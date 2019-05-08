Hari Won chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai con đầu lòng

Hậu trường 08/05/2019 11:55

Tối 7/5, thông tin cặp đôi Trấn Thành – Hari Won đã có “tin vui” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng.

Từ sau khi kết hôn với Trấn Thành, Hari Won thường xuyên vướng phải nghi vấn mang thai khi liên tục xuất hiện trước công chúng với vòng eo “bất thường”.

Mới đây, cộng đồng mạng lại xôn xao trước thông tin cô đang mang thai con đầu lòng. Cụ thể, tin đồn này bắt nguồn khi nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Mắc ói, chóng mặt. Ôi, mệt quá".

Hari Won chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 1
Bài đăng gây chú ý của Hari Won - Ảnh: FBNV

Dưới bài đăng của Hari Won, nghệ sĩ Tiến Luật đã để lại bình luận đầy ẩn ý: “Mấy tháng đầu hay vậy lắm”, trong khi đó diễn viên hài Lê Giang lại thẳng thắn gửi đến đàn em lời nhắn: “Chúc mừng em”.

Hari Won chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 2Hari Won chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 3

Chính những chi tiết đáng ngờ này đã khiến nhiều người cho rằng bà xã Trấn Thành đang mang thai ở những tháng đầu thai kỳ nên mới có những triệu chứng này.

Ngay lập tức, người hâm mộ tỏ ra vô cùng vui mừng và để lại nhiều lời chúc dành cho Trấn Thành - Hari Won.

Hari Won chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 4

Hari Won chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 5
Người hâm mộ rất vui mừng khi biết cặp đôi có 'tin vui' - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào nghi vấn mang thai, Hari Won đã chính thức lên tiếng phủ nhận. Cô cho biết nguyên nhân khiến cô mắc ói, chóng mặt là vì say xe: “Mọi người ơi. Chỉ là ông bác tài đi ẩu nên mắc ói thôi mà mọi người ơi”.

Hari Won chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 6
Hari Won phủ nhận việc mang thai - Ảnh: Internet

Thời gian gần đây, vợ chồng Trấn Thành – Hari Won liên tục “thả thính” khán giả về việc có con trong năm nay. Thậm chí, Trấn Thành từng chia sẻ vợ chồng anh dự định có em bé trong năm Kỷ Hợi và cặp đôi từng bị bắt gặp đi khám tại Bệnh viện Tâm thần (nơi xác nhận cho những cặp đôi muốn thụ tinh nhân tạo).

Hari Won chính thức lên tiếng về tin đồn mang thai con đầu lòng - Ảnh 7
Hiện tại, cả hai chỉ tập trung cho công việc - Ảnh: Internet

Người hâm mộ đang vô cùng mong chờ cặp đôi sớm có “tin vui” và thông báo với công chúng.

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