Mai Tài Phến đăng đàn ẩn ý, phải chăng sắp 'về chung một nhà' với Mỹ Tâm?

Mỹ Tâm bị "réo gọi" giữa câu nói vu vơ của Mai Tài Phến, cộng đồng mạng nghi vấn "có phải sắp có tin vui?"

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Mai Tài Phến đã đăng tải ảnh mới toanh. Anh chàng ăn diện đơn giản nhưng vẫn hút mắt bởi vẻ điển trai. Anh chốt hạ một câu gây chú ý rằng: "Tôi đã sẵn sàng".

Mai Tài Phến đăng ảnh mới kèm dòng trạng thái gây xôn xao về chuyện "đã sẵn sàng".

Dưới bài đăng, dân tình lập tức để lại bình luận suy đoán, cho rằng Mai Tài Phến đang “chốt đơn” về chung một nhà với Mỹ Tâm. Như mọi lần, “bạn trai tin đồn” của Mỹ Tâm vẫn giữ thái độ im lặng và không giải thích gì thêm.

Cộng đồng mạng nghi vấn Mai Tài Phến chuẩn bị "chốt đơn" Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm là nữ ca sĩ có sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc mặn mà và độ nổi tiếng lan rộng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này nên luôn khiến người hâm mộ tò mò.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính tin đồn hẹn hò sau khi cả hai hợp tác trong MV Đừng hỏi em và đóng vai yêu nhau trong phim Chị trợ lý của anh do chính Mỹ Tâm viết kịch bản, đạo diễn. Sau đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn song hành trong các show diễn ở tỉnh xa. Trong hành trình đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã có những cử chỉ cực thân mật, tình cảm khiến một thời gian khán giả và truyền thông "bắt" cả hai phải công khai chuyện hẹn hò. Nhưng "chị đẹp" Mỹ Tâm không phủ nhận cũng không khẳng định.

Có thể cảm nhận được dân tình đang nóng lòng chuyện đón tin vui của cặp đôi này còn hơn cả nhân vật chính.

Bị réo tên giữa tin đồn chia tay Mỹ Tâm, Mai Tài Phến có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội Gần đây, tin đồn Mỹ Tâm và Mai Tài Phến "đường ai nấy tin" gây chú ý cho nhiều khán giả. Mới đây, Mai Tài Phến đã có động thái mới trên trang cá nhân của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mai-tai-phen-dang-dan-an-y-phai-chang-sap-ve-chung-mot-nha-voi-my-tam-496926.html