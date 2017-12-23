Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018

Hậu trường 23/12/2017 12:35

Trước thềm năm mới, nhiều sao Việt cùng gia đình tranh thủ đi ngắm phố phường và chụp ảnh giáng sinh.

Chỉ còn một tuần nữa thôi là đến năm mới, các sao Việt đang rất háo hức chờ đón thời khắc giao mùa. Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, nhiều ngôi sao tranh thủ đi du lịch hoặc dạo quanh phố phường để chụp hình cùng phong cảnh.

Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018 - Ảnh 1

Vy Oanh chụp ảnh xinh đẹp bên hoa đào - Ảnh: FBNV

Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018 - Ảnh 2

Bà mẹ 2 con háo hức chờ đón mùa Xuân - Ảnh: FBNV

Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018 - Ảnh 3

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won hạnh phúc đón giáng sinh ở Hồng Kông - Ảnh: FBNV

Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018 - Ảnh 4

Gia đình nhỏ của Ngọc Lan - Thanh Bình diện đồ giống nhau chờ đón Noel - Ảnh: FBNV

Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018 - Ảnh 5

Kim Hiền đón Giáng sinh an lành, ấm áp ở Mỹ. Cô tâm sự: “Lại gần hết 1 năm, cận kề của Noel cũng làm mình nghĩ đến những người thân yêu. Mua gì đây và phải chuẩn bị liền vì sợ không kịp” - Ảnh: FBNV

Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018 - Ảnh 6

Hòa Minzy lên Tây Bắc đón năm mới. Cô viết: “Anh ơi, lên bắt em về làm vợ này” - Ảnh: FBNV

Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018 - Ảnh 7

Quế Vân tranh thủ dạo phố và chụp ảnh giáng sinh - Ảnh: FBNV

Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018 - Ảnh 8

Bà mẹ một con tâm sự: “Đời người sống được nhiêu năm. Thật tâm mà sống chẳng phiền đến ai. Đời người như chuỗi phim dài. Đâu cần phải diễn đâu cần nhập vai!” - Ảnh: FBNV

Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018 - Ảnh 9

Gia đình Lý Hải tranh thủ trang trí cây thông Noel tại nhà - Ảnh: FBNV

Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018 - Ảnh 10

Dù bận rộn, năm nào Lý Hải và Minh Hà cũng dành thời gian trang trí nhà cửa để các con có một mùa giáng sinh thật vui - Ảnh: FBNV

Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018 - Ảnh 11

Gia đình Diệu Hương sum vầy bên nhau dưới cây thông Noel - Ảnh: FBNV

Đỏ mặt với bộ ảnh giáng sinh bán khỏa thân của tình cũ Kim Lý

Đỏ mặt với bộ ảnh giáng sinh bán khỏa thân của tình cũ Kim Lý

Á hậu Kiko Chan gây chú ý khi khoe bộ ảnh bán khỏa thân "đốt mắt" trước thềm năm mới.

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Từ khóa:   Xuân 2018 sao Việt sao Việt đón giáng sinh

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