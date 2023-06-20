Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng

Hậu trường 20/06/2023 15:34

Mới đây, Phùng Ngọc Huy đã khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi đăng tải hình ảnh với ngoại hình khác lạ của mình kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng.

Phùng Ngọc Huy là một trong những nam thần đình đám của showbiz Việt. Anh được đông đảo khán giả biết đến với vai trò là diễn viên sau khi tham gia các bộ phim truyền hình như Cổng mặt, Chạm vào quá khứMua láng giềng gầnTay chơi miệt vườn,

Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 1
Phùng Ngọc Huy là nam ca sĩ được nhiều thế hệ 8X, 9X biết đến 
Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 2
Phùng Ngọc Huy được biết đến thêm với vai trò diễn viên khi tham gia bộ phim truyền hình nổi tiếng Cổng mặt trời

Anh còn được biết đến mối tình với cố diễn viên Mai Phương và có chung một cô con gái nhỏ đặt tên thân mật là Lavie. Tuy nhiên, năm 2014, Phùng Ngọc Huy bất ngờ sang Mỹ định cư và kết thúc mối tình 3 năm cùng Mai Phương. Mặc dù thời điểm đó nhận về nhiều chỉ trích của khán giả nhưng anh cho biết không hối hận với quyết định của mình. Khi Mai Phương qua đời, cái tên Phùng Ngọc Huy bỗng được nhắc đến nhiều hơn. Có không ít người trách móc anh vô tâm khi bỏ mặc Mai Phương và bé Lavie.

Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 3
Phùng Ngọc Huy từng có cuộc tình với cố diễn viên Mai Phương 
Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 4
Cả hai có với nhau một cô con gái chung tên là Lavie

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, diễn viên Phùng Ngọc Huy đã đăng tải dòng trạng thái gây chú ý kèm theo đó là hình ảnh anh cạo trọc đầu. Anh cho biết: "Buông bỏ mái tóc sau 40 năm gắn bó. Cám ơn vì tất cả". Khi được một khán giả quan tâm, hỏi lí do vì sao xuống tóc, nam ca sĩ đáp: "Không có gì đâu em. Anh cạo đầu thôi em"

Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 5
Trạng thái của nam ca sĩ khiến nhiều người ''đoán già đoán non'' 
Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 6
Phùng Ngọc Huy bất ngờ cạo trọc mái tóc khiến nhiều người bất ngờ 

Sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy là người đứng ra chu cấp cho con gái chung của cả hai. Dù không thể về Việt Nam nhưng anh đã uỷ quyền cho bảo mẫu để chăm lo cuộc sống đủ đầy cho ái nữ.

Vào ngày 17/6 vừa qua, Phùng Ngọc Huy chia sẻ anh sẽ về Việt Nam vào tháng 8. Nam ca sĩ mong đợi ngày về thăm quê hương và đoàn tụ con gái Lavie sau nhiều năm xa cách. Theo ca sĩ Đan Kim (bạn thân của Phùng Ngọc Huy) cho biết, nam ca sĩ hoàn tất thủ tục trở thành công dân Mỹ vào tháng 6.

Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 7

Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 8
Phùng Ngọc Huy còn chính thức thông báo thời gian về Việt Nam thăm con gái là bé Lavie

Rời Việt Nam sang Mỹ định cư khi khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, nam diễn viên Cổng mặt trời khiến nhiều người hâm mộ và đồng nghiệp cảm thấy tiếc nuối cho những gì anh đạt được tại quê nhà. Tuy nhiên, Phùng Ngọc Huy cho biết anh đang cố gắng xây dựng cuộc sống tươi đẹp ở chân trời mới. 

Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 9
Phùng Ngọc Huy cho biết anh đang cố gắng xây dựng cuộc sống tươi đẹp ở Mỹ 

Hiện tại, công việc của Phùng Ngọc Huy ở trời Tây là livestream bán hàng. Nam ca sĩ dành riêng một căn phòng để bán hàng và trưng bày gần 200 món ăn vặt. Anh cũng thường xuyên hát tặng và giao lưu với khán giả.

Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 10
Phùng Ngọc Huy từng gây chú ý khi chia sẻ bản thân có thêm “nghề tay trái” livestream bán hàng
Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 11
Phùng Ngọc Huy và nghệ sĩ Thúy Nga một lần ghé thăm nhà 

Ít ai biết, thời gian đầu khi thay đổi môi trường sống, Phùng Ngọc Huy phải ở nhà thuê, đạp xe đạp bán mỹ phẩm mỗi ngày. Bên cạnh đó, anh đăng ký học thêm ngôn ngữ, văn hóa. Dù có nhiều khó khăn nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 12
Cuộc sống bên Mỹ khó khăn nhưng nam ca sĩ chưa bao giờ bỏ cuộc 

Tại Mỹ, Phùng Ngọc Huy thi thoảng vẫn tham gia hoạt động biểu diễn nghệ thuật và ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Nam ca sĩ hầu như không tiết lộ nhiều về cá nhân trên mạng xã hội. Thỉnh thoảng anh đăng tải hình ảnh luyện tập thể thao và những khoảnh khắc hội ngộ cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 13
Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 14
Sắp đoàn tụ con gái tại Việt Nam, Phùng Ngọc Huy gây sốc khi xuống tóc, còn đăng kèm dòng trạng thái đầy tâm trạng - Ảnh 15
Phùng Ngọc Huy hội ngộ nhiều đồng nghiệp như Hồng Ngọc, Hồng Đào và Đan Nguyên.

Phùng Ngọc Huy thông báo thời gian về Việt Nam đoàn tụ con gái sau 8 năm xa cách, fan gửi lời chúc mừng!

Phùng Ngọc Huy thông báo thời gian về Việt Nam đoàn tụ con gái sau 8 năm xa cách, fan gửi lời chúc mừng!

"Huy sẽ làm tất cả mọi thứ có thể để cha con được ở bên nhau, để cho bé một cuộc sống và tương lai tốt nhất trong khả năng của mình" - anh nói.

Xem thêm
Từ khóa:   Phùng Ngọc Huy Lavie Mai Phương

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Nhìn người yêu cũ đi lấy chồng năm nào, 5 năm sau tôi bàng hoàng phát hiện sự thật

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Con khóc không ngừng, tôi bế ra ban công dỗ rồi sững sờ trước bí mật của chồng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Lý do đẫm nước mắt đằng sau hành động dắt người lạ về nhà ngay khi vợ vừa qua đời

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Lời mỉa mai về nhan sắc từ người thứ ba và cách xử lý khiến đối phương phải khiếp sợ

Tâm sự 3 giờ 0 phút trước
Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Nghe chồng thở hổn hển trong điện thoại, tôi vội đến địa chỉ định vị và không thể tin vào mắt mình

Tâm sự 3 giờ 30 phút trước
Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Lý do khiến cả hội trường quay sang ủng hộ hành động bộc phát của cô gái tại đám cưới

Tâm sự Eva 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi