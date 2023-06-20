Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng

Mới đây, Phùng Ngọc Huy đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi đăng tải hình ảnh với ngoại hình khác lạ của mình kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Phùng Ngọc Huy là một trong những nam thần đình đám của showbiz Việt. Anh được đông đảo khán giả biết đến với vai trò là diễn viên sau khi tham gia các bộ phim truyền hình như Cổng mặt, Chạm vào quá khứ, Mua láng giềng gần, Tay chơi miệt vườn,… Phùng Ngọc Huy là nam ca sĩ được nhiều thế hệ 8X, 9X biết đến Phùng Ngọc Huy được biết đến thêm với vai trò diễn viên khi tham gia bộ phim truyền hình nổi tiếng Cổng mặt trời Anh còn được biết đến mối tình với cố diễn viên Mai Phương và có chung một cô con gái nhỏ đặt tên thân mật là Lavie. Tuy nhiên, năm 2014, Phùng Ngọc Huy bất ngờ sang Mỹ định cư và kết thúc mối tình 3 năm cùng Mai Phương. Mặc dù thời điểm đó nhận về nhiều chỉ trích của khán giả nhưng anh cho biết không hối hận với quyết định của mình. Khi Mai Phương qua đời, cái tên Phùng Ngọc Huy bỗng được nhắc đến nhiều hơn. Có không ít người trách móc anh vô tâm khi bỏ mặc Mai Phương và bé Lavie.

Phùng Ngọc Huy từng có cuộc tình với cố diễn viên Mai Phương Cả hai có với nhau một cô con gái chung tên là Lavie Mới đây, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Phùng Ngọc Huy đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý kèm theo đó là hình ảnh anh cạo trọc đầu. Anh cho biết: "Buông bỏ mái tóc sau 40 năm gắn bó. Cám ơn vì tất cả". Khi được một khán giả quan tâm, hỏi lí do vì sao xuống tóc, nam ca sĩ đáp: "Không có gì đâu em. Anh cạo đầu thôi em". Trạng thái của nam ca sĩ khiến nhiều người ''đoán già đoán non'' Phùng Ngọc Huy bất ngờ cạo trọc mái tóc khiến nhiều người bất ngờ Sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy là người đứng ra chu cấp cho con gái chung của cả hai. Dù không thể về Việt Nam nhưng anh đã uỷ quyền cho bảo mẫu để chăm lo cuộc sống đủ đầy cho ái nữ.

Vào ngày 17/6 vừa qua, Phùng Ngọc Huy chia sẻ anh sẽ về Việt Nam vào tháng 8. Nam ca sĩ mong đợi ngày về thăm quê hương và đoàn tụ con gái Lavie sau nhiều năm xa cách. Theo ca sĩ Đan Kim (bạn thân của Phùng Ngọc Huy) cho biết, nam ca sĩ hoàn tất thủ tục trở thành công dân Mỹ vào tháng 6. Phùng Ngọc Huy còn chính thức thông báo thời gian về Việt Nam thăm con gái là bé Lavie Rời Việt Nam sang Mỹ định cư khi khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nam diễn viên Cổng mặt trời khiến nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp cảm thấy tiếc nuối cho những gì anh đạt được tại quê nhà. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Huy cho biết anh đang cố gắng xây dựng cuộc sống tươi đẹp ở chân trời mới. Phùng Ngọc Huy cho biết anh đang cố gắng xây dựng cuộc sống tươi đẹp ở Mỹ Hiện tại, công việc của Phùng Ngọc Huy ở trời Tây là livestream bán hàng. Nam ca sĩ dành riêng một căn phòng để bán hàng và trưng bày gần 200 món ăn vặt. Anh cũng thường xuyên hát tặng và giao lưu với khán giả. Phùng Ngọc Huy từng gây chú ý khi chia sẻ bản thân có thêm “nghề tay trái” livestream bán hàng Phùng Ngọc Huy và nghệ sĩ Thúy Nga một lần ghé thăm nhà Ít ai biết, thời gian đầu khi thay đổi môi trường sống, Phùng Ngọc Huy phải ở nhà thuê, đạp xe đạp bán mỹ phẩm mỗi ngày. Bên cạnh đó, anh đăng ký học thêm ngôn ngữ, văn hóa. Dù có nhiều khó khăn nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc. Cuộc sống bên Mỹ khó khăn nhưng nam ca sĩ chưa bao giờ bỏ cuộc Tại Mỹ, Phùng Ngọc Huy thi thoảng vẫn tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật và ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Nam ca sĩ hầu như không tiết lộ nhiều về cá nhân trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng anh đăng tải hình ảnh luyện tập thể thao và những khoảnh khắc hội ngộ cùng bạn bè, đồng nghiệp. Phùng Ngọc Huy hội ngộ nhiều đồng nghiệp như Hồng Ngọc, Hồng Đào và Đan Nguyên.

Phùng Ngọc Huy thông báo thời gian về Việt Nam đoàn tụ con gái sau 8 năm xa cách, fan gửi lời chúc mừng! "Huy sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để cha con được ở bên nhau, để cho bé một cuộc sống và tương lai tốt nhất trong khả năng của mình" - anh nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sap-doan-tu-con-gai-tai-viet-nam-phung-ngoc-huy-gay-soc-khi-xuong-toc-con-dang-kem-dong-trang-thai-day-tam-trang-594016.html