Sau lùm xùm với gia đình, Thiện Nhân tiếp tục tung loạt ảnh ngọt ngào bên bạn trai đồng giới khiến dân mạng xuýt xoa

Câu chuyện lùm xùm của Thiện Nhân cùng gia đình đã gây chấn động mạng xã hội và giới truyền thông một thời gian dài. Hiện tại, cô đã rời xa những người thân để sống cùng người yêu đồng giới. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ thường xuyên khoe ảnh của mình và nửa kia kèm nhiều câu nói đầy triết lí.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thiện Nhân tiếp tục tung ra loạt ảnh ngọt ngào bên tình đồng giới của mình. Theo đó, cả 2 đã cùng nhau tạo dáng đầy đáng yêu khiến cư dân mạng xuýt xoa không ngớt. Đặc biệt, Thiện Nhân cũng đính kèm dòng trạng thái kể về hành động đầy ngọt ngào của nửa kia: "Có người, miệng vừa mắng tay thì che ô cho tôi. Miệng vừa chê, nhưng ôm lấy tôi hôn thắm thiết".