: Internet

Hiện tại, Phương Oanh đang tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình “Nàng dâu order”.

Cận cảnh vẻ nóng bỏng của hot girl Trâm Anh

Cận cảnh vẻ nóng bỏng của hot girl Trâm Anh

Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Trâm Anh còn có vóc dáng đầy quyến rũ.

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