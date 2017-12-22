Đỏ mặt với bộ ảnh giáng sinh bán khỏa thân của tình cũ Kim Lý

Hậu trường 22/12/2017 17:23

Á hậu Kiko Chan gây chú ý khi khoe bộ ảnh bán khỏa thân "đốt mắt" trước thềm năm mới.

Á hậu Kiko Chan trước đây là một tiếp viên hàng không của hãng Vietnam Airlines. Tuy nhiên, sau khi chuyện tình cảm với Kim Lý bị lộ, cô buộc phải nghỉ việc vì không chịu nổi áp lực từ đồng nghiệp.

Kiko Chan cho biết, sắp tới sẽ lấn sân nhiều hơn qua nghệ thuật và tiếp tục tham gia các cuộc thi sắc đẹp để đẩy mạnh hình ảnh.

Mới đây, tình cũ Kim Lý thực hiện bộ ảnh chào đón giáng sinh, khoe vẻ đẹp bốc lửa trong trang phục kiệm vải. Ở một số bức ảnh, người đẹp Nam Định thoải mái cởi áo lộ lưng trần, dùng tay và hoa hồng để che vòng 1.

Đỏ mặt với bộ ảnh giáng sinh bán khỏa thân của tình cũ Kim Lý - Ảnh 1
Sau khi trải lòng về chuyện tình yêu với Kim Lý, Á hậu Kiko Chan mong muốn hình ảnh của mình sẽ thổi một luồng gió mới cho showbiz - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với bộ ảnh giáng sinh bán khỏa thân của tình cũ Kim Lý - Ảnh 2

Nhờ có làn da nâu khỏe khoắn, Á hậu Kiko Chan khiến nhiều người lầm tưởng là người ngoại quốc - Ảnh: FBNV

Đỏ mặt với bộ ảnh giáng sinh bán khỏa thân của tình cũ Kim Lý - Ảnh 3

Kiko Chan cho biết, nếu không quen Kim Lý thì bây giờ cô vẫn đang là một cô tiếp viên - Ảnh: FBNV

Đỏ mặt với bộ ảnh giáng sinh bán khỏa thân của tình cũ Kim Lý - Ảnh 4
Á hậu Kiko Chan táo bạo trong những bức ảnh bán khỏa thân - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với bộ ảnh giáng sinh bán khỏa thân của tình cũ Kim Lý - Ảnh 5
Cô dùng hoa hồng khéo léo che vòng 1 - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với bộ ảnh giáng sinh bán khỏa thân của tình cũ Kim Lý - Ảnh 6
Á hậu Kiko Chan sở hữu vẻ đẹp hiếm thấy trong showbiz Việt - Ảnh: FBNV
Đỏ mặt với bộ ảnh giáng sinh bán khỏa thân của tình cũ Kim Lý - Ảnh 7
Đường cong nóng bỏng của tình cũ Kim Lý - Ảnh: FBNV
Mặc kệ Kiko Chan, Hồ Ngọc Hà công khai nép vào lòng Kim Lý đầy tình tứ

Mặc kệ Kiko Chan, Hồ Ngọc Hà công khai nép vào lòng Kim Lý đầy tình tứ

Sau vụ ồn ào với Kiko Chan, Kim Lý - Hồ Ngọc Hà công khai tình tứ bên nhau trong một sự kiện lớn vừa diễn ra tại TP.HCM.

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