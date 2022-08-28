Vợ Khắc Việt truy tìm danh tính gái lạ, gay gắt: 'Tôi đang tìm giùm chồng'

Trong bức ảnh được Thảo Bebe chia sẻ, thì cô gái cần tìm ăn mặc khá gợi cảm, thân hình bốc lửa. Dù chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhiều người cũng khá lo lắng và liên tục hỏi thăm bà xã Khắc Việt.

Cách đây ít phút, bà xã Khắc Việt gây chú ý khi đăng tin tìm danh tính của một cô gái. Thảo Bebe công khai đăng ảnh cô gái này cùng với dòng trạng thái gay gắt: "Mình cần tìm info con này ạ. Cả nhà tìm hộ em với ạ".

Về phía Khắc Việt, khi được liên hệ về hình ảnh bài đăng lan truyền và phản ứng của Thảo Bebe, quản lý nam ca sĩ từ chối bàn luận.

Khi câu chuyện đang gây xôn xao, trả lời trên 2Sao.vn, nữ DJ cho biết: "Hãy liên hệ với Khắc Việt, tôi tìm giùm anh Việt".

Hiện bài đăng này cũng nhanh chóng "bay màu" khỏi trang cá nhân của bà xã Khắc Việt.

Vợ chồng Khắc Việt - Thảo Bebe. Ảnh: FBNV

Thảo Bebe tên thật là Nguyễn Thanh Thảo, sinh năm 1992. Cô là một nữ DJ đình đám tại Hà Nội, sở hữu vóc dáng nóng bỏng. Không chỉ vậy, Thảo Bebe cũng được chú ý khi xuất thân trong một gia đình kinh doanh có tiếng tại Hà Nội.

DJ Thảo Bebe kết hôn với nam ca sĩ - nhạc sĩ Khắc Việt năm 2018. Sau hai năm về chung sống, vợ chồng Thảo Bebe và Khắc Việt hạnh phúc đón chào cặp song sinh một trai, một gái đáng yêu vào tháng 10/2020. Hai bé nhà Khắc Việt - Thảo Bebe được gọi tên thân mật là Dừa và Đu Đủ.

Sau sinh, Thảo Bebe nhanh chóng lấy lại vóc dáng như thời con gái. Trong nhiều bức ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, bà xã của Khắc Việt được khen ngợi khi khoe đường con tràn đầy quyến rũ, thần thái gợi cảm dù đã là mẹ hai con. Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng Thảo Bebe và Khắc Việt nhận được sự ngưỡng mộ.

Tổ ấm hạnh phúc của gia đình nhà ca sĩ Khắc Việt. Ảnh: FBNV

Về phía giọng ca Yêu lại từ đầu, anh cũng cho thấy là người chồng tâm lý, người cha mẫu mực trong gia đình, khi biết chia sẻ công việc nhà với vợ. Nam ca sĩ không ngại rút hầu bao mua tặng Thảo Bebe những món quà đắt đỏ như xế hộp, nhà sang, hàng hiệu... Hồi đầu năm nay, Khắc Việt khiến người hâm mộ "mắt tròn mắt dẹt" khi dành tặng bà xã một chiếc xế sang trị giá gần 7 tỷ đồng.

Nói về người chồng ngọt ngào của mình, Thảo Bebe cũng từng hãnh diện chia sẻ trên VietnamNet rằng: "Chồng tôi là một người lãng mạn. Các ngày lễ anh Việt thường tặng quà cho tôi... Tất nhiên không phải tất cả đều rất giá trị nhưng cũng có những món tới vài trăm triệu đồng. Anh Việt sống rất tình cảm, yêu và rất tâm lý".