Sau khi bị Ngọc Trinh 'cạch mặt', Vũ Khắc Tiệp bất ngờ tiết lộ mối quan hệ thật sự với 'Nữ hoàng nội y'

Hậu trường 13/10/2017 15:01

Bị Ngọc Trinh hủy kết bạn trên Facebook, "ông bầu" Vũ Khắc Tiệp bất ngờ tiết lộ mối quan hệ hiện tại với người đẹp khiến nhiều khán giả kinh ngạc.

Trong showbiz Việt, Ngọc Trinh Vũ Khắc Tiệp là cặp đôi nghệ sĩ - "ông bầu" có mối quan hệ thân thiết được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cả hai đã đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hơn 10 năm qua. Có thể nói, "Nữ hoàng nội y" được thành công như ngày hôm nay phải kể đến sự dìu dắt, hỗ trợ hết mình của Vũ Khắc Tiệp.

Tuy nhiên, gần đây nhiều người cảm thấy tò mò vì cả hai không còn xuất hiện cùng nhau, dù ở các sự kiện hay cuộc sống thường nhật. Thậm chí, trên Facebook cá nhân, cả hai đã hủy kết bạn với nhau. Ngay cả Ngọc Trinh cũng hủy theo dõi Instagram của "ông bầu" chân dài.

Sau khi bị Ngọc Trinh 'cạch mặt', Vũ Khắc Tiệp bất ngờ tiết lộ mối quan hệ thật sự với 'Nữ hoàng nội y' - Ảnh 1
Ngọc Trinh bị phát hiện đã hủy kết bạn với Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet

Sau khi bị Ngọc Trinh 'cạch mặt', Vũ Khắc Tiệp bất ngờ tiết lộ mối quan hệ thật sự với 'Nữ hoàng nội y' - Ảnh 2
Thậm chí, "Nữ hoàng nội y" cũng bỏ theo dõi "ông bầu" trên Instagram - Ảnh: Internet

Sau khi bị Ngọc Trinh 'cạch mặt', Vũ Khắc Tiệp bất ngờ tiết lộ mối quan hệ thật sự với 'Nữ hoàng nội y' - Ảnh 3
Tuy nhiên, Vũ Khắc Tiệp vẫn còn theo dõi nữ diễn viên Giải mã NT56 làm nhiều người tò mò về mối quan hệ hiện tại của cả hai - Ảnh: Internet

Ngay sau khi bị phát hiện "cạch mặt nhau", nữ diễn viên Vòng eo 56 thừa nhận, cô và ông trùm chân dài gặp phải một số mâu thuẫn cách đây một tháng. Và trong lúc nóng giận, Ngọc Trinh đã hủy kết bạn Facebook với "ông bầu".

"Nữ hoàng nội y" chia sẻ với Saostar: "Cách đây gần 1 tháng, tôi và anh Tiệp có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc giận dỗi, chúng tôi đã hủy kết bạn với nhau. Nhưng cả hai đã làm hòa được 1 tuần rồi. Dù chưa kết bạn lại Facebook nhưng tình cảm anh em chúng tôi vẫn rất bình thường...".

Sau khi bị Ngọc Trinh 'cạch mặt', Vũ Khắc Tiệp bất ngờ tiết lộ mối quan hệ thật sự với 'Nữ hoàng nội y' - Ảnh 4
Ngọc Trinh từng tuyên bố, dù có chuyện gì xảy ra, ai đến ai đi thì cô cũng không bao giờ rời bỏ Vũ Khắc Tiệp - Ảnh: Internet

Về phía Vũ Khắc Tiệp, anh cho biết mình không bao giờ giận người đẹp quê Trà Vinh và khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn bình thường.

"Ông bầu" khẳng định khi trao đổi Gia Đình Việt Nam: "Tôi chưa bao giờ giận Ngọc Trinh ngay cả trong ý nghĩ. Với tôi, cô ấy là người sống đạo đức và chu toàn nên chắc chắn sẽ không ai giận được Trinh. Chỉ có Trinh giận tôi nên tôi phải chịu, nhưng tôi nghĩ chuyện giữa tôi và Trinh không có gì to tát, chỉ hiểu lầm chút thôi… Có thể trong lúc nóng giận Trinh huỷ kết bạn trên Facebook với tôi".

Sau khi bị Ngọc Trinh 'cạch mặt', Vũ Khắc Tiệp bất ngờ tiết lộ mối quan hệ thật sự với 'Nữ hoàng nội y' - Ảnh 5
Ông trùm Venus cho biết mình không bao giờ giận Ngọc Trinh và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với người đẹp - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   Ngọc Trinh nữ hoàng nội y Vũ Khắc Tiệp

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