Sau màn chi tiền tỷ 'trùng tu' nhan sắc, Lâm Khánh Chi công khai khoảnh khắc tình tứ cùng trai trẻ

Hậu trường 24/10/2023 18:50

Mới đây, Lâm Khánh Chi khiến cộng đồng mạng xôn xao khi công khai khoảnh khắc đầy tình cảm cùng trai trẻ.

Mới đây, Lâm Khánh Chi khiến cộng đồng mạng xôn xao khi đăng tải một bức ảnh đầy tình cảm cùng trai trẻ. Đính kèm theo đó là dòng trạng thái: “Phạm Giang- Khánh Chi” cùng biểu tượng trái tim ngọt ngào. Điều này khiến dân tình đặt nghi vấn người đẹp công khai tình mới.

Sau màn chi tiền tỷ 'trùng tu' nhan sắc, Lâm Khánh Chi công khai khoảnh khắc tình tứ cùng trai trẻ - Ảnh 1
Lâm Khánh Chi công khai khoảnh khắc đầy tình cảm cùng trai trẻ

Theo nhiều nguồn tin cho biết, từ hồi tháng 8 năm nay, Khánh Chi và bạn trai tin đồn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên sóng livestream. Thậm chí, người này còn nhiều lần tháp tùng người đẹp chuyển giới tại sự kiện showbiz.

Sau màn chi tiền tỷ 'trùng tu' nhan sắc, Lâm Khánh Chi công khai khoảnh khắc tình tứ cùng trai trẻ - Ảnh 2

Sau màn chi tiền tỷ 'trùng tu' nhan sắc, Lâm Khánh Chi công khai khoảnh khắc tình tứ cùng trai trẻ - Ảnh 3
Khánh Chi và bạn trai tin đồn thường xuyên xuất hiện cùng nhau trên nhiều sự kiện

Bên cạnh đó, hồi đầu tháng 10, trong khi giao lưu với người hâm mộ, Lâm Khánh Chi đã tiết lộ bản thân trong giai đoạn hẹn hò với 1 chàng trai trẻ. Theo đó, cô chia sẻ với truyền thông: "Tôi đã có người yêu và cậu ấy tất nhiên là đẹp trai và trẻ hơn tôi. Cậu ấy rất ấm áp và biết cách quan tâm. Tôi đang cố gắng phát triển từ từ mối quan hệ này. Lâm Khánh Chi của hiện tại muốn mọi thứ "chậm mà chắc".

Sau màn chi tiền tỷ 'trùng tu' nhan sắc, Lâm Khánh Chi công khai khoảnh khắc tình tứ cùng trai trẻ - Ảnh 4
Hồi đầu tháng 10, Lâm Khánh Chi đã tiết lộ bản thân trong giai đoạn hẹn hò với 1 chàng trai trẻ

Cô cũng nói rằng khi tình cảm ổn định và "an toàn" sẽ công khai. Cô chia sẻ: "Đã từng đổ vỡ nên giờ điều quan trọng nhất đối với tôi là cảm giác an toàn". Bên cạnh đó, cô cũng khẳng định, mình nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm này.

Cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi tổ chức đám cưới với ông xã kém 8 tuổi - Trần Phi Hùng. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô quyết định chuyển giới để được trở thành con gái thực thụ và được lấy người đàn ông mà mình yêu thương.

Sau màn chi tiền tỷ 'trùng tu' nhan sắc, Lâm Khánh Chi công khai khoảnh khắc tình tứ cùng trai trẻ - Ảnh 5
Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng

Con trai cô chào đời vào năm 2019 bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, kết hợp từ tinh trùng được trữ đông của Lâm Khánh Chi trước lúc chuyển giới cùng với trứng xin từ chị dâu của chồng cũ Phi Hùng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ tốn hơn 1 tỷ đồng để thỏa mong muốn làm mẹ.

Từ khi có con, nữ ca sĩ hạn chế các hoạt động giải trí, lui về hậu trường chăm sóc gia đình và lấn sân kinh doanh. Tuy nhiên, cuối năm 2021, cặp đôi ly hôn trong ồn ào.

Sau màn chi tiền tỷ 'trùng tu' nhan sắc, Lâm Khánh Chi công khai khoảnh khắc tình tứ cùng trai trẻ - Ảnh 6
Lâm Khánh Chi bỏ ra hơn một tỷ đồng để làm đẹp ở xứ Trung

Gần đây, Lâm Khánh Chi còn gây chú ý khi đã bỏ ra hơn một tỷ đồng để làm đẹp ở xứ Trung. Trước đó nữ ca sĩ từng nhiều lần can thiệp "dao kéo" với mong muốn sở hữu vẻ đẹp hoàn mỹ. Người đẹp khá cởi mở khi chia sẻ về câu chuyện phẫu thuật thẩm mỹ của bản thân với giới truyền thông.

Lâm Khánh Chi khoe ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khẳng định điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại

Lâm Khánh Chi khoe ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khẳng định điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã đăng tải loạt ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong nóng bỏng. Kèm theo đó, mỹ nhân đã chia sẻ điều bản thân cảm thấy hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi ca sĩ Lâm Khánh Chi vbiz

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