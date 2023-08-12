Lâm Khánh Chi khoe ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khẳng định điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại

Hậu trường 12/08/2023 13:43

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã đăng tải loạt ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong nóng bỏng. Kèm theo đó, mỹ nhân đã chia sẻ điều bản thân cảm thấy hạnh phúc ở thời điểm hiện tại.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã đăng tải loạt ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khoe đường cong nóng bỏng. Kèm theo đó, mỹ nhân cũng chia sẻ điều bản thân cảm thấy hạnh phúc.

Lâm Khánh Chi khoe ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khẳng định điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại - Ảnh 1Lâm Khánh Chi khoe ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khẳng định điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại - Ảnh 2Lâm Khánh Chi khoe ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khẳng định điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại - Ảnh 3

Lâm Khánh Chi khoe ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khẳng định điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại - Ảnh 4
Lâm Khánh Chi chia sẻ điều bản thân cảm thấy hạnh phúc

 

Nhiều khán giả cho rằng Lâm Khánh Chi ở thời điểm hiện tại dành nhiều thời gian tận hưởng cuộc sống cá nhân, phát triển công việc kinh doanh và chăm sóc con trai sau những sóng gió trong chuyện tình cảm.

Cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi tổ chức đám cưới với ông xã kém 8 tuổi - Trần Phi Hùng. Nữ ca sĩ tiết lộ, cô quyết định chuyển giới để được trở thành con gái thực thụ và được lấy người đàn ông mà mình yêu thương.

Lâm Khánh Chi khoe ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khẳng định điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại - Ảnh 5
Lâm Khánh Chi và chồng cũ Trần Phi Hùng

 

Con trai cô chào đời vào năm 2019 bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, kết hợp từ tinh trùng được trữ đông của Lâm Khánh Chi trước lúc chuyển giới cùng với trứng xin từ chị dâu của chồng cũ Phi Hùng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ tốn hơn 1 tỷ đồng để thỏa mong muốn làm mẹ.

Từ khi có con, nữ ca sĩ hạn chế các hoạt động giải trí, lui về hậu trường chăm sóc gia đình và lấn sân kinh doanh. Tuy nhiên, cuối năm 2021, cặp đôi ly hôn trong ồn ào.

Lâm Khánh Chi khoe ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khẳng định điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại - Ảnh 6
Từ khi có con, nữ ca sĩ hạn chế các hoạt động giải trí, lui về hậu trường chăm sóc gia đình và lấn sân kinh doanh

 

Sau khi chia tay Phi Hùng, Lâm Khánh Chi sống cùng con tại căn hộ ở quận 7, TPHCM. Cô vẫn tạo điều kiện cho Phi Hùng gặp con trai đồng thời tránh nhắc chuyện đổ vỡ vì muốn giữ tuổi thơ bình yên cho con.

Lâm Khánh Chi từng tiết lộ cô một mình nuôi con, không nhận chu cấp từ người cũ. Cô tự tin khả năng tài chính của mình đủ để chăm sóc, nuôi dạy con trai trong điều kiện tốt nhất.

Lâm Khánh Chi khoe ảnh diện đầm cắt xẻ táo bạo, khẳng định điều khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc ở hiện tại - Ảnh 7
Cô tự tin khả năng tài chính của mình đủ để chăm sóc, nuôi dạy con trai trong điều kiện tốt nhất

 

Mặc dù bận rộn, Lâm Khánh Chi vẫn sắp xếp thời gian để đưa, đón con đi học. Khi ghi hình, đi diễn, Lâm Khánh Chi nhờ vú nuôi đỡ đần chuyện trông con. Cậu bé cũng thi thoảng theo chân mẹ tại một số sự kiện.

 

Con trai Lâm Khánh Chi ngày càng cao lớn phổng phao, thừa hưởng nhiều đường nét của mẹ

Con trai Lâm Khánh Chi ngày càng cao lớn phổng phao, thừa hưởng nhiều đường nét của mẹ

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng con trai. Đáng chú ý, nhóc tỳ ngày càng cao lớn phổng phao, thừa hưởng nhiều đường nét giống mẹ.

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Từ khóa:   Lâm Khánh Chi Gia đình Lâm Khánh Chi vbiz

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