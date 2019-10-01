Ca sĩ Thái Thùy Linh cho biết, cô và chồng thứ 2 đã ly hôn cách đây chưa lâu. Sau đổ vỡ, nữ ca sĩ không tránh khỏi cảm giác chông chênh, hụt hẫng.

Thông tin ca sĩ Thái Thùy Linh ly hôn chồng thứ hai khiến dư luận xôn xao nhiều giờ qua. Theo chia sẻ, sau 5 năm chung sống và có con trai chung, cô và ông xã đã quyết định "đường ai nấy đi". Bước vào cuộc sống làm mẹ đơn thân, cô một mình nuôi hai con là bé Thái Minh (con của người chồng thứ hai) và bé Thái An (con của người chồng đầu tiên).

Hậu ly hôn, nữ ca sĩ đang sống vui vẻ bên hai con - Ảnh: FB

Sau hai lần đổ vỡ, ca sĩ Thái Thùy Linh thẳng thắn: "Điều quan trọng với mỗi người phụ nữ là đếm được bao nhiêu ngày hạnh phúc chứ không phải cuộc hôn nhân của mình dài bao nhiêu năm". Cô không bao giờ có ý nghĩ cố níu giữ hôn nhân chỉ vì sợ điều tiếng.

Sau khi cuộc hôn nhân thứ hai đổ vỡ, nữ ca sĩ rơi vào cảm giác hụt hẫng, chông chênh. Tuy nhiên, cô cố gắng vượt qua vì các con, hướng đến mục tiêu phía trước. Hiện tại, cuộc sống của ba mẹ con khá vui vẻ và thoải mái.

Nữ ca sĩ tiết lộ nguyên nhân ly hôn: 'Ai cũng có lỗi, lỗi ít lỗi nhiều thì cũng đều đến từ hai phía' - Ảnh: FB

Chia sẻ về quan hệ với hai người đàn ông đã đi qua đời mình, ca sĩ Thùy Linh không ngần ngại tiết lộ, hiện mọi khúc mắc giữa cô và chồng đầu tiên đã được hóa giải. Cả hai thường liên lạc qua Facebook, điện thoại để trao đổi về con gái.

Về người chồng thứ hai, vì ly hôn chưa lâu nên cả hai cần thời gian để có thể làm lành mọi vết thương.

Nữ ca sĩ bên các con và chồng lúc còn mặn nồng - Ảnh: FB

Hiện mối quan tâm lớn nhất của Thái Thùy Linh chính là hai con. Trải qua hai lần đổ vỡ, nhưng cô không có cái nhìn bi quan về hôn nhân. Trong tương lai, nếu gặp được người đàn ông phù hợp, làm các con hạnh phúc nữ ca sĩ sẽ nghĩ đến chuyện tái hôn.

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