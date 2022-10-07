Thiện Nhân khoe sinh nhật hạnh phúc, người tình đồng giới lại bất ngờ thú nhận một điều chua chát

Thện Nhân được mọi người biết đến khi trở thành Quán quân trong chương trình "Giọng hát Việt nhí 2014". Sau cuộc thi, nữ ca sĩ luôn được săn đón, kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trong làng nhạc Việt. Tuy nhiên, khoảng thời gian sau đó, nữ ca sĩ vướng vào loạt ồn ào khi công khai là người đồng tính, mâu thuẫn với gia đình.

Mới đây, Thiện Nhân chia sẻ loạt ảnh đón sinh nhật tuổi 22 bên người yêu và bạn bè. Thậm chí, nữ ca sĩ còn thoải mái xưng vợ - chồng với người yêu đồng tính của mình. Cô viết: "Cảm ơn 'chồng' và gia đình nhỏ đã tổ chức cho Thiên An một ngày vui thật ấm áp và đầy hạnh phúc". Sau ồn ào với gia đình, Thiện Nhân giờ dành hết niềm tin và tình cảm cho người yêu đồng giới của mình.