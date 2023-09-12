Sau 4 năm định cư tại Mỹ, Hương Tràm trở về Việt Nam thăm gia đình

Thông tin Hương Tràm về Việt Nam sau 4 năm định cư tại Mỹ nhận được sự quan tâm của công chúng.
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Bước ra từ cuộc thi The Voice, Hương Tràm được công chúng nhận xét là giọng ca xuất sắc đầy nội lực. Nữ ca sĩ sớm bộc lộ được tài năng và tỏa sáng trong làng nhạc Việt khi trở thành chủ nhân của hàng loạt hit đình đám như: Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa,....
Tuy nhiên, năm 2019 khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Hương Tràm bất ngờ công bố tạm dừng sự nghiệp để sang Mỹ du học đồng thời để làm mới bản thân. Quyết định khi đó của giọng ca "Duyên mình lỡ" đã khiến fan không khỏi tiếc nuối. Giọng ca Em gái mưa nghẹn ngào chia sẻ: "Do áp lực mà Tràm đã tự làm đau bản thân mình nên xin phép mọi người cho Tràm được nghỉ ngơi để sức khỏe của mình được tốt hơn".
Đến tối 11/9, Hương Tràm bất ngờ đăng tải hình ảnh thông báo đã trở về Việt Nam sau 4 năm định cư ở xứ sở cờ Hoa. Theo tiết lộ, mục đích quay về lần này của Hương Tràm là để thăm người thân. Về những dự định cũng như kế hoạch hoạt động showbiz trong thời gian tới, Hương Tràm chưa có tiết lộ cụ thể.
Sau khi ổn định cuộc sống tại trời Tây, Hương Tràm khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện với vẻ ngoài khác lạ cùng với nghệ danh mới là Charmy Pham. Nữ ca sĩ sinh năm 1995 thường xuyên diện phong cách cá tính, quyến rũ. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật về cuộc sống và những hình ảnh đời thường ở Mỹ.
Cách đây không lâu, Hương Tràm vừa "comeback" làng âm nhạc Việt với bài hát LaLaLa. Vẻ ngoài nóng bỏng, vũ đạo điêu luyện cùng giọng hát nội lực của Hương Tràm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Dù vậy, lần tái xuất của giọng ca 8x vẫn chưa nổi bật và đạt được đúng kì vọng của nhiều người.