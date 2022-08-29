Mai Tài Phến đăng đàn ẩn ý, phải chăng sắp 'về chung một nhà' với Mỹ Tâm?

Hậu trường 29/08/2022 09:24

Mỹ Tâm bị "réo gọi" giữa câu nói vu vơ của Mai Tài Phến, cộng đồng mạng nghi vấn "có phải sắp có tin vui?"

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Mai Tài Phến đã đăng tải ảnh mới toanh. Anh chàng ăn diện đơn giản nhưng vẫn hút mắt bởi vẻ điển trai. Anh chốt hạ một câu gây chú ý rằng: "Tôi đã sẵn sàng".

Mai Tài Phến đăng đàn ẩn ý, phải chăng sắp 'về chung một nhà' với Mỹ Tâm? - Ảnh 1
Mai Tài Phến đăng ảnh mới kèm dòng trạng thái gây xôn xao về chuyện "đã sẵn sàng".

Dưới bài đăng, dân tình lập tức để lại bình luận suy đoán, cho rằng Mai Tài Phến đang “chốt đơn” về chung một nhà với Mỹ Tâm. Như mọi lần, “bạn trai tin đồn” của Mỹ Tâm vẫn giữ thái độ im lặng và không giải thích gì thêm.

Mai Tài Phến đăng đàn ẩn ý, phải chăng sắp 'về chung một nhà' với Mỹ Tâm? - Ảnh 2

Mai Tài Phến đăng đàn ẩn ý, phải chăng sắp 'về chung một nhà' với Mỹ Tâm? - Ảnh 3
Cộng đồng mạng nghi vấn Mai Tài Phến chuẩn bị "chốt đơn" Mỹ Tâm.

Mỹ Tâm là nữ ca sĩ có sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc mặn mà và độ nổi tiếng lan rộng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại vô cùng kín tiếng trong chuyện tình cảm, chưa bao giờ đề cập đến vấn đề này nên luôn khiến người hâm mộ tò mò.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính tin đồn hẹn hò sau khi cả hai hợp tác trong MV Đừng hỏi em và đóng vai yêu nhau trong phim Chị trợ lý của anh do chính Mỹ Tâm viết kịch bản, đạo diễn. Sau đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến luôn song hành trong các show diễn ở tỉnh xa. Trong hành trình đó, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã có những cử chỉ cực thân mật, tình cảm khiến một thời gian khán giả và truyền thông "bắt" cả hai phải công khai chuyện hẹn hò. Nhưng "chị đẹp" Mỹ Tâm không phủ nhận cũng không khẳng định.

Mai Tài Phến đăng đàn ẩn ý, phải chăng sắp 'về chung một nhà' với Mỹ Tâm? - Ảnh 4
Có thể cảm nhận được dân tình đang nóng lòng chuyện đón tin vui của cặp đôi này còn hơn cả nhân vật chính.
Bị réo tên giữa tin đồn chia tay Mỹ Tâm, Mai Tài Phến có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội

Bị réo tên giữa tin đồn chia tay Mỹ Tâm, Mai Tài Phến có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội

Gần đây, tin đồn Mỹ Tâm và Mai Tài Phến "đường ai nấy tin" gây chú ý cho nhiều khán giả. Mới đây, Mai Tài Phến đã có động thái mới trên trang cá nhân của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Mai Tài Phến Mỹ Tâm ca sĩ Mỹ Tâm sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều any (3/10/2026), 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Cuối ngày hôm nay (3/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 6 giờ 0 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 6 giờ 30 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 30 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 7 giờ 0 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 7 giờ 30 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 30 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 0 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 8 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh