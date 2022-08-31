Sau màn 'truy vết' gái lạ dậy sóng mạng xã hội, Thảo Bebe gửi lời mùi mẫn đến chồng Khắc Việt trong ngày sinh nhật

Chiều tối 30/8, bà xã Khắc Việt có đôi lời nhắn nhủ trong ngày chồng chào đón tuổi mới. Đăng tải khoảnh khắc tổ ấm nhỏ, Thảo Bebe nhắn nhủ: "Chúc mừng sinh nhật chồng yêu. Chúc chồng tuổi mới thành công trên con đường đã chọn, 3 mẹ con luôn ở cạnh chồng nhé".

Thảo Bebe đăng hình gia đình quây quần để chúc mừng sinh nhật ông xã Khắc Việt và gọi anh là chồng yêu.

Những ngày gần đây, Khắc Việt và bà xã là DJ Thảo Bebe vướng ồn ào rạn nứt tình cảm. Nguyên nhân là do bà xã Khắc Việt bất ngờ đăng tin truy vết gái lạ. Cụ thể, cô tung loạt ảnh một cô gái sở hữu gương mặt xinh đẹp và body bốc lửa kèm theo dòng trạng thái cực gắt.