Sau màn 'truy vết' gái lạ dậy sóng mạng xã hội, Thảo Bebe gửi lời mùi mẫn đến chồng Khắc Việt trong ngày sinh nhật

Những lời chúc ngọt ngào mà Thảo Bebe gửi đến Khắc Việt nhân ngày sinh nhật đã chứng minh tình cảm vợ chồng vẫn vô cùng hạnh phúc chứ không trục trặc như tin đồn.
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Chiều tối 30/8, bà xã Khắc Việt có đôi lời nhắn nhủ trong ngày chồng chào đón tuổi mới. Đăng tải khoảnh khắc tổ ấm nhỏ, Thảo Bebe nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Chúc chồng tuổi mới thành công trên con đường đã chọn, 3 mẹ con luôn ở cạnh chồng nhé".
Những ngày gần đây, Khắc Việt và bà xã là DJ Thảo Bebe vướng ồn ào rạn nứt tình cảm. Nguyên nhân là do bà xã Khắc Việt bất ngờ đăng tin truy vết gái lạ. Cụ thể, cô tung loạt ảnh một cô gái sở hữu gương mặt xinh đẹp và body bốc lửa kèm theo dòng trạng thái cực gắt.
Nhưng sau đó, bài viết đã xóa trên trang cá nhân. Trả lời truyền thông, bà xã Khắc Việt cho biết: "Hãy liên hệ với Khắc Việt, tôi tìm giùm anh Việt". Đứng trước ồn ào, Khắc Việt giữ im lặng và không trả lời câu hỏi của truyền thông.
Tháng 3/2018, Khắc Việt và Thảo Bebe chính thức kết hôn, về chung một nhà. Sau hơn 1 năm kết hôn, cả hai thông báo mang song thai một trai - một gái và được đặt tên thân mật là Đu Đủ và Dừa. Cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy của vợ chồng Khắc Việt khiến nhiều người ngưỡng mộ.