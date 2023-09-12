Sau 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm trở về Việt Nam thăm gia đình

Bước ra từ cuộc thi The Voice, Hương Tràm được công chúng nhận xét là giọng ca xuất sắc đầy nội lực. Nữ ca sĩ sớm bộc lộ được tài năng và tỏa sáng trong làng nhạc Việt khi trở thành chủ nhân của hàng loạt hit đình đám như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa,....



Bước ra từ cuộc thi The Voice, Hương Tràm được công chúng nhận xét là giọng ca xuất sắc đầy nội lực

Tuy nhiên, năm 2019 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ công bố tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học đồng thời để làm mới bản thân. Quyết định khi đó của giọng ca "Duyên mình lỡ" đã khiến fan không khỏi tiếc nuối. Giọng ca Em gái mưa nghẹn ngào chia sẻ: "Do áp lực mà Tràm đã tự làm đau bản thân mình nên xin phép mọi người cho Tràm được nghỉ ngơi để sức khỏe của mình được tốt hơn".