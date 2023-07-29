Con trai Lâm Khánh Chi ngày càng cao lớn phổng phao, thừa hưởng nhiều đường nét của mẹ

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đã đăng tải loạt ảnh chụp cùng con trai. Theo đó, con trai của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ bất ngờ với vóc dáng ngày càng cao lớn, gương mặt đáng yêu, bầu bĩnh. Đặc biệt, nhóc tỳ còn thừa hưởng nhiều đường nét giống mẹ.

Con trai Lâm Khánh Chi tên thật là Thiên Long (tên thân mật: Cubi), chào đời năm 2019 bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, kết hợp từ tinh trùng được trữ đông của Lâm Khánh Chi trước lúc chuyển giới cùng với trứng xin từ chị dâu của chồng cũ Phi Hùng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ tốn hơn 1 tỷ đồng để thỏa mong muốn làm mẹ.

Sau khi chia tay Phi Hùng, Lâm Khánh Chi vẫn tạo điều kiện cho chồng cũ gặp con trai

Sau khi chia tay Phi Hùng, Lâm Khánh Chi sống cùng con tại căn hộ ở quận 7, TPHCM. Cô vẫn tạo điều kiện cho Phi Hùng gặp con trai đồng thời tránh nhắc chuyện đổ vỡ vì muốn giữ tuổi thơ bình yên cho con.

Lâm Khánh Chi từng tiết lộ cô một mình nuôi con, không nhận chu cấp từ người cũ. Cô tự tin khả năng tài chính của mình đủ để chăm sóc, nuôi dạy Cubi trong điều kiện tốt nhất.

Mặc dù bận rộn, Lâm Khánh Chi vẫn sắp xếp thời gian để đưa, đón con đi học. Khi ghi hình, đi diễn, Lâm Khánh Chi nhờ vú nuôi đỡ đần chuyện trông con. Cậu bé cũng thi thoảng theo chân mẹ tại một số sự kiện.

Lâm Khánh Chi từng tiết lộ cô một mình nuôi con, không nhận chu cấp từ người cũ

Ca sĩ từng chia sẻ con trai là động lực để cô phấn đấu trong cuộc sống. Dù có chuyện gì xảy ra, khỏe mạnh hay ốm đau, cô cũng sẽ cố gắng hết sức để con trai có cuộc sống đẩy đủ nhất.

"Đây là món quà quý báu mà thượng đế dành cho tôi. Không hạnh phúc nào có thể so sánh được. Mẹ dành nửa đời còn lại để lo cho con trai." - Lâm Khánh Chi chia sẻ.