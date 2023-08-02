Sau 1 năm ly hôn chồng doanh nhân kém 10 tuổi, hoa hậu Thu Hoài úp mở thời điểm có 'hạnh phúc mới', netizen gửi lời chúc phúc!

Hậu trường 02/08/2023 19:57

Hậu tan vỡ, Hoa hậu Thu Hoài tập trung kinh doanh và chăm sóc các con. Về phần mình, doanh nhân Tống Nhật Trí không có bất kì chia sẻ nào.

Tối ngày 17/7 vừa qua, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo đã ly hôn với doanh nhân Trí Tống được 1 năm. Cô cho biết lý do giữ kín chuyện ly hôn vì lo ngại mọi người nhìn cô như một người phụ nữ thất bại trong tình cảm, hôn nhân. Đến hiện tại khi nhận quá nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp, báo giới… thì cô mới sẵn sàng trải lòng.

Sau 1 năm ly hôn chồng doanh nhân kém 10 tuổi, hoa hậu Thu Hoài úp mở thời điểm có 'hạnh phúc mới', netizen gửi lời chúc phúc! - Ảnh 1
Tối ngày 17/7 vừa qua, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài bất ngờ thông báo đã ly hôn với doanh nhân Trí Tống được 1 năm

Cô viết: "Dù chúng ta buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau, ngày mới vẫn bắt đầu. Giống như hơi thở mang hai hàm ý kết thúc và khởi đầu. Tôi xin khép lại mọi chuyện không vui và xin lỗi đã làm phiền mọi người vì việc cá nhân. Cảm ơn mọi người đã đồng cảm và chia sẻ với tôi".

Hậu tan vỡ, Hoa hậu Thu Hoài tập trung kinh doanh và chăm sóc các con. Về phần mình, doanh nhân Tống Nhật Trí không có bất kì chia sẻ nào. Mới đây nhất, chiều ngày 2/8, Hoa hậu Thu Hoài gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái liên quan đến chuyện tình yêu của mình. Theo đó, bà mẹ 3 con viết: "Nếu thuận lợi thì 6 tháng sau mình có bồ. Nếu không thuận thì mình ế luôn cũng được". 

Sau 1 năm ly hôn chồng doanh nhân kém 10 tuổi, hoa hậu Thu Hoài úp mở thời điểm có 'hạnh phúc mới', netizen gửi lời chúc phúc! - Ảnh 2
Mới đây nhất, chiều ngày 2/8, Hoa hậu Thu Hoài gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái liên quan đến chuyện tình yêu của mình

Chia sẻ này của nàng hậu nhanh chóng nhận nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều bình luận đều bày tỏ hi vọng Thu Hoài sẽ tìm được "hạnh phúc mới" vững chắc cho mình sau 2 lần "gãy gánh" hôn nhân.

Sau 1 năm ly hôn chồng doanh nhân kém 10 tuổi, hoa hậu Thu Hoài úp mở thời điểm có 'hạnh phúc mới', netizen gửi lời chúc phúc! - Ảnh 3
Nhiều bình luận đều bày tỏ hi vọng Thu Hoài sẽ tìm được "hạnh phúc mới" vững chắc cho mình sau 2 lần "gãy gánh" hôn nhân

Trong tâm thư thông báo ly hôn, Hoa hậu Thu Hoài cũng gửi lời nhắn nhủ đến chồng cũ rằng: "Tôi cũng hi vọng anh Trí sẽ có một cuộc sống tốt, thành công và có những niềm vui mới. Tôi đã nghĩ rằng công khai câu chuyện chia tay chính là giải thoát mình ra khỏi câu chuyện cũ, còn anh Trí cũng có thể tìm hiểu những người khác như một người đàn ông tự do, không bị dính dáng tới cuộc hôn nhân cũ. Tôi nghĩ sau khi rời khỏi một mối quan hệ cũ, ai cũng sẽ có thêm mối quan hệ mới và tôi thực lòng không muốn anh Trí bị khó xử bởi câu chuyện cũ có mình. Tống Nhật Trí: “Em thật lòng muốn chúc anh luôn hạnh phúc và vui vẻ. Em cũng sẽ như vậy”.

Sau 1 năm ly hôn chồng doanh nhân kém 10 tuổi, hoa hậu Thu Hoài úp mở thời điểm có 'hạnh phúc mới', netizen gửi lời chúc phúc! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hoa hậu Thu Hoài và doanh nhân Tống Nhật Trí hẹn hò từ tháng 9/2015 nhưng giấu kín chuyện tình cảm suốt thời gian dài. Đến đầu năm 2018, cả hai mới dần cởi mở hơn với công chúng. Chồng cũ Trí Tống kém cô 10 tuổi. Cuối năm 2019, trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Mỹ, hoa hậu Thu Hoài đã nhận lời cầu hôn của bạn trai kém tuổi. Tháng 6/2021, cả hai chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn tại Mỹ.

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Sau công bố của hoa hậu Thu Hoài về chuyện ly hôn, cư dân mạng chợt đào lại hợp đồng hôn nhân giữa cô và Trí Tống từng được nhắc đến vào năm 2020.

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