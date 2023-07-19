Ly hôn chồng doanh nhân kém 10 tuổi, hoa hậu Thu Hoài có bị phạt 2 triệu USD vì phá vỡ 'hợp đồng hôn nhân'?

Sau công bố của hoa hậu Thu Hoài về chuyện ly hôn, cư dân mạng chợt đào lại hợp đồng hôn nhân giữa cô và Trí Tống từng được nhắc đến vào năm 2020.

Tối 17/7 vừa qua, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài chính thức xác nhận đã ly hôn doanh nhân Trí Tống được 1 năm. Cô cho biết lý do giữ kín chuyện ly hôn vì lo ngại mọi người nhìn cô như một người phụ nữ thất bại trong tình cảm, hôn nhân. Đến hiện tại khi nhận quá nhiều lời hỏi thăm từ bạn bè, đồng nghiệp, báo giới… thì cô mới sẵn sàng trải lòng. Cô viết: "Dù chúng ta buồn hay vui, hạnh phúc hay khổ đau, ngày mới vẫn bắt đầu. Giống như hơi thở mang hai hàm ý kết thúc và khởi đầu. Tôi xin khép lại mọi chuyện không vui và xin lỗi đã làm phiền mọi người vì việc cá nhân. Cảm ơn mọi người đã đồng cảm và chia sẻ với tôi".

Tối 17/7 vừa qua, trên trang cá nhân, Hoa hậu Thu Hoài chính thức xác nhận đã ly hôn doanh nhân Trí Tống được 1 năm Sau công bố của hoa hậu Thu Hoài về chuyện ly hôn, cư dân mạng chợt đào lại hợp đồng hôn nhân giữa cô và Trí Tống từng được nhắc đến vào năm 2020. Trước đó, cô từng chia sẻ rằng: "Tôi và Trí đã thống nhất từ đầu rằng, chúng tôi sẽ có một hợp đồng hôn nhân rành mạch, rõ ràng. Có cả sự tham vấn của bạn bè, luật sư và quyết định từ chính mỗi người. Mọi thứ diễn ra trong vui vẻ và thậm chí, Trí còn đề nghị đưa thêm một điều khoản: Ai bỏ trước sẽ bị phạt tới 2 triệu USD”. Chia sẻ này bất ngờ khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao về việc Thu Hoài có bị phạt 2 triệu USD sau khi công khai ly hôn chồng doanh nhân. Tuy nhiên, theo tìm hiểu, sự thật là hoa hậu sinh năm 1976 đã không chấp nhận điều khoản của Trí Tống.

Sau công bố của hoa hậu Thu Hoài về chuyện ly hôn, cư dân mạng chợt đào lại hợp đồng hôn nhân giữa cô và Trí Tống từng được nhắc đến vào năm 2020 “Tôi không muốn ngày nào đó, người ta phải ở cạnh tôi hoặc tôi phải cố chịu đựng, chỉ vì bị ràng buộc bởi số tiền phạt rất lớn kia. Hoặc tệ hơn là cố làm mọi cách để người kia chán nản và gián tiếp đẩy mọi thứ xuống địa ngục tối tăm. Tình cảm không thể ràng buộc bằng tiền bạc. Hôn nhân lại càng không. Khi con tim không còn rung động, đó là lúc mọi thứ nên kết thúc. Hợp đồng hôn nhân vốn làm ra để đảm bảo sự công bằng cho mỗi người, chứ không phải một vụ làm ăn kinh tế” - Thu Hoài chia sẻ. Hoa hậu Thu Hoài và doanh nhân Tống Nhật Trí hẹn hò từ tháng 9/2015 nhưng giấu kín chuyện tình cảm suốt thời gian dài. Đến đầu năm 2018, cả hai mới dần cởi mở hơn với công chúng Không chỉ vậy, nàng hậu còn cho biết từng đề nghị chồng doanh nhân thay điều khoản bị phạt 2 triệu USD bằng điều khoản mọi cuộc tranh cãi dù đùa vui hay thật sự nên được kết thúc bởi một cái hôn ngọt ngào. Hoa hậu Thu Hoài và doanh nhân Tống Nhật Trí hẹn hò từ tháng 9/2015 nhưng giấu kín chuyện tình cảm suốt thời gian dài. Đến đầu năm 2018, cả hai mới dần cởi mở hơn với công chúng. Chồng cũ Trí Tống kém cô 10 tuổi. Cuối năm 2019, trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Mỹ, hoa hậu Thu Hoài đã nhận lời cầu hôn của bạn trai kém tuổi. Tháng 6/2021, cả hai chụp ảnh cưới và đăng ký kết hôn tại Mỹ. Cuối năm 2019, trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Mỹ, hoa hậu Thu Hoài đã nhận lời cầu hôn của bạn trai kém tuổi Trước khi xác nhận chia tay, Thu Hoài – Trí Tống thỉnh thoảng bị đồn rạn nứt tình cảm. Khoảng một năm trở lại đây, họ ít xuất hiện cùng nhau và trang cá nhân của cả hai cũng không cập nhật những hình ảnh sánh đôi hay hoạt động gia đình. Hoa hậu Thu Hoài sinh năm 1976. Cô đoạt giải "Hoa hậu Phu nhân người Việt Toàn cầu" năm 2012 tại Mỹ. Cô vừa tham gia lĩnh vực giải trí vừa kinh doanh về sắc đẹp. Trước khi gặp Trí Tống - Việt kiều sinh năm 1986, Thu Hoài đã trải qua 3 mối tình, có ba con riêng.

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