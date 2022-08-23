Bị réo tên giữa tin đồn chia tay Mỹ Tâm, Mai Tài Phến có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội

Hậu trường 23/08/2022 09:37

Gần đây, tin đồn Mỹ Tâm và Mai Tài Phến "đường ai nấy tin" gây chú ý cho nhiều khán giả. Mới đây, Mai Tài Phến đã có động thái mới trên trang cá nhân của mình.

Khoảng 2 tháng nay, Mai Tài Phến dường như "ở ẩn" trên mạng xã hội. Đặc biệt, thời gian gần đây, Mai Tài Phến và Mỹ Tâm lại vướng tin đồn chia tay nên việc nam diễn viên không cập nhật tin tức hay chia sẻ gì trên trang cá nhân càng khiến không ít người hâm mộ càng thêm tò mò về "tung tích" của anh. 

Tuy nhiên, mới đây, Mai Tài Phến vừa có động thái mới trên mạng xã hội. Nam diễn viên đính kèm dòng trạng thái thu hút sự chú ý: “Xém nữa là quên Facebook rồi”.

Bị réo tên giữa tin đồn chia tay Mỹ Tâm, Mai Tài Phến có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội - Ảnh 1
Bài đăng mới nhất của Mai Tài Phến.

Ngay sau khi chia sẻ bài viết, loạt netizen đã “ùa” vào bình luận hỏi về tình trạng mối quan hệ giữa anh và Mỹ Tâm: “Chờ mãi con trai để hỏi Mỹ Tâm đâu”, “Quên Facebook không sao, đừng quên cô Ba là được”, “Em bỏ Mỹ Tâm rồi à”, “Quên Fb là vì dành thời gian cho người đẹp Mỹ Tâm”, “Diệu Nhi - Anh Tú xong rồi, chừng nào đến lượt anh chị đây”...

Bị réo tên giữa tin đồn chia tay Mỹ Tâm, Mai Tài Phến có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội - Ảnh 2
Cư dân mạng "ùa" vào hỏi về mối quan hệ giữa nam diễn viên và Mỹ Tâm.

Sở dĩ tin đồn chia tay giữa Mai Tài Phến và Mỹ Tâm rộ lên bởi netizen phát hiện fanpage của Mai Tài Phến đã bỏ theo dõi Mỹ Tâm, tuy nhiên sau khi được phát hiện nam ca sĩ đã nhanh chóng nhấn theo dõi lại Mỹ Tâm.

Không những vậy, cách đây ít ngày trên trang cá nhân Mỹ Tâm cũng đăng tải loạt hình ảnh kèm dòng trạng thái ẩn ý tình trạng độc thân hiện tại: “Cách bước qua mùa cô đơn của mình”.

Bị réo tên giữa tin đồn chia tay Mỹ Tâm, Mai Tài Phến có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội - Ảnh 3
Bài đăng của Mỹ Tâm khiến người hâm mộ càng thêm nghi vấn cô và Mai Tài Phến đã chia tay.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến dính tin đồn hẹn hò sau khi cả hai hợp tác trong MV Đừng hỏi em và đóng vai yêu nhau trong phim Chị trợ lý của anh do chính Mỹ Tâm viết kịch bản, đạo diễn. Nhưng thời gian đó "chị đẹp" Mỹ Tâm không phủ nhận cũng không khẳng định. 

Bị réo tên giữa tin đồn chia tay Mỹ Tâm, Mai Tài Phến có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội - Ảnh 4

Trả lời truyền thông, cô cho biết mình thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, dễ thương và chu đáo. Bởi anh là người hiểu chuyện nên Mỹ Tâm không cần phải "rào trước đón sau" mỗi khi ở cạnh nhau. 

Mỹ Tâm cho biết sẵn sàng bảo vệ Mai Tài Phến vì nam diễn viên không làm gì hại cô mà chính vì yêu cô mà bị không ít fan "ghét", nên cô rất thương. Trong tương lai, nữ ca sĩ sinh năm 1981 nói nếu có đám cưới sẽ chia sẻ với đông đảo khán giả và khi có con sẽ càng không bao giờ giấu.

Bị réo tên giữa tin đồn chia tay Mỹ Tâm, Mai Tài Phến có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội - Ảnh 5

Mai Tài Phến sinh năm 1991, kém Mỹ Tâm 10 tuổi, quê ở Bạc Liêu, từng đăng quang cuộc thi Gương mặt điện ảnh năm 2017. Mai Tài Phến bắt đầu được nhiều người biết đến sau khi tham gia MV "Em gái mưa" của ca sĩ Hương Tràm. Tên tuổi Mai Tài Phến một lần nữa được hâm nóng khi làm việc cùng Mỹ Tâm. Anh đóng MV "Đừng hỏi em" và phim "Chị trợ lý của anh" cùng đàn chị hơn 10 tuổi. Cũng từ đây những tin đồn về chuyện yêu đương của cả hai bắt đầu xuất hiện.

Bị réo tên giữa tin đồn chia tay Mỹ Tâm, Mai Tài Phến có động thái đáng chú ý trên mạng xã hội - Ảnh 6

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