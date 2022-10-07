Thiện Nhân khoe sinh nhật hạnh phúc, người tình đồng giới lại bất ngờ thú nhận một điều chua chát

Trong tiệc sinh nhật tuổi 20, nữ ca sĩ trẻ chia sẻ loạt khoảnh khắc vui tươi bên bạn bè và không ngại gọi người yêu đòng giới là "chồng".
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Thện Nhân được mọi người biết đến khi trở thành Quán quân trong chương trình "Giọng hát Việt nhí 2014". Sau cuộc thi, nữ ca sĩ luôn được săn đón, kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, nữ ca sĩ vướng vào loạt ồn ào khi công khai là người đồng tính, mâu thuẫn với gia đình.
Mới đây, Thiện Nhân chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 22 bên người yêu và bạn bè. Thậm chí, nữ ca sĩ còn thoải mái xưng vợ - chồng với người yêu đồng tính của mình. Cô viết: "Cảm ơn 'chồng' và gia đình nhỏ đã tổ chức cho Thiên An một ngày vui thật ấm áp và đầy hạnh phúc". Sau ồn ào với gia đình, Thiện Nhân giờ dành hết niềm tin và tình cảm cho người yêu đồng giới của mình.
Đặc biệt, nữ ca sĩ còn khoe chiếc bánh kem sinh nhật ghi rõ: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu". Ngoài người tình đồng giới, tiệc sinh nhật của Thiện Nhân còn có một số anh chị em bạn bè làm cùng công ty du lịch, nơi nữ ca sĩ đang đảm nhận chức vụ giám đốc.
Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của "bạn trai" Thiện Nhân, người này cũng gửi lời chúc mừng đến cô rất ngọt ngào: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Gặp nhau 8 năm chưa bên vợ sinh nhật lần nào. Đây là lần đầu tiên với chủ đề 'sinh nhật bất ngờ tặng vợ'. Cảm ơn các bạn nhỏ đã góp phần làm nên tiệc vui ngày hôm nay".
Kể từ khi vướng lùm xùm với gia đình và quyết định bỏ nhà đi cùng người tình đồng giới, cuộc sống của Thiện Nhân có những khác biệt rõ rệt. Không chỉ đổi tên trang cá nhân từ "Nguyễn Thiện Nhân" thành "Trác Thiên An" theo họ của bạn trai, cô còn được nhận xét là thay đổi tính cách, cô sẵn sàng đấp trả lại những bình luận chê bai, chỉ trích mối quan hệ của mình.