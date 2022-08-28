Vợ Khắc Việt truy tìm danh tính gái lạ, gay gắt: 'Tôi đang tìm giùm chồng'

Hậu trường 28/08/2022 16:51

Bài đăng của Thảo Bebe - bà xã Khắc Việt - hiện đang nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng.

Cách đây ít phút, bà xã Khắc Việt gây chú ý khi đăng tin tìm danh tính của một cô gái. Thảo Bebe công khai đăng ảnh cô gái này cùng với dòng trạng thái gay gắt: "Mình cần tìm info con này ạ. Cả nhà tìm hộ em với ạ".

Vợ Khắc Việt truy tìm danh tính gái lạ, gay gắt: 'Tôi đang tìm giùm chồng' - Ảnh 1
Vợ Khắc Việt truy tìm danh tính gái lạ, gay gắt: 'Tôi đang tìm giùm chồng' - Ảnh 2
Bà xã Khắc Việt gây chú ý khi công khai truy tìm danh tính gái lạ. Ảnh: Chụp màn hình

Trong bức ảnh được Thảo Bebe chia sẻ, thì cô gái cần tìm ăn mặc khá gợi cảm, thân hình bốc lửa. Dù chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhiều người cũng khá lo lắng và liên tục hỏi thăm bà xã Khắc Việt.

Khi câu chuyện đang gây xôn xao, trả lời trên 2Sao.vn, nữ DJ cho biết: "Hãy liên hệ với Khắc Việt, tôi tìm giùm anh Việt".

Về phía Khắc Việt, khi được liên hệ về hình ảnh bài đăng lan truyền và phản ứng của Thảo Bebe, quản lý nam ca sĩ từ chối bàn luận.

Hiện bài đăng này cũng nhanh chóng "bay màu" khỏi trang cá nhân của bà xã Khắc Việt.

Vợ Khắc Việt truy tìm danh tính gái lạ, gay gắt: 'Tôi đang tìm giùm chồng' - Ảnh 3
Vợ chồng Khắc Việt - Thảo Bebe. Ảnh: FBNV

Thảo Bebe tên thật là Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm 1992. Cô là một nữ DJ đình đám tại Hà Nội, sở hữu vóc dáng nóng bỏng. Không chỉ vậy, Thảo Bebe cũng được chú ý khi xuất thân trong một gia đình kinh doanh có tiếng tại Hà Nội.

DJ Thảo Bebe kết hôn với nam ca sĩ - nhạc sĩ Khắc Việt năm 2018. Sau hai năm về chung sống, vợ chồng Thảo Bebe và Khắc Việt hạnh phúc đón chào cặp song sinh một trai, một gái đáng yêu vào tháng 10/2020. Hai bé nhà Khắc Việt - Thảo Bebe được gọi tên thân mật là Dừa và Đu Đủ. 

Sau sinh, Thảo Bebe nhanh chóng lấy lại vóc dáng như thời con gái. Trong nhiều bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, bà xã của Khắc Việt được khen ngợi khi khoe đường con tràn đầy quyến rũ, thần thái gợi cảm dù đã là mẹ hai con. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Thảo Bebe và Khắc Việt nhận được sự ngưỡng mộ.

Vợ Khắc Việt truy tìm danh tính gái lạ, gay gắt: 'Tôi đang tìm giùm chồng' - Ảnh 4
Tổ ấm hạnh phúc của gia đình nhà ca sĩ Khắc Việt. Ảnh: FBNV

Về phía giọng ca Yêu lại từ đầu, anh cũng cho thấy là người chồng tâm lý, người cha mẫu mực trong gia đình, khi biết chia sẻ công việc nhà với vợ. Nam ca sĩ không ngại rút hầu bao mua tặng Thảo Bebe những món quà đắt đỏ như xế hộp, nhà sang, hàng hiệu... Hồi đầu năm nay, Khắc Việt khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" khi dành tặng bà xã một chiếc xế sang trị giá gần 7 tỷ đồng. 

Nói về người chồng ngọt ngào của mình, Thảo Bebe cũng từng hãnh diện chia sẻ trên VietnamNet rằng: "Chồng tôi là một người lãng mạn. Các ngày lễ anh Việt thường tặng quà cho tôi... Tất nhiên không phải tất cả đều rất giá trị nhưng cũng có những món tới vài trăm triệu đồng. Anh Việt sống rất tình cảm, yêu và rất tâm lý". 

Độc thân nuôi 3 con ở tuổi 49, vợ cũ Huy Khánh có tuyên bố gây sốc về chuyện hôn nhân

Độc thân nuôi 3 con ở tuổi 49, vợ cũ Huy Khánh có tuyên bố gây sốc về chuyện hôn nhân

Bài đăng mới đây của Lương Hoàng Anh khiến nhiều người khá bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Khắc Việt vợ Khắc Việt Thảo Bebe

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Rau dền bổ máu nhưng nhiều người không nên ăn vì những lý do này

Dinh dưỡng 2 giờ 45 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Sau hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 8 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh