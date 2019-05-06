Nắng Sài Gòn cũng không nóng bằng bộ ảnh khoe trọn vòng 3 này của Phương Oanh ‘Quỳnh Búp Bê’

Thành công sau bộ phim “Quỳnh Búp Bê”, Phương Oanh trở thành cái tên được nhiều người tìm kiếm và dần quen mặt với khán giả truyền hình. Nữ diễn viên xinh đẹp từng nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi công khai thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ để tân trang nhan sắc.

Phương Oanh là một trong số những người đẹp hiếm hoi của Vbiz dám thừa nhận đụng 'dao kéo' - Ảnh: FBNV

Từng bị chê bai về gương mặt đơ cứng, thiếu tự nhiên nhưng giờ đây Phương Oanh ngày càng xinh đẹp. Mới đây, chân dài này lại tiếp tục gây sốt khi đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh diện bikini vô cùng gợi cảm.