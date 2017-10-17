Những lần xuất hiện ấn tượng của Ngọc Trinh với gu thời trang sân bay không thể đẳng cấp hơn

Hậu trường 17/10/2017 09:46

Ngọc Trinh không chỉ đẳng cấp với những bộ trang phục trình diễn trên sân khấu mà thời trang sân bay của cô nàng cũng vô cùng "chất", khiến người hâm mộ không thể rời mắt.

Người đẹp "Vòng eo 56" vốn nổi tiếng với gu thời trang gợi cảm. Cô luôn diện những bộ cánh cực lộng lẫy khéo khoe vẻ đẹp nóng bỏng của mình. Tại các sự kiện của giới giải trí, Ngọc Trinh đã không ít lần lựa chọn gu ăn mặc thiếu vải làm tốn giấy mực giới truyền thông. Không chỉ trên thảm đỏ hay các sự kiện đời thường mà ngay tại sân bay, cô cũng khiến nhiều người không thể rời mắt với phong cách thời trang đẳng cấp.

Tại sân bay, Ngọc Trinh luôn biết cách thể hiện gu ăn mặc tinh tế, sang chảnh của mình với những món đồ hiệu đắt đỏ. Cùng điểm lại những lần xuất hiện cực ấn tượng của "Nữ hoàng nội y" khiến ai cũng phải trầm trồ.

Những lần xuất hiện ấn tượng của Ngọc Trinh với gu thời trang sân bay không thể đẳng cấp hơn - Ảnh 1
Ngọc Trinh với chiếc váy hai dây màu trắng cực gợi cảm – Ảnh: Internet

Ngọc Trinh khéo léo lựa chọn chiếc váy trắng bó sát để khoe đường cong cơ thể hoàn hảo của mình. Cùng với đôi giày cao gót, nhìn người đẹp cao ráo hơn hẳn.

Những lần xuất hiện ấn tượng của Ngọc Trinh với gu thời trang sân bay không thể đẳng cấp hơn - Ảnh 2
Có vẻ, Ngọc Trinh rất chuộng mặc những bộ trang phục màu trắng – Ảnh: Internet

Với làn da trắng không tỳ vết, những bộ đồ màu trắng tinh tế càng làm cho cô nàng nổi bật hơn. Chiếc áo thiết kế khá đơn giản nhưng lại giúp người đẹp khoe được 'vòng eo con kiến' của mình. Ngọc Trinh là một trong những mỹ nhân Việt cực hợp với những kiểu quần skinny như thế này.

Những lần xuất hiện ấn tượng của Ngọc Trinh với gu thời trang sân bay không thể đẳng cấp hơn - Ảnh 3
Gu thời trang gợi cảm không lẫn vào đâu được – Ảnh: Internet

Gu thời trang sành điệu và đẳng cấp của Ngọc Trinh với chiếc áo ống cúp ngực sexy, quyến rũ. Người đẹp luôn biết cách gây chú ý với kiểu thời trang gợi cảm này, ngay cả sân bay cũng có thể biến thành sàn trình diễn thời trang của cô nàng.

Những lần xuất hiện ấn tượng của Ngọc Trinh với gu thời trang sân bay không thể đẳng cấp hơn - Ảnh 4
Không phải đi sự kiện mà Ngọc Trinh cũng ăn diện sang chảnh như này – Ảnh: Internet

Ngọc Trinh dễ dàng phối đồ cực sang chảnh khi sở hữu gương mặt xinh đẹp và thân hình chuẩn từng centimet. Gu thời trang của cô nàng được nhiều người yêu thích.

Những lần xuất hiện ấn tượng của Ngọc Trinh với gu thời trang sân bay không thể đẳng cấp hơn - Ảnh 5
Kính đen và túi là hai phụ kiện không thể thiếu của người đẹp – Ảnh: Internet

Mỗi lần xuất hiện tại sân bay, Ngọc Trinh không thể thiếu những chiếc kính và túi xách hàng hiệu. Nổi tiếng chịu chơi, Ngọc Trinh có hẳn một bộ sưu tập túi xách cực đỉnh khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Những lần xuất hiện ấn tượng của Ngọc Trinh với gu thời trang sân bay không thể đẳng cấp hơn - Ảnh 6
Phong cách đơn giản với áo phông cũng không dìm được khí chất của cô nàng – Ảnh: Internet

Ngọc Trinh khiến fan ngỡ ngàng với kiểu diện quần ống cao ống thấp như thế này. Nhưng người đẹp vẫn cứ “nổi bần bật” khiến người khác không thể rời mắt.

Những lần xuất hiện ấn tượng của Ngọc Trinh với gu thời trang sân bay không thể đẳng cấp hơn - Ảnh 7
Ngọc Trinh khoe khéo đôi chân dài miên man với quần da bóng – Ảnh: Internet

Với chiếc quần da bóng, Ngọc Trinh nổi bật với một phong thái tự tin đĩnh đạc và phong cách thời trang ấn tượng. 

Những lần xuất hiện ấn tượng của Ngọc Trinh với gu thời trang sân bay không thể đẳng cấp hơn - Ảnh 8
Người đẹp chọn gu thời trang “tông xuyệt tông” cực chất – Ảnh: Internet

Ngọc Trinh gây chú ý tại sân bay khi mix túi xách Shy Girl với chân váy xẻ cùng giày thể thao năng động. Nếu là một tín đồ thời trang chắc hẳn bạn biết chiếc túi này đã “làm mưa làm gió” suốt thời gian vừa qua.

Những lần xuất hiện ấn tượng của Ngọc Trinh với gu thời trang sân bay không thể đẳng cấp hơn - Ảnh 9
Ngọc Trinh nổi bật khi đi cùng đồng nghiệp – Ảnh: Internet

Ngay cả khi đi cùng đồng nghiệp cực xinh như thế này thì Ngọc Trinh vẫn cứ “chất” theo cách riêng của mình. Gu thời trang sân bay sành điệu của người đẹp quả thực là nổi đình nổi đám bậc nhất Vbiz.

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Từ khóa:   Ngọc Trinh Sao việt nữ hoàng nội y thời trang sân bay

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