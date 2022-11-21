Sau lùm xùm với gia đình, Thiện Nhân tiếp tục tung loạt ảnh ngọt ngào bên bạn trai đồng giới khiến dân mạng xuýt xoa

Thiện Nhân tiếp tục tung ra loạt ảnh ngọt ngào bên tình đồng giới, cả 2 đã cùng nhau tạo dáng đầy tình tứ thu hút sự quan tâm của cư dân mạng.
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Câu chuyện lùm xùm của Thiện Nhân cùng gia đình đã gây chấn động mạng xã hội và giới truyền thông một thời gian dài. Hiện tại, cô đã rời xa những người thân để sống cùng người yêu đồng giới. Trên trang cá nhân của mình, nữ ca sĩ thường xuyên khoe ảnh của mình và nửa kia kèm nhiều câu nói đầy triết lí.
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thiện Nhân tiếp tục tung ra loạt ảnh ngọt ngào bên tình đồng giới của mình. Theo đó, cả 2 đã cùng nhau tạo dáng đầy đáng yêu khiến cư dân mạng xuýt xoa không ngớt. Đặc biệt, Thiện Nhân cũng đính kèm dòng trạng thái kể về hành động đầy ngọt ngào của nửa kia: "Có người, miệng vừa mắng tay thì che ô cho tôi. Miệng vừa chê, nhưng ôm lấy tôi hôn thắm thiết".
Có thể thấy, dù bị bủa vây và đấu tố lùm xùm cùng với gia đình nhưng nó lại không làm ảnh hưởng hay tác động gì nhiều đến cuộc sống hiện tại của Thiện Nhân và người yêu. Cả 2 đã không ngại ôm ấp cực tình tứ, thậm chí còn hôn má khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ. Đáng chú ý, gương mặt của Thiện Nhân cũng ánh lên sự hạnh phúc khi được sống với tình yêu của mình.
Ồn ào giữa Thiện Nhân và gia đình nổ ra vào những ngày đầu tháng 7 năm nay. Cụ thể phía gia đình của nữ ca sĩ cho biết vì nghe lời người yêu mà cô đã bỏ nhà ra đi, không nghe lời gia đình đến mức họ đành phải lên bài "cầu cứu". Đáp trả những lời "cáo buộc" từ gia đình, Thiện Nhân cũng đã lên tiếng "chấn chỉnh" rằng cả hai yêu nhau là thật lòng, gia đình mới chính là điều khiến cô trở nên áp lực. Được biết, trước đó cả hai đã về ra mắt gia đình nhưng bị phản đối.