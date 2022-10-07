Thiện Nhân khoe sinh nhật hạnh phúc, người tình đồng giới lại bất ngờ thú nhận một điều chua chát

Hậu trường 07/10/2022 14:46

Trong tiệc sinh nhật tuổi 20, nữ ca sĩ trẻ chia sẻ loạt khoảnh khắc vui tươi bên bạn bè và không ngại gọi người yêu đòng giới là "chồng".

Thện Nhân được mọi người biết đến khi trở thành Quán quân trong chương trình "Giọng hát Việt nhí 2014". Sau cuộc thi, nữ ca sĩ luôn được săn đón, kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, nữ ca sĩ vướng vào loạt ồn ào khi công khai là người đồng tính, mâu thuẫn với gia đình.

Mới đây, Thiện Nhân chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 22 bên người yêu và bạn bè. Thậm chí, nữ ca sĩ còn thoải mái xưng vợ - chồng với người yêu đồng tính của mình. Cô viết: "Cảm ơn 'chồng' và gia đình nhỏ đã tổ chức cho Thiên An một ngày vui thật ấm áp và đầy hạnh phúc". Sau ồn ào với gia đình, Thiện Nhân giờ dành hết niềm tin và tình cảm cho người yêu đồng giới của mình.

Thiện Nhân khoe sinh nhật hạnh phúc, người tình đồng giới lại bất ngờ thú nhận một điều chua chát - Ảnh 1
Thiện Nhân hạnh phúc đón tuổi mới bên người yêu đồng giới - Ảnh: Chụp màn hình
Thiện Nhân khoe sinh nhật hạnh phúc, người tình đồng giới lại bất ngờ thú nhận một điều chua chát - Ảnh 2
Thiện Nhân còn có một số anh chị em bạn bè làm cùng công ty du lịch, nơi nữ ca sĩ đang đảm nhận chức vụ giám đốc - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, nữ ca sĩ còn khoe chiếc bánh kem sinh nhật ghi rõ: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu". Ngoài người tình đồng giới, tiệc sinh nhật của Thiện Nhân còn có một số anh chị em bạn bè làm cùng công ty du lịch, nơi nữ ca sĩ đang đảm nhận chức vụ giám đốc.

Bên cạnh đó, trên trang cá nhân của "bạn trai" Thiện Nhân, người này cũng gửi lời chúc mừng đến cô rất ngọt ngào: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu. Gặp nhau 8 năm chưa bên vợ sinh nhật lần nào. Đây là lần đầu tiên với chủ đề 'sinh nhật bất ngờ tặng vợ'. Cảm ơn các bạn nhỏ đã góp phần làm nên tiệc vui ngày hôm nay".

Thiện Nhân khoe sinh nhật hạnh phúc, người tình đồng giới lại bất ngờ thú nhận một điều chua chát - Ảnh 3
Nữ ca sĩ đổi tên từ "Nguyễn Thiện Nhân" thành "Trác Thiên An" theo họ của bạn trai - Ảnh: FBNV

Kể từ khi vướng lùm xùm với gia đình và quyết định bỏ nhà đi cùng người tình đồng giới, cuộc sống của Thiện Nhân có những khác biệt rõ rệt. Không chỉ đổi tên trang cá nhân từ "Nguyễn Thiện Nhân" thành "Trác Thiên An" theo họ của bạn trai, cô còn được nhận xét là thay đổi tính cách, cô sẵn sàng đấp trả lại những bình luận chê bai, chỉ trích mối quan hệ của mình.

'Vua cá Koi' đưa vợ đi sắm đồ hiệu, từ ngày về bên nhau luôn chiều chuộng mọi sở thích để nàng được vui

'Vua cá Koi' đưa vợ đi sắm đồ hiệu, từ ngày về bên nhau luôn chiều chuộng mọi sở thích để nàng được vui

Hà Thanh Xuân được chồng thương yêu và che chở, nữ ca sĩ cũng không giấu được niềm hạnh phúc mà bản thân đang có.

Xem thêm
Từ khóa:   Thiện Nhân người yêu Thiện Nhân sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 2 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 3 giờ 56 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 4 giờ 26 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 4 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh