Những lần Khắc Việt 'gây sốt' khi tặng quà 'sương sương' vài tỷ cho bà xã Thảo Bebe: kim cương, siêu xe, biệt thự đều có đủ

Suốt hành trình yêu và xây dựng tổ ấm, ca sĩ Khắc Việt – DJ Thảo Bebe luôn khiến khán giả ngưỡng mộ vì tình yêu chân thành và sự dễ thương dành cho nhau. Tình cảm của Khắc Việt và bà xã ngày càng mặn nồng, những khoảnh khắc ấm áp của cả gia đình thường xuyên được cặp đôi chia sẻ lên mạng xã hội. Không chỉ thế, Khắc Việt cũng nhiều lần thể hiện sự yêu thương bà xã DJ bằng những món quà giá trị, từ xe hơi đến nhà lầu.

Năm 2018, ca sĩ Khắc Việt kết hôn với DJ Thảo Bebe sau hơn 1 năm hẹn hò. Đám cưới của cặp đôi nhận được sự chúc phúc của gia đình, giới nghệ sĩ và khán giả. Tháng 10/2020, bà xã kém 5 tuổi của Khắc Việt hạ sinh một bé trai, một bé gái kháu khỉnh, đặt tên thân mật Đu Đủ và Dừa.

Được biết, vào thời điểm Thảo Bebe có tin vui, nam nhạc sĩ đã "chốt đơn" 2 căn nhà ở TP.HCM và Hà Nội để làm quà. Cả 2 căn đều 4 tầng, rộng trên dưới 100m2, khá thuận lợi cho việc sinh hoạt của cả gia đình.

Dù không tiết lộ giá trị cơ ngơi này nhưng theo một nguồn tin, những căn biệt thự tương tự ở khu vực này của khu đô thị có giá trị từ 10 tỷ đồng. Căn biệt thự của Khắc Việt được trang bị thang máy để tiện di chuyển giữa các tầng.

Không chỉ có vậy, trong dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3 mới đây, nam ca sĩ Khắc Việt khiến công chúng ngỡ ngàng khi dành tặng bà xã món quà bất ngờ là chiếc xe ô tô có giá trị lên tới 7 tỷ đồng.

Khắc Việt tặng vợ chiếc xe ô tô có giá lên tới 7 tỷ đồng.

Ngoài chiếc xe ô tô, Khắc Việt cũng chuẩn bị thêm một bó hoa hồng rất to. Theo Khắc Việt chia sẻ, ngoài những món quà vật chất thì không thể thiếu một bó hoa hồng đỏ tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, nồng cháy mà anh dành cho Thảo.

Trước đó, vào ngày lễ tình nhân 14/2, Khắc Việt còn đưa bà xã vào MV ca nhạc Chạy về nơi phía anh của mình.

Khắc Việt cho biết, vợ không có đam mê với hàng hiệu, điểm thu phục trái tim bà xã chỉ có thể là kim cương. Và món quà đầu tiên anh tặng vợ chính là một chiếc nhẫn kim cương.

Nhắc đến Khắc Việt, khán giả luôn nhớ đến một nam ca sĩ, nhạc sĩ với các ca khúc nổi tiếng như Yêu lại từ đầu, Chỉ anh hiểu em...Sau bốn năm kết hôn, Khắc Việt và bà xã vẫn luôn ngọt ngào, hạnh phúc. Khi vợ hạ sinh cặp sinh đôi Đu Đủ và Dừa, nam ca sĩ dồn thời gian chăm sóc vợ và hai con. Nam ca sĩ không ngừng bày tỏ sự biết ơn khi bà xã đã sinh cho mình hai con xinh xắn. Giọng ca sinh năm 1987 luôn cố gắng cho “nóc nhà” có những ngày kỉ niệm đặc biệt, hạnh phúc nhất.