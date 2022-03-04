Sau đoạn ghi âm đối chất, Tô Hiếu tiếp tục tung 'bằng chứng THÉP' khẳng định '2 năm rõ 10' việc Tấn Bo 'quỵt nợ'?

Vào chiều 3/3, nhạc sĩ Tô Hiếu đã có buổi livestream trên trang cá nhân nói rõ ngọn ngành vụ việc vay nợ của diễn viên Tấn Bo.

Trưa ngày 25/12, cả cõi mạng sôi sục trước thông tin nhạc sĩ Tô Hiếu đăng đàn "bóc phốt" Tấn Bo vì "quỵt" nợ số tiền hàng trăm triệu đồng. Theo chia sẻ của anh, giữa lúc đàn em gặp khó khăn, nam nhạc sĩ đã cho Tấn Bo vay mượn hàng trăm triệu. Đến giữa năm nay khi gặp mặt với mong muốn được trả lại thì Tấn Bo có những lời lẽ không hay với anh. Anh bức xúc cho biết: "Đúng ra Tô Hiếu cũng không đăng, nhưng thấy làm người tốt mà bị đối xử như vậy, Tô Hiếu cảm thấy ức chế quá, như giọt nước tràn ly". Kèm theo bài đăng, anh cũng chia sẻ đoạn ghi âm được cho là cuộc đối thoại xung quanh vấn đề tiền nong giữa anh cùng nghệ sĩ Tấn Bo.

Sự việc của Tấn Bo và Tô Hiếu thu hút sự chú ý của CĐM - Ảnh: Internet Trong đoạn ghi âm, Tô Hiếu nói: "Bây giờ anh biết gọi điện nói chuyện với em thì cũng hơi khó rồi. Trước đó, có mấy trăm triệu em tính với anh thế nào. Tiền anh cho em mượn đó. Anh cho em mượn để em trả nợ người ta, ủa anh cho sao anh cho tận mấy trăm triệu". Đáp lại, người được cho là nghệ sĩ Tấn Bo nói: "Ủa tiền anh cho em mượn hồi nào, anh cho em chứ cho em mượn hồi nào? Anh nói vậy là sai, em đâu có mượn tiền anh. Anh cho tụi em trả nợ, anh giúp tụi em trả nợ vô điều kiện, anh có ghi âm không... Anh biết con người của em rồi, anh khỏi kiếm chuyện với em... Anh nói chuyện này thì coi như là em không nói chuyện với anh nữa. Coi như bây giờ là anh em không nói chuyện luôn". Giang hồ ở trong tay em một đống".

Đến mới đây, vào chiều 3/3, nhạc sĩ Tô Hiếu đã chính thức có mặt trên livestream và nói rõ ngọn ngành vụ việc vay nợ của diễn viên Tấn Bo. Tô Hiếu livestream trên trang cá nhân để nói rõ về ồn ào tố Tấn Bo quỵt nợ - Ảnh chụp màn hình Đáng chú ý nhất khi nam nhạc sĩ tiết lộ rất nhiều người cũng cho Tấn Bo vay tiền và bị quỵt nợ. Tô Hiếu cho biết họ đã liên lạc và mong anh đại diện đứng ra giải quyết với cơ quan chức năng. Nam nhạc sĩ tung cả giấy nợ của một người tự nhận từng cho Tấn Bo vay tiền - Ảnh chụp màn hình Để chứng minh phát ngôn của mình, Tô Hiếu còn công khai giấy tờ vay nợ của Tấn Bo và giấy ủy quyền của người cho Tấn Bo vay nợ. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được CĐM bàn tán xôn xao trên khắp các diễn đàn mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-doan-ghi-am-doi-chat-to-hieu-tiep-tuc-tung-bang-chung-thep-khang-dinh-2-nam-ro-10-viec-tan-bo-quyt-no-453366.html