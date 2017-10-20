Sau nghi án cạch mặt, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp thẳng thừng bơ nhau tại sự kiện

Hậu trường 20/10/2017 11:14

Sau khi hủy kết bạn trên Facebook, Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh tiếp tục bơ nhau tại sự khiến nhiều người tin rằng cặp đôi này đang có mâu thuẫn lớn, khó làm lành.

Cách đây khoảng 1 tuần, Vũ Khắc Tiệp Ngọc Trinh bị nhiều cư dân mạng phát hiện đã hủy kết bạn với nhau trên Facebook. Sau đó, "Ông trùm chân dài" lên tiếng giải thích rằng "Nữ hoàng nội y" chỉ giận anh một vài chuyện nhỏ nhặt nhưng cả hai đã làm lành và thân thiết trở lại như xưa.

Tuy nhiên, tối hôm qua cặp đôi này cùng xuất hiện tại một buổi lễ khai trương cửa hàng nội thất nhưng không thân thiết như thường thấy. Ngọc Trinh không sánh đôi cùng Vũ Khắc Tiệp mà đi một mình. Cả hai cũng không chào hỏi nhau, thậm chí còn từ chối đứng cạnh chụp ảnh chung dù nhiều lần chạm mặt.

Sau nghi án cạch mặt, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp thẳng thừng bơ nhau tại sự kiện - Ảnh 1
Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp giữ khoảng cách khá xa khi chụp ảnh cùng mọi người - Ảnh: Kênh 14

Về phía Vũ Khắc Tiệp, dù từng khẳng định sẽ không bao giờ bỏ rơi Ngọc Trinh nhưng qua cách hờ hững với "gà cưng" tại sự kiện tối qua, nhiều người đoán rằng "Ông trùm chân dài" rõ ràng đang rất giận "Nữ hoàng nội y" vì chuyện gì đó.

 "Tôi chưa bao giờ giận Ngọc Trinh ngay cả trong ý nghĩ. Với tôi, cô ấy là người sống đạo đức và chu toàn nên chắc chắn sẽ không ai giận được Trinh. Chỉ có Trinh giận tôi nên tôi phải chịu, nhưng tôi nghĩ chuyện giữa tôi và Trinh không có gì to tát, chỉ hiểu lầm chút thôi… Có thể trong lúc nóng giận Trinh huỷ kết bạn trên Facebook với tôi" - Vũ Khắc tiệp trả lời trên Gia Đình Việt Nam sau khi bị Ngọc Trinh hủy kết bạn trên Facebook.

Sau nghi án cạch mặt, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp thẳng thừng bơ nhau tại sự kiện - Ảnh 2
Vũ Khắc Tiệp thường xuyên đi trước, bỏ mặc Ngọc Trinh "cô đơn" ở phía sau - Ảnh: Kênh 14

Sau nghi án cạch mặt, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp thẳng thừng bơ nhau tại sự kiện - Ảnh 3
Ngọc Trinh ngồi chụp ảnh tự sướng một mình chứ không rủ "Ông trùm chân dài" chụp cùng như trước đây - Ảnh: Kênh 14

Sau nghi án cạch mặt, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp thẳng thừng bơ nhau tại sự kiện - Ảnh 4
Cả hai liên tục chạm mặt nhưng không hề chào hỏi - Ảnh: Kênh 14

Sau nghi án cạch mặt, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp thẳng thừng bơ nhau tại sự kiện - Ảnh 5
Mối tình tri kỉ giữa Vũ Khắc Tiệp và Ngọc Trinh tưởng như không thể tách rời nhưng cuối cùng cũng rạn nứt khiến nhiều người khá bất ngờ - Ảnh: Internet

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