Sau làn sóng phản ứng gay gắt vì rap dung tục, Rapper B Ray chính thức có động thái trên mạng xã hội

Sau phản ứng từ dư luận, trên trang cá nhân, B Ray - HLV thông báo gỡ ca khúc 'Để ai cần' ra khỏi mọi nền tảng.

Vài ngày qua, đoạn clip quay lại phần trình diễn ca khúc "Để ai cần" kết hợp giữa rapper B Ray và Young H tại 1 sân khấu nhận về nhiều lời chỉ trích ngay khi được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Bởi theo khán giả, ca từ của bài hát nhạy cảm vì lời lẽ mang tính chế giễu, thậm chí trù ẻo người yêu cũ như: “Anh mong mỗi lần em leo cầu thang là chân bị hụt”, “Chúc em qua đời thanh thản ở trên giường ngủ/Và thức giấc là ở dưới địa ngục”, "Anh mong những ngày tệ nhất sẽ đến với em mỗi khi bầu trời trong xanh"... Vài ngày qua, đoạn clip quay lại phần trình diễn ca khúc "Để ai cần" kết hợp giữa rapper B Ray và Young H tại 1 sân khấu nhận về nhiều lời chỉ trích ngay khi được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội Sau phản ứng từ dư luận, trao đổi với VietNamNet, bà Thanh Thúy - Phó GĐ Sở VH&TT cho hay đã nắm sự việc liên quan đến nghệ sĩ B Ray và sẽ có hướng giải quyết cụ thể về trường hợp này. ''Qua rà soát, bài rap "Để ai cần" của rapper B Ray kết hợp Young H và Hipz không có trong văn bản chấp thuận biểu diễn của Sở trong chương trình ngày 19/12 tại Nhà Văn hóa Thanh niên.

Sở VH&TT Sẽ trao đổi với Sở TT&TT với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước trên môi trường internet để phối hợp, có biện pháp xử lý phù hợp đối với bài rap này. Sở VH&TT sẽ mời các tổ chức, cá nhân liên quan làm việc về nội dung biểu diễn ngoài văn bản chấp thuận và có hướng xử lý cụ thể'' - Bà Thuý nói. Phó GĐ Sở VH&TT cho hay đã nắm sự việc liên quan đến nghệ sĩ B Ray và sẽ có hướng giải quyết cụ thể về trường hợp này Mới đây nhất, phía rapper B Ray cũng đã chính thức lên tiếng về vụ việc này. Anh cho biết đoạn clip mà mọi người xem chưa phải là sản phẩm âm nhạc chính thức. Ngoài ra, vì ca khúc vấp phải ý kiến của nhiều người, nên nam rapper thông báo sẽ gỡ clip trên mọi nền tảng.

“Để ai cần chỉ là phút ngẫu hứng của B Ray và anh Young H, không phải sản phẩm âm nhạc chính thức. Những lời lẽ châm biếm người yêu cũ trong bài hát chỉ là trêu đùa và không nhắm vào đối tượng có thật cụ thể nào. Bài hát đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả, trong đó cũng có những ý kiến không đồng tình và cảm thấy không thoải mái với việc chế giễu người yêu cũ như câu từ. B Ray đã lắng nghe và xin tiếp thu ý kiến phản ánh của các khán giả, cũng như quý báo đài. Chính vì thế, B Ray xin phép gỡ bỏ ca khúc Để ai cần trên mọi nền tảng. Chân thành xin lỗi mọi người” - B Ray bộc bạch trên trang cá nhân.

Rapper B Ray xin lỗi khi ca khúc Để ai cần vấp phải phản ứng từ khán giả và thông báo gỡ bài hát trên mọi nền tảng Rapper B Ray từng có nhiều ca khúc viết về người yêu cũ được khán giả yêu thích, thậm chí trở thành hit như Ex’s hate me - sản phẩm B Ray kết hợp với Amee. Tuy nhiên, lời lẽ trong ca khúc không mang tính châm biếm, giễu cợt nặng nề như bản rap Để ai cần. Trước B Ray, rap Việt từng có một số ca khúc khác cũng bị phản ứng gay gắt vì ca từ, hình ảnh phản cảm. Một số MV như Bốc bát họ, Ông bà già tao lo hết, Trơn, Quan hệ rộng, Mẩy thật mẩy... gây ra làn sóng tranh cãi lớn. Năm 2021, bản rap Censored của rapper Chị Cả bị phạt 45 triệu đồng vì "lưu hành bản ghi âm, ghi hình trái thuần phong mỹ tục".

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