Sau khi bị Ngọc Trinh 'cạch mặt', Vũ Khắc Tiệp bất ngờ tiết lộ mối quan hệ thật sự với 'Nữ hoàng nội y'

Tuy nhiên, gần đây nhiều người cảm thấy tò mò vì cả hai không còn xuất hiện cùng nhau, dù ở các sự kiện hay cuộc sống thường nhật. Thậm chí, trên Facebook cá nhân, cả hai đã hủy kết bạn với nhau. Ngay cả Ngọc Trinh cũng hủy theo dõi Instagram của "ông bầu" chân dài.

Trong showbiz Việt, Ngọc Trinh và Vũ Khắc Tiệp là cặp đôi nghệ sĩ - "ông bầu" có mối quan hệ thân thiết được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cả hai đã đồng hành cùng nhau trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hơn 10 năm qua. Có thể nói, "Nữ hoàng nội y" được thành công như ngày hôm nay phải kể đến sự dìu dắt, hỗ trợ hết mình của Vũ Khắc Tiệp.

Ngay sau khi bị phát hiện "cạch mặt nhau", nữ diễn viên Vòng eo 56 thừa nhận, cô và ông trùm chân dài gặp phải một số mâu thuẫn cách đây một tháng. Và trong lúc nóng giận, Ngọc Trinh đã hủy kết bạn Facebook với "ông bầu".

"Nữ hoàng nội y" chia sẻ với Saostar: "Cách đây gần 1 tháng, tôi và anh Tiệp có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc giận dỗi, chúng tôi đã hủy kết bạn với nhau. Nhưng cả hai đã làm hòa được 1 tuần rồi. Dù chưa kết bạn lại Facebook nhưng tình cảm anh em chúng tôi vẫn rất bình thường...".

Về phía Vũ Khắc Tiệp, anh cho biết mình không bao giờ giận người đẹp quê Trà Vinh và khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn bình thường.

"Ông bầu" khẳng định khi trao đổi Gia Đình Việt Nam: "Tôi chưa bao giờ giận Ngọc Trinh ngay cả trong ý nghĩ. Với tôi, cô ấy là người sống đạo đức và chu toàn nên chắc chắn sẽ không ai giận được Trinh. Chỉ có Trinh giận tôi nên tôi phải chịu, nhưng tôi nghĩ chuyện giữa tôi và Trinh không có gì to tát, chỉ hiểu lầm chút thôi… Có thể trong lúc nóng giận Trinh huỷ kết bạn trên Facebook với tôi".