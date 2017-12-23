Sao Việt nô nức chụp ảnh đón Xuân 2018

Chỉ còn một tuần nữa thôi là đến năm mới, các sao Việt đang rất háo hức chờ đón thời khắc giao mùa. Trong không khí rộn ràng của những ngày cuối năm, nhiều ngôi sao tranh thủ đi du lịch hoặc dạo quanh phố phường để chụp hình cùng phong cảnh.

Vy Oanh chụp ảnh xinh đẹp bên hoa đào - Ảnh: FBNV