Sau nghi án cạch mặt, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp thẳng thừng bơ nhau tại sự kiện

Cách đây khoảng 1 tuần, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh bị nhiều cư dân mạng phát hiện đã hủy kết bạn với nhau trên Facebook. Sau đó, "Ông trùm chân dài" lên tiếng giải thích rằng "Nữ hoàng nội y" chỉ giận anh một vài chuyện nhỏ nhặt nhưng cả hai đã làm lành và thân thiết trở lại như xưa.

Tuy nhiên, tối hôm qua cặp đôi này cùng xuất hiện tại một buổi lễ khai trương cửa hàng nội thất nhưng không thân thiết như thường thấy. Ngọc Trinh không sánh đôi cùng Vũ Khắc Tiệp mà đi một mình. Cả hai cũng không chào hỏi nhau, thậm chí còn từ chối đứng cạnh chụp ảnh chung dù nhiều lần chạm mặt.