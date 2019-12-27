Sau 1 tháng chia tay bạn trai đại gia, Ngọc Trinh đã có người yêu mới?

Trên trang cá nhân, " Nữ hoàng nội y " Ngọc Trinh gây chú ý khi tung loạt ảnh với trang phục cá tính, khoe vòng eo con kiến. Kèm theo đó, cô còn viết dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Anh không yêu em thì em yêu người khác, luật giang hồ đâu cho phép em cô đơn”.

Cô khiến mọi người xuýt xoa bởi sắc vóc trẻ trung, xinh đẹp - Ảnh: FB

Ít phút sau khi đăng tải, dòng chia sẻ của mỹ nhân "Vòng eo 56" nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời khen "có cánh", mọi người hoài nghi "gà cưng" Vũ Khắc Tiệp đang ngầm thông báo đã có tình mới sau 1 tháng chia tay bạn trai giàu có. Thế nhưng, không ít người lại cho rằng đó chỉ là dòng trạng thái ngẫu hứng của người mẫu Ngọc Trinh nhằm thể hiện sự lạc quan, chứng tỏ bản thân đã sẵn sàng bắt đầu một mối quan hệ mới.

Hậu chia tay, 'Nữ hoàng nội y' vẫn trung thành với phong cách gợi cảm, khoe trọn đường cong cơ thể trước ống kính - Ảnh: FB

Cuối tháng 11 vừa qua, chân dài Trà Vinh thừa nhận đã chia tay bạn trai sau 2 năm tìm hiểu. Tuy nhiên, mỹ nhân sinh năm 1989 không thể hiện tâm trạng buồn bã mà liên tục tung ra những status ngôn tình. Cô nàng còn tích cực khoe cuộc sống sang chảnh khi khoác lên người những set đồ hiệu đắt đỏ, khoe thân hình gợi cảm. Cách đây không lâu, Ngọc Trinh còn "đập hộp" căn biệt thự xa hoa khiến fan trầm trồ.