Sau 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm trở về Việt Nam thăm gia đình

Hậu trường 12/09/2023 16:46

Thông tin Hương Tràm về Việt Nam sau 4 năm định cư tại Mỹ nhận được sự quan tâm của công chúng.

Bước ra từ cuộc thi The Voice, Hương Tràm được công chúng nhận xét là giọng ca xuất sắc đầy nội lực. Nữ ca sĩ sớm bộc lộ được tài năng và tỏa sáng trong làng nhạc Việt khi trở thành chủ nhân của hàng loạt hit đình đám như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa,....

Sau 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm trở về Việt Nam thăm gia đình - Ảnh 1
Bước ra từ cuộc thi The Voice, Hương Tràm được công chúng nhận xét là giọng ca xuất sắc đầy nội lực

Tuy nhiên, năm 2019 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ công bố tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học đồng thời để làm mới bản thân. Quyết định khi đó của giọng ca "Duyên mình lỡ" đã khiến fan không khỏi tiếc nuối. Giọng ca Em gái mưa nghẹn ngào chia sẻ: "Do áp lực mà Tràm đã tự làm đau bản thân mình nên xin phép mọi người cho Tràm được nghỉ ngơi để sức khỏe của mình được tốt hơn". 

Sau 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm trở về Việt Nam thăm gia đình - Ảnh 2
Hương Tràm bất ngờ đăng tải hình ảnh thông báo đã trở về Việt Nam sau 4 năm định cư ở xứ sở cờ Hoa

Đến tối 11/9, Hương Tràm bất ngờ đăng tải hình ảnh thông báo đã trở về Việt Nam sau 4 năm định cư ở xứ sở cờ Hoa. Theo tiết lộ, mục đích quay về lần này của Hương Tràm là để thăm người thân. Về những dự định cũng như kế hoạch hoạt động showbiz trong thời gian tới, Hương Tràm chưa có tiết lộ cụ thể. 

Sau 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm trở về Việt Nam thăm gia đình - Ảnh 3
Sau khi ổn định cuộc sống tại trời Tây, Hương Tràm khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ cùng với nghệ danh mới là Charmy Pham

Sau khi ổn định cuộc sống tại trời Tây, Hương Tràm khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ cùng với nghệ danh mới là Charmy Pham. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 thường xuyên diện phong cách cá tính, quyến rũ. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật về cuộc sống và những hình ảnh đời thường ở Mỹ.

Sau 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm trở về Việt Nam thăm gia đình - Ảnh 4
Cách đây không lâu, Hương Tràm vừa "comeback" làng âm nhạc Việt với bài hát LaLaLa
Sau 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm trở về Việt Nam thăm gia đình - Ảnh 5
Tuy nhiên, lần tái xuất của giọng ca 8x vẫn chưa nổi bật và đạt được đúng kì vọng của nhiều người. 

Cách đây không lâu, Hương Tràm vừa "comeback" làng âm nhạc Việt với bài hát LaLaLa. Vẻ ngoài nóng bỏng, vũ đạo điêu luyện cùng giọng hát nội lực của Hương Tràm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Dù vậy, lần tái xuất của giọng ca 8x vẫn chưa nổi bật và đạt được đúng kì vọng của nhiều người. 

Từ khóa:   Hương Tràm Hương Tràm đi du học Hương Tràm về Việt Nam

TIN MỚI NHẤT

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 25 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 40 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 55 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Sự thật phía sau chiếc que thử thai khiến người chồng mừng rỡ

Ngoại tình 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm