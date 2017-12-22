Á hậu Kiko Chan trước đây là một tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines. Tuy nhiên, sau khi chuyện tình cảm với Kim Lý bị lộ, cô buộc phải nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực từ đồng nghiệp.

Kiko Chan cho biết, sắp tới sẽ lấn sân nhiều hơn qua nghệ thuật và tiếp tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp để đẩy mạnh hình ảnh.