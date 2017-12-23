Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018

Trước thềm năm mới, nhiều sao Việt cùng gia đình tranh thủ đi ngắm phố phường và chụp ảnh giáng sinh.
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Chỉ còn một tuần nữa thôi là đến năm mới, các sao Việt đang rất háo hức chờ đón thời khắc giao mùa. Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, nhiều ngôi sao tranh thủ đi du lịch hoặc dạo quanh phố phường để chụp hình cùng phong cảnh.