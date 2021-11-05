Sau ồn ào lên tiếng 'giải oan' cho Phi Nhung, Long Nhật trải lòng: 'Cả nhà náo loạn, tôi rất mệt mỏi, cô đơn'

Hậu trường 05/11/2021 09:31

"Gia đình tôi không có thần kinh thép. Họ là giáo viên, bác sĩ… là những người sống an toàn, hiền lành. Họ rất sợ, cả nhà náo loạn", Long Nhật nói.

Sau khi Phi Nhung qua đời, ca sĩ Long Nhật có nhiều chia sẻ về câu chuyện của Hồ Văn Cường và ekip cũ của cố ca sĩ gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Vì vậy, vừa qua, Long Nhật phải đối mặt với nhiều thị phi, công kích từ phía cư dân mạng. Trao đổi với Pháp luật và bạn đọc, nam ca sĩ có những tâm sự về thời gian ồn ào vừa trải qua. Nói về lý do lên tiếng về chuyện của cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường, anh cho biết:

"Tôi phải nói một lời công bằng cho người chết. Phi Nhung đã nằm xuống mà vẫn còn bị người ta réo lên chửi tối ngày, tôi không chịu được... 

Sau biến cố này, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, xưa giờ ít liên lạc nhưng nhắn tin, điện thoại cho tôi để động viên. Cho nên tôi nghĩ, mình không làm gì sai hết. Ai thương thì họ sẽ thương. Còn người đã không thương, mình nói thế, chứ nói nữa, họ cũng không thương.

Đối với Hồ Văn Cường, tôi ngồi coi lại tất cả các clip livestream của mình, xem mình có nói gì sai cho con không, thì hoàn toàn không sai. Cho nên lòng tôi rất bình yên!"

Sau ồn ào lên tiếng 'giải oan' cho Phi Nhung, Long Nhật trải lòng: 'Cả nhà náo loạn, tôi rất mệt mỏi, cô đơn' - Ảnh 1
Long Nhật cho biết, anh không hối hận về những gì đã làm, dù vì chuyện này mà anh đã nhận rất nhiều 'gạch đá' từ cả cộng đồng mạng và đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc nam ca sĩ nhận "gạch đá" về mình thì anh cũng xác nhận gia đình bị ảnh hưởng sau ồn ào. Anh tâm sự: "Gia đình tôi là những người ngây thơ, họ không có thần kinh thép. Họ là giáo viên, bác sĩ… những người sống an toàn, hiền lành. Họ rất sợ, cả nhà náo loạn.

Nhưng may mắn là trong gia đình có hai người không sợ và rất hiểu tôi là anh Hai và con trai tôi. Với con trai, tôi vẫn điện thoại tâm sự thường xuyên. Con động viên tôi vui lên, rồi điện thoại, nói chuyện với ông nội, với mẹ, với em.

Ở Hải Phòng, vợ tôi thì bảo: "Ối giời ơi, lại chuyện gì nữa đây? Người ta chửi anh Nhật cái gì kinh lắm. Riêng ở Huế thì cả nhà sợ. Ba tôi không đọc mạng nhưng nghe người ta kể lại. May là có anh Hai đứng ra trấn an. Rồi con trai tôi điện vào Huế nói chuyện. Con trai tôi bảo: "Ông đừng đọc mạng, đừng xem Youtube. Nhà mình buồn cười nhở, lúc ba nhận giải, được khen thì chẳng ai bàn, mà hễ có ai la lên là cả nhà náo loạn".

Thật sự, tôi không ấm ức cũng không thù hằn, oán hận gì với những người chửi tôi. Lòng tôi rất bình yên. Tôi xem đây là cái hạn của mình. Hạn mà như thế là quá nhẹ. Vậy thôi!

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Từ lúc diễn ra sự việc của Hồ Văn Cường và cố ca sĩ Phi Nhung, ca sĩ Long Nhật thường xuyên thực hiện livestream để bàn luận về sự việc này.

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