Vợ gấp rút công khai truy tìm gái lạ, Khắc Việt nói gì?

Thảo Bebe - vợ Khắc Việt là cái tên "chiếm sóng" mạng xã hội, khi hình ảnh bài đăng truy vết gái lạ của cô lan truyền. Trước sự việc này, Khắc Việt đã có những phản hồi đầu tiên.

Ngày 28/8, bà xã ca sĩ Khắc Việt - DJ Thảo Bebe đã khiến dân tình được một phen xôn xao khi bất ngờ đăng tải hình ảnh của một cô gái lạ mặt trên trang Facebook cá nhân kèm nội dung với câu từ cực kì gay gắt: "Mình cần tìm info (danh tính - PV) người này ạ. Cả nhà tìm hộ em với ạ!".

Bài đăng của vợ Khắc Việt.

Tuy nhiên ngay sau đó, bài đăng ấy đã biến mất khỏi mạng xã hội. Hành động này của nữ DJ đã thu hút sự quan tâm từ đông đảo khán giả, cư dân mạng không khỏi hoang mang và tò mò về câu chuyện phía sau.

Nhiều khán giả không ngừng tò mò, người thì đoán cô gái này có thể là “người thứ ba”, người nghi vấn chuyện liên quan đến tiền bạc,… Trả lời với truyền thông về bài viết này, bà xã Khắc Việt cho biết: "Hãy liên hệ với Khắc Việt, tôi tìm giùm anh Việt".

Thế nhưng, khi truyền thông liên lạc để tìm hiểu rõ sự việc, phía nam ca sĩ lại từ chối chia sẻ về vấn đề này. Phía Khắc Việt cho biết: "Đây là chuyện gia đình của Khắc Việt nên chúng tôi xin phép không chia sẻ gì thêm".

Phía Khắc Việt từ chối chia sẻ những câu chuyện về gia đình.

Khắc Việt – Thảo Bebe tổ chức đám cưới vào tháng 3/2018 và nhanh chóng có 1 với nhau một cặp song thai 1 trai 1 gái chỉ chỉ sau hơn 1 năm kết hôn. Cả hai chính thức đón các con đầu lòng vào ngày 19/10/2020, có tên thân mật là Đu Đủ và Dừa. Cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, đủ đầy.

Cặp đôi đã về chung một nhà vào năm 2018.

Cuộc sống hôn nhân của Khắc Việt đã khiến không ít khán giả phải xuýt xoa và ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vo-gap-rut-cong-khai-truy-tim-gai-la-khac-viet-noi-gi-496941.html